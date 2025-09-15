Новини
Раздадоха наградите "Еми" в Лос Анджелис

Раздадоха наградите "Еми" в Лос Анджелис

15 Септември, 2025 08:46 658 3

Вижте кои са наградените в основните категории

Раздадоха наградите "Еми" в Лос Анджелис - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Наградата „Еми“ за най-добър драматичен сериал отиде при „The Pitt“ (2025), сериал за лекари от спешното отделение в Питсбърг. Церемонията по награждаването се излъчи по CBS в неделя.

В категорията бяха номинирани още „Slow Horses“ (2022 - до момента), „Severance“ (2022 - до момента), „Paradise“ (2025), „The Last of Us“ (2023 - до момента), „Andor“ (2022-2025), „The Diplomat“ (2023 - до момента) и „The White Lotus“ (2021 - до момента).

„The Studio“ (2025) беше признат за най-добър комедиен сериал. Наградата за най-добър минисериал беше присъдена на проекта „Adolescence“ (2025).

Наградата „Еми“, която представлява статуетка на крилата жена, държаща модел на атом, се присъжда от Академията за телевизионни изкуства и науки на Съединените щати за предавания, излъчвани през вечерните часове на най-активното гледане (праймтайм). 77-ата церемония по награждаването се проведе в театър „Пийкок“ в Лос Анджелис (Калифорния), който има капацитет от над 7 хиляди души.

Американецът Ноа Уайл спечели телевизионната награда „Еми“ в категорията „Най-добър драматичен актьор“ за ролята си в сериала „The Pitt“ (2025).

Уайл беше номиниран за наградата в тази категория редом със Стърлинг К. Браун за ролята си в сериала „Рай“ (2025), Гари Олдман за ролята си на Джаксън Лам в „Бавни коне“ (2022 - до момента), Педро Паскал за „Последните от нас“ (2023 - до момента) и Адам Скот за ролята си в „Severnance“ (2022 - до момента).

Брит Лауер спечели наградата за най-добра драматична актриса за ролята си в „Северънс“. Трамел Тилман спечели наградата за най-добър поддържащ актьор в драматичен филм за ролята си в „Severnance“. Катрин ЛаНаса беше обявена за най-добра поддържаща актриса в драматичен филм за ролята си в „Pitt“. Канадският актьор Сет Роугън спечели наградата „Еми“ за изключителен комедиен актьор за ролята си в сериала „The Studio“ (2025).

Той се съревноваваше с Адам Броуди за „Nobody Wants This“ (2024 - до момента), Джейсън Сийгъл за „Shrinking“ (2023 - до момента), Мартин Шорт за „Only Murders in the Building“ (2021 - до момента) и Джереми Алън Уайт за „The Bear“ (2022 - до момента).

Наградата за най-добра поддържаща актриса в комедиен филм отиде при Джийн Смарт, която играе в сериала „Hacks“ (2021 - до момента).

Наградата за най-добър поддържащ актьор в комедиен филм отиде при Джеф Хилър за ролята му в сериала „Somebody Somewhere“ (2022-2024). Хана Айнбиндер, която играе Ава Даниелс в „Hacks“, беше призната за най-добра поддържаща актриса в комедиен филм.



  • 1 мъкаааа

    „The Pitt“ е сериал за на Брат Пит брат му.

    08:51 15.09.2025

  • 2 шам фъстък

    Еми щом са ги раздали,пак е добре.

    08:55 15.09.2025

