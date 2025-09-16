Новини
Любопитно »
Сексът в кола води до наказателно преследване в Русия

Сексът в кола води до наказателно преследване в Русия

16 Септември, 2025 20:38 708 28

  • секс в кола-
  • наказателна отговорност-
  • русия-
  • дмитрий славнов

Наказателна отговорност ще настъпи, ако деца са видели секса

Сексът в кола води до наказателно преследване в Русия - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Руснаците може да бъдат подложени на наказателно наказание за секс в кола, паркирана на обществено място. Автомобилният адвокат Дмитрий Славнов предупреди жителите на страната за евентуалното наказание, пише порталът "Абзац".

Както заяви Славнов, подобни действия могат да бъдат класифицирани или като дребно хулиганство, или като по-сериозно престъпление - извършване на непристойни действия. Сексът в кола ще се счита за дребно хулиганство, ако възрастни са били свидетели на полов акт, а наказателна отговорност ще настъпи, ако деца са видели секса.

Освен това, според адвоката, наказание за секс в кола може да последва, дори ако никой не го е видял, достатъчна ще бъде жалба за нарушаване на тишината и собственикът на колата ще бъде глобен с две хиляди рубли.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    6 7 Отговор
    Руска диктатура

    20:39 16.09.2025

  • 2 си дзън

    9 8 Отговор
    В русията да си жив води до наказателно преследване. Затова вече ги пращат на фронта
    и от там не се връщат

    20:41 16.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 име

    3 4 Отговор
    Сега не знам как е, ама преди двадесетина години и в България не беше много-много позволено. Мине ли патрулка, винаги правеше проверка. Говоря за в града.

    20:42 16.09.2025

  • 5 Фантастики

    3 2 Отговор
    То само тинейджър може да прави в кола. Може в баничарка евентуално ако махна детско столче.

    20:42 16.09.2025

  • 6 Варненец

    6 4 Отговор

    До коментар #3 от "Странно":

    Ако се роди пушечно месо, нарушителите се оправдават 🤣

    Коментиран от #13

    20:43 16.09.2025

  • 7 Еврото

    4 4 Отговор
    Че колко са 2000 рубали? Нали били стотинки

    20:43 16.09.2025

  • 8 Пич

    7 4 Отговор
    Че то и при нас , и в цяла Европа ако ви гепят ще ви санкционират !!! А в някои държави и двамата направо ще ви обесят !

    Коментиран от #22

    20:44 16.09.2025

  • 9 Бай

    2 1 Отговор
    Ако са двама 4000 рубли!

    20:45 16.09.2025

  • 10 Бреййй

    4 3 Отговор
    те ще ми кажат къде и кога да правя с@кс....Тия са в седемнадесети век...Ужас!

    20:45 16.09.2025

  • 11 обективен

    4 0 Отговор
    Абсолютни глупости .Путин иска да се раждат много деца !!

    20:46 16.09.2025

  • 12 Факт

    2 2 Отговор
    Спокойно копейки все още секса в танк в Русия не е забранен!!!

    Коментиран от #15

    20:47 16.09.2025

  • 13 Глупоста

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "Варненец":

    Не се лекува , справка - ти!

    20:47 16.09.2025

  • 14 Заинтересован

    2 1 Отговор
    В ЕС сигурно има някоя наредба гласувана или евро директива. То щом има как да си връзваш парашут ще има и за това. Интересно дали може и на тротинетка?

    20:47 16.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Я люблю

    2 1 Отговор
    хорошие украинские девочки. Ани сейчас безпризорни у нас. А так не надо.

    Коментиран от #20

    20:48 16.09.2025

  • 17 Хасковски каунь

    4 0 Отговор
    Ще ръгам в тайгата, или в степите. Ше мъ фаните зауя!

    20:49 16.09.2025

  • 18 Ръца πρ♌ц@

    4 1 Отговор
    Няма по-хубуУ от "кърското яδ@...не"
    Особено в теЗ жеги с някоя чужда δγΛκα
    в нЕкоя дъбова гора....и предния капак
    трЕбЕ да е от здравите да не се гъне много...

    20:49 16.09.2025

  • 19 Спецназ

    3 2 Отговор
    Ако и двамата са мъже- 14 дена в ареста и принудителен труд.

    Това си го има и сега в техния НК и не само за в кола.

    20:49 16.09.2025

  • 20 Ония и очен дашние

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Я люблю":

    Но абезателна трета с презервативчик,
    че да не приЙдьот что та там на пиш⭕чик.

    20:52 16.09.2025

  • 21 А У ЮРОПА

    5 0 Отговор
    ДЕЦАТА НА ЗАДНАТА СЕДАЛКА ЛИ ГИ ДЪРЖИТЕ ДОКАТО СЕ ОНО ЖДАТЕ

    20:52 16.09.2025

  • 22 Спомням си че в

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Испания една мацка ми отказа орален секс докато шофирахме по магистралата. Не че не искаше но беше ужасена защото има камери а автомобилът беше нейна собственост. Там е забранено даже да се целуват в автомобил по време на движение.

    Коментиран от #23

    20:52 16.09.2025

  • 23 Пич

    5 0 Отговор

    До коментар #22 от "Спомням си че в":

    Хахаха.....там сигурно не преследват заради секса , а заради безопасността на шофиране ! Мисля че няма държава в която секс в кола , на улицата и подобни да не бъде санкциониран ! Не че това ни спира...

    20:59 16.09.2025

  • 24 Чичо

    2 1 Отговор
    И сега, като са забранили секса в коли, рускините , какво да правят- да си зашият вагините ли ?

    21:01 16.09.2025

  • 25 Само сексът с малолетни момченца

    2 4 Отговор
    се. толерира в държавата на Путин!

    Коментиран от #26

    21:03 16.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 То пък

    0 0 Отговор
    тяхното... едни коли. Само ги караш, и си като еван. Пък, ако си купиш... тогава си и преееван.

    21:17 16.09.2025

  • 28 Хахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Затова":

    Разпени се нещо....
    Засегнаха тоя на който папаш akoто, така ли....
    Хахаха

    21:21 16.09.2025