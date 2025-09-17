Пътници сигнализираха за онанирал мъж в метрото, ще лежи две седмици

Московчанин е задържан за 15 дни за мастурбация на метростанция „Саларево“, съобщи Telegram каналът „Пази се, Москва“.

Според източника мъжът е получил това наказание, след като се е покрил с якето си и е започнал да докосва гениталиите си във фоайето на московското метро. Други пътници забелязали това и са се обадили в полицията.

В съда московчанинът признал вината си и помолил да не бъде глобяван. Молбата му е била уважена и той е осъден на арест.

По-рано се появиха съобщения, че мъж е мастурбирал на пътното платно близо до летище „Шереметиево“.

Очевидци съобщиха, че той скъсал бельото си, изгорил паспорта си и е започнал да се самозадоволява. Минувачи извикали служители на реда и медицинския персонал на летището.