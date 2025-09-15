Психолог разкри как да действаме с манипулаторите-измамници

Измамниците в съвременния свят са фини манипулатори, които експлоатират основни психологически механизми като доверие, страх, алчност или желание да помогнат на любим човек, заяви психологът Елена Шпагина пред RT.

Според нея основната цел е да се предизвика незабавна емоционална реакция, която да задейства привични автоматизми, напълно изключвайки критичното възприятие на реалността. Както обясни психологът, първата и най-важна стъпка към защитата не е анализът, а незабавната пауза. В подозрителна ситуация основното тук е да се създаде изкуствен стоп сигнал.

В същото време изобщо няма значение какво казват на човека, трябва да си дадете команда: „Спри. Сега не вземам решения.“ Необходимо е да прекъснете разговора под какъвто и да е предлог, такава пауза ще ви помогне да се откъснете от напрежението и ще си дадете време да спрете да се успокоявате.