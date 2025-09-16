Брад Пит отново блести на снимачната площадка на „Приключенията на Клиф Буут“ (ВИДЕО)

Холивудският актьор Брад Пит за пореден път доказа, че времето сякаш няма власт над него. 61-годишният актьор се появи на снимачната площадка на дългоочакваното продължение на „Имало едно време в Холивуд“ – филма „Приключенията на Клиф Буут“, и предизвика истински фурор сред почитателите си, съобщава Daily Mail.

Папараците не пропуснаха да уловят звездния момент – Пит се разходи с небрежна елегантност, облечен в ярка жълта риза, класически сини дънки и стилни сиви кадифени ботуши. Дългата му руса коса се развяваше на вятъра, а слънчевите очила тип „авиатор“ придаваха допълнителна доза холивудски шик на визията му.

Феновете не останаха безразлични към свежия му външен вид. В социалните мрежи и под новинарските публикации заваляха коментари като: „Брад е все така неустоим!“, „Красотата му не избледнява“, „Изглежда невероятно за възрастта си“, „Винаги е бил и ще бъде любимец на екрана!“.

Мнозина споделиха нетърпението си да го видят отново в ролята на харизматичния Клиф Буут. Очакванията към новия филм са огромни, а появата на Пит на снимачната площадка само разпали още повече интереса на киноманите по цял свят.