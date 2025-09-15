Новини
Карди Би разгорещи социалните мрежи, заголи апетитно бедро (СНИМКА)

Карди Би разгорещи социалните мрежи, заголи апетитно бедро (СНИМКА)

15 Септември, 2025 13:44

Високи ботуши на ток добавяха щипка екстравагантност към визията ѝ

Карди Би разгорещи социалните мрежи, заголи апетитно бедро (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Американската рап сензация Карди Би отново прикова вниманието на феновете си, след като сподели дръзка снимка в профила си в Instagram. 32-годишната изпълнителка не се поколеба да демонстрира своята самоувереност и сексапил, позирайки върху стилен диван, облечена в черно латексово боди с дълги ръкави. Атрактивният тоалет подчертаваше нейните татуирани бедра и открояваше апетитните ѝ форми, докато високите ботуши на ток добавяха щипка екстравагантност към визията ѝ. В ръцете си Карди Би държеше винилова плоча, което придаде артистичен щрих на кадъра.


Провокативната ѝ поява не е първата за този месец. В началото на септември, след като излезе победителка от съдебна битка, звездата отпразнува успеха си, появявайки се пред камерата по бански. Тогава тя заложи на ексцентричен аутфит – яке с розова панделка, риза с ефектни волани и панталон на бели точки.


  • 1 Пич

    9 0 Отговор
    Този бут може да е апетитен само за някой канибал ! Както когато ние видим свински бут на хамон...

    13:46 15.09.2025

  • 2 Мазно

    5 1 Отговор
    лоено кюфте.. отива му да му викат хабиби

    13:52 15.09.2025

  • 3 заголи апетитно бедро

    4 0 Отговор
    писарке нещо резбата

    а то си мислехме че и лапнишараните се връзват на кифленски описания
    без снимки

    13:53 15.09.2025

  • 4 Евгени от Алфапласт

    2 1 Отговор
    Няма снимки. В статията.

    14:00 15.09.2025

  • 5 Тая ряпа да лапа

    1 0 Отговор
    С едно ,,заголено бедро" в сравнение с ,,авторката" де ги чекне и...ДВЕТЕ в кабинета на ШЕФА преди да и разпише ордера за заплата за поредните простотии де качва у сайта...

    14:32 15.09.2025