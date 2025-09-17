Новини
Киану Рийвс се оженил тайно това лято

Киану Рийвс се оженил тайно това лято

17 Септември, 2025 15:53 1 495 11

61-годишният актьор от "Матрицата“ и 52-годишната Грант тихомълком са се оженили по време на европейско пътуване

Киану Рийвс се оженил тайно това лято - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Киану Рийвс се е оженил за Александра Грант на тайна церемония, твърдят източници пред Radar Online, цитиран от plovdiv24.bg.

61-годишният актьор от "Матрицата“ и 52-годишната Грант тихомълком са се оженили по време на европейско пътуване по-рано това лято, твърдят запознати. Двойката се запозна за първи път на парти през 2009 г. и работи заедно по книгата "Ода на щастието“. Те бяха дългогодишни сътрудници, преди да потвърдят публично романса си през 2019 г. Сега източници твърдят, че двойката, известна със сдържания си подход, най-накрая е направила следващата стъпка.

"Сватбата се състоя в Европа по-рано това лято, много интимна и много дискретна“, твърди един вътрешен човек, добавяйки: "Те говориха за това от години, но накрая искаха нещо, което е само за тях. Киану и Александра ценят личния си живот, така че запазването на тайна им подхожда идеално“.




Рийвс, чиято холивудска кариера обхваща четири десетилетия, е най-известна с франчайзите "Джон Уик“ и "Матрицата“, докато Грант е изградила репутацията си на призната визуална артистка и писателка.


  • 1 електрошок

    24 0 Отговор
    Да са живи и здрави!

    15:56 17.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    17 18 Отговор
    Грант е мноо грозна, голем у/род.🤣🥳🖕

    Коментиран от #5, #7

    15:56 17.09.2025

  • 4 Пич

    30 0 Отговор
    За него казват че е добър човек , затова им желая щастие !

    15:57 17.09.2025

  • 5 Тизе

    30 3 Отговор

    До коментар #3 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Да траеш ! Важното е той да си я обича и харесва !

    15:58 17.09.2025

  • 6 Киану може да има която жена пожелае

    30 2 Отговор
    Но явно за него са важни други неща
    Казват че е страхотен човек
    Затова само поклон и възхищение

    16:07 17.09.2025

  • 7 ххххх

    12 0 Отговор

    До коментар #3 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Той не е избирал по красота, а по-душа. Преживял е несгоди и нещастия, той само си знае защо е избрал точно тази.

    16:36 17.09.2025

  • 8 Цвете

    7 10 Отговор
    ОБЕКТИВНА СЪМ, НО ПРИ ТОЛКОВА ГОЛЯМ ИЗБОР ОТ АКТРИСИ, ДА СЕ " НАТРЕСЕ " НА ТАЗИ ЖЕНА Е ПАДЕНИЕ. МНОГО ЖАЛКО, ЧЕ СЕ Е " ПОХАРЧИЛ " ЗА СЪЖАЛЕНИЕ С ТАЗИ " КРАСАВИЦА " НЕЗЕМНА.

    Коментиран от #9

    16:43 17.09.2025

  • 9 Сигурно

    13 4 Отговор

    До коментар #8 от "Цвете":

    Си кифла която не знае, че жените не са само г/з и сиси. И се чудиш защо не виждат повече от това в тебе.

    16:51 17.09.2025

  • 10 Maнчо

    4 6 Отговор
    Отде мамери тоя сбръчканяк? На него му подхожда поне 30-се годишна,а тая баба...

    16:59 17.09.2025

  • 11 калина /алена

    4 0 Отговор
    Да жива и здрави.Изключителна двойка.Само щастие и много любов за Киану Рийвс и Александра Грант!!!

    17:07 17.09.2025