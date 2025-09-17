Новини
Ким Кардашиян изненада Стефани Шепърд с горещ фотоколаж за рождения ѝ ден (СНИМКА)

Ким Кардашиян изненада Стефани Шепърд с горещ фотоколаж за рождения ѝ ден (СНИМКА)

17 Септември, 2025 19:27 639 3

Поздравът бързо събра хиляди харесвания и коментари

Ким Кардашиян изненада Стефани Шепърд с горещ фотоколаж за рождения ѝ ден (СНИМКА) - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американската риалити икона Ким Кардашиян отправи оригинален поздрав към своя близка приятелка. В профила си в Instagram, където я следват милиони, 44-годишната бизнесдама сподели специален колаж от провокативни снимки, посветен на рождения ден на Стефани Шепърд.

На един от кадрите Ким позира с елегантна пола, която деликатно покрива бедрата ѝ, съчетана със секси топ с дълбоко деколте, подчертаващ нейната изваяна фигура. До нея, в кадъра, се появява и рожденичката Стефани, облечена единствено в изкусително долно бельо.

„Честит рожден ден, Стефани!“, написа Кардашиян под снимките, добавяйки емотикони и сърца, с което още повече разтопи сърцата на последователите си.

Ким Кардашиян изненада Стефани Шепърд с горещ фотоколаж за рождения ѝ ден (СНИМКА)
Снимка: Инстаграм

Поздравът бързо събра хиляди харесвания и коментари, а почитателите на звездната двойка не спестиха комплиментите си за стилния и дръзък начин, по който Ким отбеляза празника на своята приятелка.


Оценка от 0 гласа.
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Спецназ

    1 1 Отговор
    На тоя црън крокозавАр само некой клошар може се прежали това

    след 3 рикиЙ и ако му даде и кинти за цигари.

    19:30 17.09.2025

  • 2 Гретиния

    2 0 Отговор
    Моя шепърд не можа да го изненада защото няма да го моря заради такава жена като Ким. Имам си голяма снимка на Грета по зелен потник , а надолу - нищо !

    19:31 17.09.2025

  • 3 България остава с най-високата смъртност

    1 0 Отговор
    През 2023 и 2024 г. общият коефициент на смъртност в България е съответно 15,7‰ и 15,6‰, показват данните. Това означава, че за 2023 г. в страната са починали 100 736 души. Въпреки лекото подобрение спрямо 2018 г. (когато коефициентът е бил 16,2‰), България остава с най-високата смъртност в Европа, където средното ниво за 2023 г. е 10,8‰.

    19:54 17.09.2025