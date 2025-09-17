Докторът в „Ергенът: Любов в рая“ си изгуби ума по нова ергенка

„Страхотно момиче, приказка е!“, възкликна лекарят Пенко, след като прекара няколко часа насаме с лъчезарната Симона, новото попълнение в „Еренът: Любов в рая“. Докторът, който доскоро мълчеше смутен пред красотата на танцьорката Натали и ръсеше обиди зад гърба на екзотичната Лили Естер, си изгуби акъла пред крехката чаровницата със съвършени крака, която пристигна на Родос, пише marica.bg.

Двамата преживяха незабравими моменти на един от най-красивите плажове не само на острова, но и в целия свят, а лекарят успя да се представи в най-добрата си светлина до момента. „Надявам се отношенията ни да се задълбочат“, каза той след срещата. Симона обаче остана резервирана. „Не усетих онова, което исках. Не усетих магията“, честно призна участничката, която се определя като „неспасяема романтичка“.

Симона разказа, че обича хубавите дрехи, обувки и преживявания, и свободата, която дават парите. Тя не скри, че е имала много по-възрастен партньор и е разполагала с всичко, което поиска. След края на връзката им ѝ се наложило да работи по 15 часа в хотел на Витоша, но това ѝ харесало. Въпреки че е свикнала да бъде обгрижвана, тя показа огромно търпение към Пенко - след като го покани на среща с усмивка го изчака той бавно да се наяде и още по-бавно да се облече.