Сексът в кола води до наказателно преследване в Русия

Руснаците може да бъдат подложени на наказателно наказание за секс в кола, паркирана на обществено място. Автомобилният адвокат Дмитрий Славнов предупреди жителите на страната за евентуалното наказание, пише порталът "Абзац".
Както заяви Славнов, подобни действия могат да бъдат класифицирани или като дребно хулиганство, или като по-сериозно престъпление - извършване на непристойни действия. Сексът в кола ще се счита за дребно хулиганство, ако възрастни са били свидетели на полов акт, а наказателна отговорност ще настъпи, ако деца са видели секса.
Освен това, според адвоката, наказание за секс в кола може да последва, дори ако никой не го е видял, достатъчна ще бъде жалба за нарушаване на тишината и собственикът на колата ще бъде глобен с две хиляди рубли.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Красимир Петров
20:39 16.09.2025
2 си дзън
и от там не се връщат
20:41 16.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 име
20:42 16.09.2025
5 Фантастики
20:42 16.09.2025
6 Варненец
До коментар #3 от "Странно":Ако се роди пушечно месо, нарушителите се оправдават 🤣
Коментиран от #13
20:43 16.09.2025
7 Еврото
20:43 16.09.2025
8 Пич
Коментиран от #22
20:44 16.09.2025
9 Бай
20:45 16.09.2025
10 Бреййй
20:45 16.09.2025
11 обективен
20:46 16.09.2025
12 Факт
Коментиран от #15
20:47 16.09.2025
13 Глупоста
До коментар #6 от "Варненец":Не се лекува , справка - ти!
20:47 16.09.2025
14 Заинтересован
20:47 16.09.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Я люблю
Коментиран от #20
20:48 16.09.2025
17 Хасковски каунь
20:49 16.09.2025
18 Ръца πρ♌ц@
Особено в теЗ жеги с някоя чужда δγΛκα
в нЕкоя дъбова гора....и предния капак
трЕбЕ да е от здравите да не се гъне много...
20:49 16.09.2025
19 Спецназ
Това си го има и сега в техния НК и не само за в кола.
20:49 16.09.2025
20 Ония и очен дашние
До коментар #16 от "Я люблю":Но абезателна трета с презервативчик,
че да не приЙдьот что та там на пиш⭕чик.
20:52 16.09.2025
21 А У ЮРОПА
20:52 16.09.2025
22 Спомням си че в
До коментар #8 от "Пич":Испания една мацка ми отказа орален секс докато шофирахме по магистралата. Не че не искаше но беше ужасена защото има камери а автомобилът беше нейна собственост. Там е забранено даже да се целуват в автомобил по време на движение.
Коментиран от #23
20:52 16.09.2025
23 Пич
До коментар #22 от "Спомням си че в":Хахаха.....там сигурно не преследват заради секса , а заради безопасността на шофиране ! Мисля че няма държава в която секс в кола , на улицата и подобни да не бъде санкциониран ! Не че това ни спира...
20:59 16.09.2025
24 Чичо
21:01 16.09.2025
25 Само сексът с малолетни момченца
Коментиран от #26
21:03 16.09.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 То пък
21:17 16.09.2025
28 Хахаха
До коментар #26 от "Затова":Разпени се нещо....
Засегнаха тоя на който папаш akoто, така ли....
Хахаха
21:21 16.09.2025