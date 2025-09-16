Сексът в кола води до наказателно преследване в Русия

Руснаците може да бъдат подложени на наказателно наказание за секс в кола, паркирана на обществено място. Автомобилният адвокат Дмитрий Славнов предупреди жителите на страната за евентуалното наказание, пише порталът "Абзац".

Както заяви Славнов, подобни действия могат да бъдат класифицирани или като дребно хулиганство, или като по-сериозно престъпление - извършване на непристойни действия. Сексът в кола ще се счита за дребно хулиганство, ако възрастни са били свидетели на полов акт, а наказателна отговорност ще настъпи, ако деца са видели секса.

Освен това, според адвоката, наказание за секс в кола може да последва, дори ако никой не го е видял, достатъчна ще бъде жалба за нарушаване на тишината и собственикът на колата ще бъде глобен с две хиляди рубли.