Докторът в „Ергенът: Любов в рая“ си изгуби ума по нова ергенка

17 Септември, 2025 18:22 756 13

„Надявам се отношенията ни да се задълбочат“, каза той след срещата със Симона

Докторът в „Ергенът: Любов в рая“ си изгуби ума по нова ергенка - 1
Кадър: bTV
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

„Страхотно момиче, приказка е!“, възкликна лекарят Пенко, след като прекара няколко часа насаме с лъчезарната Симона, новото попълнение в „Еренът: Любов в рая“. Докторът, който доскоро мълчеше смутен пред красотата на танцьорката Натали и ръсеше обиди зад гърба на екзотичната Лили Естер, си изгуби акъла пред крехката чаровницата със съвършени крака, която пристигна на Родос, пише marica.bg.

Двамата преживяха незабравими моменти на един от най-красивите плажове не само на острова, но и в целия свят, а лекарят успя да се представи в най-добрата си светлина до момента. „Надявам се отношенията ни да се задълбочат“, каза той след срещата. Симона обаче остана резервирана. „Не усетих онова, което исках. Не усетих магията“, честно призна участничката, която се определя като „неспасяема романтичка“.

Симона разказа, че обича хубавите дрехи, обувки и преживявания, и свободата, която дават парите. Тя не скри, че е имала много по-възрастен партньор и е разполагала с всичко, което поиска. След края на връзката им ѝ се наложило да работи по 15 часа в хотел на Витоша, но това ѝ харесало. Въпреки че е свикнала да бъде обгрижвана, тя показа огромно търпение към Пенко - след като го покани на среща с усмивка го изчака той бавно да се наяде и още по-бавно да се облече.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Освалдо Риос

    6 1 Отговор
    Не се казва ергенка, а мома.

    Коментиран от #4

    18:25 17.09.2025

  • 2 си дзън

    9 0 Отговор
    Много доктори бе. Този Пенко мяза на доктор по животните

    Коментиран от #13

    18:26 17.09.2025

  • 3 Хахаха

    10 0 Отговор
    Така става като си усвоявал знания за женската анатомия само от учебници до към тридесетата си година ! Като те срещне хищника на живо и ти заърта капата на обратно !

    Коментиран от #12

    18:28 17.09.2025

  • 4 Ха ха

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Освалдо Риос":

    Те мома викат на едни бивши момчета.Ергенка ,ергеленка трябва българският отново да изучаваме заради тези мисирки.

    Коментиран от #8

    18:32 17.09.2025

  • 5 Доктор

    3 0 Отговор
    Престанете да натрапвате тази измет.

    18:37 17.09.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    6 0 Отговор
    Тази "ергенка" е с превъртял километраж и износени лагери на коляновия вал. Гори масло, а купето е само кит и боя.

    18:37 17.09.2025

  • 7 Aлфа Bълкът

    4 0 Отговор
    Викат им моми на неомъжените жени.

    18:37 17.09.2025

  • 8 Aлфа Bълкът

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ха ха":

    А бе и аз чудя как пък да им кажеш мома на тези парцали?

    18:39 17.09.2025

  • 9 Много използвана кифла

    4 0 Отговор
    Кифлата е там за да мине през ръцете на нови ползватели и да я върнат за някой следващ да я ползва! Хубавата стока не се въргаля по рафтовете!

    18:42 17.09.2025

  • 10 С такива доктори

    0 1 Отговор
    За това медицината ни е на световно ниво.

    18:54 17.09.2025

  • 11 име

    0 0 Отговор
    Къв тоя доктор, как така няма татуировки, ланци, часовник с размер на водомер или електромер?! Диагоналкато му къде е? Толкова ли няма някоя батка да вкарате в предаването, че с разни доктори ни занимавате? Момата и тя не виждам татуировки да има, но поне прилично тунингована ли е? Джуки и силикон са минимум за кoвpeнски изпълнения по телевизията.

    18:55 17.09.2025

  • 12 Цъцъ

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хахаха":

    Само да не е някоя негъpка, че те са с по един мускул в повече според "доктора" 😅

    18:56 17.09.2025

  • 13 Дядо Митьо

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    че то малко ли вуци и вълкодави са около него???

    18:59 17.09.2025