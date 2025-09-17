Новини
Пътници сигнализираха за онанирал мъж в метрото, ще лежи две седмици

17 Септември, 2025 17:15 478 5

В съда московчанинът признал вината си и помолил да не бъде глобяван

Пътници сигнализираха за онанирал мъж в метрото, ще лежи две седмици - 1
Снимката е илюстративна. Източник: Shutterstock
Ели Стоянова Автор

Московчанин е задържан за 15 дни за мастурбация на метростанция „Саларево“, съобщи Telegram каналът „Пази се, Москва“.

Според източника мъжът е получил това наказание, след като се е покрил с якето си и е започнал да докосва гениталиите си във фоайето на московското метро. Други пътници забелязали това и са се обадили в полицията.

В съда московчанинът признал вината си и помолил да не бъде глобяван. Молбата му е била уважена и той е осъден на арест.

По-рано се появиха съобщения, че мъж е мастурбирал на пътното платно близо до летище „Шереметиево“.

Очевидци съобщиха, че той скъсал бельото си, изгорил паспорта си и е започнал да се самозадоволява. Минувачи извикали служители на реда и медицинския персонал на летището.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 последния софиянец

    4 0 Отговор
    един се изра преди две седмици на метростанция Орлов Мост - има и снимки - смях се цял ден - имаше и по стената

    17:19 17.09.2025

  • 3 Гретиния

    3 0 Отговор
    А аз вчера исках да се изцъкам на всяка спирка на метрото от Обеля до Летището но претърпях пълен крах, защото щом го измъкнех и го задвижех, веднага някоя бдителна гражданка ми го измъкваше от ръцете и тя го изцъкваше.

    Коментиран от #5

    17:24 17.09.2025

  • 4 И къде?!

    2 0 Отговор
    Ще ,,лежи" две седмици...?!
    Да ви имам и граматиката,да ви имам...!

    17:27 17.09.2025

  • 5 Май си...

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гретиния":

    ...голям фантазьор ..!

    17:28 17.09.2025