Киану Рийвс се оженил тайно това лято

Киану Рийвс се е оженил за Александра Грант на тайна церемония, твърдят източници пред Radar Online, цитиран от plovdiv24.bg.
61-годишният актьор от "Матрицата“ и 52-годишната Грант тихомълком са се оженили по време на европейско пътуване по-рано това лято, твърдят запознати. Двойката се запозна за първи път на парти през 2009 г. и работи заедно по книгата "Ода на щастието“. Те бяха дългогодишни сътрудници, преди да потвърдят публично романса си през 2019 г. Сега източници твърдят, че двойката, известна със сдържания си подход, най-накрая е направила следващата стъпка.
"Сватбата се състоя в Европа по-рано това лято, много интимна и много дискретна“, твърди един вътрешен човек, добавяйки: "Те говориха за това от години, но накрая искаха нещо, което е само за тях. Киану и Александра ценят личния си живот, така че запазването на тайна им подхожда идеално“.
Рийвс, чиято холивудска кариера обхваща четири десетилетия, е най-известна с франчайзите "Джон Уик“ и "Матрицата“, докато Грант е изградила репутацията си на призната визуална артистка и писателка.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 електрошок
15:56 17.09.2025
3 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #5, #7
15:56 17.09.2025
4 Пич
15:57 17.09.2025
5 Тизе
До коментар #3 от "Mими Кучева🐕🦺":Да траеш ! Важното е той да си я обича и харесва !
15:58 17.09.2025
6 Киану може да има която жена пожелае
Казват че е страхотен човек
Затова само поклон и възхищение
16:07 17.09.2025
7 ххххх
До коментар #3 от "Mими Кучева🐕🦺":Той не е избирал по красота, а по-душа. Преживял е несгоди и нещастия, той само си знае защо е избрал точно тази.
16:36 17.09.2025
8 Цвете
Коментиран от #9
16:43 17.09.2025
9 Сигурно
До коментар #8 от "Цвете":Си кифла която не знае, че жените не са само г/з и сиси. И се чудиш защо не виждат повече от това в тебе.
16:51 17.09.2025
10 Maнчо
16:59 17.09.2025
11 калина /алена
17:07 17.09.2025