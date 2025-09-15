Диона с обиди към Кристина Патрашкова: Нескопосана журналистка, wannabe Опра

Фолк певицата Диона публикува цяло видео, насочено срещу журналистката Кристина Патрашкова. Поводът – поредните критики към името ѝ в изявите на панелистката от „На кафе“, пише marica.bg.

„Г-жо Патрашкова, защо бяхте така пестелива на думи, когато се видяхме? Защото сте лицемерна!“, отсече изпълнителката.

Враждата между двете тръгва още от формата „Битката на поколенията“, когато Патрашкова постави под съмнение какъв пример дава Диона заради провинение зад волана. Певицата отвърна с дръзкото сравнение с Бионсе, а журналистката – с категорично мнение, че липсва талант.

В новото си видео Диона обвинява Патрашкова, че умишлено подвежда публиката: „Не смятам, че ви отива на възрастта и на статута, за който претендирате, да слагате моето ‘грозно’ име в устата си и то по начин, по който лъжете.“ Тя подчерта, че делото ѝ е било изопачено в медиите, а фактите са други: „Хваната бях да шофирам след употреба на субстанции, но те остават в кръвта дни след прием – това бе доказано.“

Диона не спести и лични обиди: „Вие сте една непрокопсана журналистка, wanna be Опра. Вашето не е поведение, което може да бъде за пример.“ Фолкаджийката подчерта, че не е била „cancel“-ирана, а сама е решила да се отдръпне от сцената, докато днес отново има публика и фенове.

В края на изказването си Диона посъветва Патрашкова да се съсредоточи върху собственото си развитие: „Вместо да се самосъжалявате, че имате неуспешна журналистическа кариера, се научете да използвате правилно термини като Gen Z и The Originals.“