Съпругата на Брус Уилис откри нов начин за комуникация с гаснещата звезда

16 Септември, 2025 18:38 1 083 3

"Чета езика на тялото му или го гледам в очите, за да разбера какво го тревожи и през какво преминава“, сподели тя

Съпругата на Брус Уилис откри нов начин за комуникация с гаснещата звезда - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Съпругата на американския актьор Брус Уилис, моделът Ема Хеминг-Уилис, сподели, че е разработила нов начин за комуникация с холивудската екшън звезда, който страда от сериозни здравословни проблеми, пише Daily Mail.

Хеминг-Уилис отбеляза, че предпочита просто да седи със съпруга си, да го слуша как се опитва да говори „на неговия език“, да го чува и да го подкрепя.

„Не мога да го питам как се чувства, какво му е, дали го боли. Вместо това, чета езика на тялото му или го гледам в очите, за да разбера какво го тревожи и през какво преминава“, сподели тя.


По-рано съпругата на Брус Уилис призна, че преместването на съпруга ѝ в отделна къща с болногледачи е било добре за семейството.

Уилис напусна Холивуд през пролетта на 2022 г. поради сериозни здравословни проблеми. Звездата от „Умирай трудно“ постепенно получи проблеми с ходенето, спря да чете и да говори поради прогресивна фронтотемпорална деменция.


