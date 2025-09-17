Британски стилист анализира новия гардероб на Меган Маркъл

Британската стилистка Санди Ланкастър обясни последните промени в гардероба на американската актриса Меган Маркъл, пише Daily Mail.

Според експерта, съпругата на принц Хари е започнала да променя образа си през 2023 г. Ланкастър отбеляза, че оттогава дамата е спряла да носи строги поли тип „молив“ и рокли с колан.

„Вместо това започнахме да виждаме я виждаме с къси панталони, топове без презрамки и тесни дънки. Всичко това показва, че тази жена вече не се чувства ограничена от кралския протокол“, отбеляза тя.

Ланкастър свързва тези промени с прехода на Маркъл към нов етап от живота.

„Преходът към игриви прически и ежедневни дрехи отразява не само различен стил, но и различен етап от живота - такъв, в който тя може свободно да се изразява и да общува с хората по-малко формално“, обясни Ланкастър.