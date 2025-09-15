Новини
Диона с обиди към Кристина Патрашкова: Нескопосана журналистка, wannabe Опра

Диона с обиди към Кристина Патрашкова: Нескопосана журналистка, wannabe Опра

15 Септември, 2025 08:19

Враждата между двете тръгва още от формата „Битката на поколенията“, когато Патрашкова постави под съмнение какъв пример дава Диона заради провинение зад волана

Фолк певицата Диона публикува цяло видео, насочено срещу журналистката Кристина Патрашкова. Поводът – поредните критики към името ѝ в изявите на панелистката от „На кафе“, пише marica.bg.

„Г-жо Патрашкова, защо бяхте така пестелива на думи, когато се видяхме? Защото сте лицемерна!“, отсече изпълнителката.

Враждата между двете тръгва още от формата „Битката на поколенията“, когато Патрашкова постави под съмнение какъв пример дава Диона заради провинение зад волана. Певицата отвърна с дръзкото сравнение с Бионсе, а журналистката – с категорично мнение, че липсва талант.

В новото си видео Диона обвинява Патрашкова, че умишлено подвежда публиката: „Не смятам, че ви отива на възрастта и на статута, за който претендирате, да слагате моето ‘грозно’ име в устата си и то по начин, по който лъжете.“ Тя подчерта, че делото ѝ е било изопачено в медиите, а фактите са други: „Хваната бях да шофирам след употреба на субстанции, но те остават в кръвта дни след прием – това бе доказано.“

Диона не спести и лични обиди: „Вие сте една непрокопсана журналистка, wanna be Опра. Вашето не е поведение, което може да бъде за пример.“ Фолкаджийката подчерта, че не е била „cancel“-ирана, а сама е решила да се отдръпне от сцената, докато днес отново има публика и фенове.

В края на изказването си Диона посъветва Патрашкова да се съсредоточи върху собственото си развитие: „Вместо да се самосъжалявате, че имате неуспешна журналистическа кариера, се научете да използвате правилно термини като Gen Z и The Originals.“


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Демократ с ценности

    9 2 Отговор
    Хапнете "демокрация", има за всички

    Коментиран от #11

    08:20 15.09.2025

  • 2 какъв невероятен талант

    8 0 Отговор
    Диона известна ли е с друго освен с дудуците и шофирането в пияно състояние?!

    08:24 15.09.2025

  • 3 бушприт

    7 0 Отговор
    Какво е това-wannabe Опра? Българският език е свещен!

    08:24 15.09.2025

  • 4 Авеее

    4 0 Отговор
    Не й обръщайте внимание на цингаромката, пак е предозирала с нурофен😉

    Коментиран от #7

    08:27 15.09.2025

  • 5 когато фактите говорят

    2 3 Отговор
    не че защитатавам диона ама си е права за тяа озкуфялата така че не я обидила ами си е казала истината!!!

    08:30 15.09.2025

  • 6 Кмета

    3 0 Отговор
    Каквито и коментари и обиди да се правят по адрес на госпожа Патрашкова,трябва да се има предвид,че поне пияна и надрусана не сме я виждали.Грозно е,когато си на дъното да се мъчиш да се изкараш чист от калта!Не слушам песните на тази певица и не я познавам,но най добре е да се съсредоточи върху собствените си проблеми,и най- вече върху възпитанието на детето си.

    08:31 15.09.2025

  • 7 не е лошо

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Авеее":

    да ходиш малко на курсове за правопис че се излагаш!

    08:31 15.09.2025

  • 8 Даниел

    1 2 Отговор
    Никъде в закона за движение по пътищата не пише ползвал субстанции преди дни!!!!
    Какво сте доказали??
    Ако хора като тази са лидери в обществото,пази Боже!!

    08:32 15.09.2025

  • 9 Кривоверен алкаш

    1 0 Отговор
    Защо въобще занимавате аудиторията с тази луксозна.....п.....

    08:32 15.09.2025

  • 10 То....

    2 0 Отговор
    И Диона е нескопосана простифутка защото като се напие и напасе забравя да си взема парите след флейтите и жасането...

    08:32 15.09.2025

  • 11 гост

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Демократ с ценности":

    не с рога,боклука където и да отиде си остава такъв..в каквото и време да живее...

    08:35 15.09.2025

  • 12 лют пипер

    0 0 Отговор
    Салама с хай чек.

    08:42 15.09.2025