Новини
Британски стилист анализира новия гардероб на Меган Маркъл

17 Септември, 2025 09:41

Ланкастър свързва тези промени с прехода на Маркъл към нов етап от живота

Британски стилист анализира новия гардероб на Меган Маркъл - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Британската стилистка Санди Ланкастър обясни последните промени в гардероба на американската актриса Меган Маркъл, пише Daily Mail.

Според експерта, съпругата на принц Хари е започнала да променя образа си през 2023 г. Ланкастър отбеляза, че оттогава дамата е спряла да носи строги поли тип „молив“ и рокли с колан.

„Вместо това започнахме да виждаме я виждаме с къси панталони, топове без презрамки и тесни дънки. Всичко това показва, че тази жена вече не се чувства ограничена от кралския протокол“, отбеляза тя.

Ланкастър свързва тези промени с прехода на Маркъл към нов етап от живота.

„Преходът към игриви прически и ежедневни дрехи отразява не само различен стил, но и различен етап от живота - такъв, в който тя може свободно да се изразява и да общува с хората по-малко формално“, обясни Ланкастър.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
  • 1 Много

    2 0 Отговор
    Анализатори, много анализи... И все тая...

    09:45 17.09.2025