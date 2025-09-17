Ким Кардашиян изненада Стефани Шепърд с горещ фотоколаж за рождения ѝ ден (СНИМКА)

Американската риалити икона Ким Кардашиян отправи оригинален поздрав към своя близка приятелка. В профила си в Instagram, където я следват милиони, 44-годишната бизнесдама сподели специален колаж от провокативни снимки, посветен на рождения ден на Стефани Шепърд.

На един от кадрите Ким позира с елегантна пола, която деликатно покрива бедрата ѝ, съчетана със секси топ с дълбоко деколте, подчертаващ нейната изваяна фигура. До нея, в кадъра, се появява и рожденичката Стефани, облечена единствено в изкусително долно бельо.

„Честит рожден ден, Стефани!“, написа Кардашиян под снимките, добавяйки емотикони и сърца, с което още повече разтопи сърцата на последователите си.

Снимка: Инстаграм

Поздравът бързо събра хиляди харесвания и коментари, а почитателите на звездната двойка не спестиха комплиментите си за стилния и дръзък начин, по който Ким отбеляза празника на своята приятелка.