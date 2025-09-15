Новини
Любопитно »
Психолог разкри как да действаме с манипулаторите-измамници

Психолог разкри как да действаме с манипулаторите-измамници

15 Септември, 2025 11:42 1 031 10

  • психолог-
  • как да действаме-
  • манипулатори-
  • измамници-
  • елена шпагина

Първата и най-важна стъпка към защитата не е анализът, а незабавната пауза

Психолог разкри как да действаме с манипулаторите-измамници - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Измамниците в съвременния свят са фини манипулатори, които експлоатират основни психологически механизми като доверие, страх, алчност или желание да помогнат на любим човек, заяви психологът Елена Шпагина пред RT.

Според нея основната цел е да се предизвика незабавна емоционална реакция, която да задейства привични автоматизми, напълно изключвайки критичното възприятие на реалността. Както обясни психологът, първата и най-важна стъпка към защитата не е анализът, а незабавната пауза. В подозрителна ситуация основното тук е да се създаде изкуствен стоп сигнал.

В същото време изобщо няма значение какво казват на човека, трябва да си дадете команда: „Спри. Сега не вземам решения.“ Необходимо е да прекъснете разговора под какъвто и да е предлог, такава пауза ще ви помогне да се откъснете от напрежението и ще си дадете време да спрете да се успокоявате.


Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шишибойко брос

    8 0 Отговор
    Нищо не може да помогне на пpocтия електорат срещу Братя Шишибойко, обречени са!

    Коментиран от #3

    11:45 15.09.2025

  • 2 провинциалист

    6 0 Отговор
    трябва да си дадете команда: „Спри. Сега не вземам решения.“ - при нашите избори е така. Затова е ниска избирателната активност.

    11:46 15.09.2025

  • 3 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Шишибойко брос":

    Ние сме най големите манипулатори.,.цяла България прецакахме и ограбихме.

    11:50 15.09.2025

  • 4 Солютно ама обясни го на човешки език

    2 0 Отговор
    не пауза, а липса на потребление. Т.е. изслушваш го внимателно, но всичко което той иска от теб го оставяш без последствие и не правиш нищо. Той си е построил къщичка и ако имаш глупостта да влезеш в тази къщичка е наясно какво да прави след всяка твоя реакция на съпротива да бъдеш ограбен. Единственият вариант е да не влизаш т.е. да не потребяваш и това ще го изнерви, тъй като няма да има срещу теб полезен за него ход. В следващият момент или в някой от следващите моменти ще допусне грешка. Едва тогава можеш да започнеш да анализираш случилото се.

    11:57 15.09.2025

  • 5 Пич

    4 0 Отговор
    Понякога си мисля че психолозите са създадени и толерирани само за да вбиват клинове в човешките взаимоотношения ! Без техните вредни внушения хората щяха да си се разбират много по добре !

    Коментиран от #6

    11:57 15.09.2025

  • 6 Съгласна!

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Винаги призовават към конференция. С отсрещния пол, с колегите, а ако няма с кого, със себе си!

    12:08 15.09.2025

  • 7 Как действам измамниците

    3 0 Отговор
    С паве в главата.

    12:43 15.09.2025

  • 8 има много измамници

    1 0 Отговор
    В Тетевен живее една изпечена измамница, която е завлекла много хора с пари. Казва се Мариела Димитрова.

    12:46 15.09.2025

  • 9 Цяла статия

    2 0 Отговор
    Толкова писане за да теглиш една на някой, да му кажеш да се разкара, да му обърнеш гръб, да го игнорира.

    12:50 15.09.2025

  • 10 Ти си

    0 0 Отговор
    Прочетете "Манипулатора" на Еверет Шосторм там е обяснено всичко ... ......

    13:10 15.09.2025