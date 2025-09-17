Водещият Владо Карамазов за "Traitors: Игра на предатели“: "Който не го хареса, да ми удари шамар!"

Водещият на новото предаването на bTV "Traitors: Игра на предатели“ Владо Карамазов отправи необичайно предизвикателство към зрителите. Във включване в новините на телевизията преди премиерата на шоуто той обяви:
"Който не хареса предаването, може да ме спре на улицата и да ми удари шамар!"
Актьорът и бивш водещ на "Сървайвър" коментира също, че отдавна в кариерата му не се е случвало хората да имат такъв интерес към продукция, която още не са видели. Според него предаването издига българската телевизия като цяло на ново ниво.
"Всичко в България се прави в една писта, хората имат нужда от нещо от нещо различно, така е и по цял свят", каза още Карамазов.
17 Септември, 2025 16:42 685 13
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Роден в НРБ
16:44 17.09.2025
2 честен ционист
16:45 17.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Кое , кое?
Very Cloak Dagger както биха казали британците, ама по български.
16:51 17.09.2025
6 Цървул
16:53 17.09.2025
7 До Карамазов
16:55 17.09.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Тая игра не я харесвам
16:57 17.09.2025
10 незнайко
Да бе да, после да ме съди за хулиганство !!! Хората имат нужда от истинска комедия и реална фантастика !!! Новини само на БЪЛГАРСКИ защото живеем в БЪЛГАРИЯ !!!
17:03 17.09.2025
11 прокопи
Коментиран от #13
17:16 17.09.2025
12 Бай онзи
17:18 17.09.2025
13 И къде
До коментар #11 от "прокопи":Викаш да се наредим?
17:20 17.09.2025