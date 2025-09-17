Новини
Водещият Владо Карамазов за "Traitors: Игра на предатели“: "Който не го хареса, да ми удари шамар!"

Водещият Владо Карамазов за "Traitors: Игра на предатели“: "Който не го хареса, да ми удари шамар!"

17 Септември, 2025 16:42

"Всичко в България се прави в една писта, хората имат нужда от нещо от нещо различно, така е и по цял свят", каза още Карамазов

Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Водещият на новото предаването на bTV "Traitors: Игра на предатели“ Владо Карамазов отправи необичайно предизвикателство към зрителите. Във включване в новините на телевизията преди премиерата на шоуто той обяви:

"Който не хареса предаването, може да ме спре на улицата и да ми удари шамар!"

Актьорът и бивш водещ на "Сървайвър" коментира също, че отдавна в кариерата му не се е случвало хората да имат такъв интерес към продукция, която още не са видели. Според него предаването издига българската телевизия като цяло на ново ниво.

"Всичко в България се прави в една писта, хората имат нужда от нещо от нещо различно, така е и по цял свят", каза още Карамазов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Роден в НРБ

    19 2 Отговор
    Идвай направо даа ти опъна един шамар. Ще ти се усучат мърсолите по врата.

    16:44 17.09.2025

  • 2 честен ционист

    4 7 Отговор
    Ганчо е народ на предатели, нормално е всеки да го хареса, защото ще се припознае в участниците.

    16:45 17.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Кое , кое?

    11 0 Отговор
    И кое му е новото и различното ? Гъмов ли, Бачорски ли, Лудия Репортер може би? Звездолините-инфлуенсърки, Играчите на волята, Човекът- прогноза за времето.
    Very Cloak Dagger както биха казали британците, ама по български.

    16:51 17.09.2025

  • 6 Цървул

    15 0 Отговор
    Много висок риск от мозъчно увреждане . Да не се показва пред хората .

    16:53 17.09.2025

  • 7 До Карамазов

    15 0 Отговор
    А бе пич не мое излезеш от болницата 3 години след като всички които не го харесват ти ударим по един шамар :-D

    16:55 17.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тая игра не я харесвам

    11 0 Отговор
    Тва ще да няква ГЕЙ игра на хомобандити щом Карамазов е водещ

    16:57 17.09.2025

  • 10 незнайко

    5 0 Отговор
    ( "Който не хареса предаването, може да ме спре на улицата и да ми удари шамар !"
    Да бе да, после да ме съди за хулиганство !!! Хората имат нужда от истинска комедия и реална фантастика !!! Новини само на БЪЛГАРСКИ защото живеем в БЪЛГАРИЯ !!!

    17:03 17.09.2025

  • 11 прокопи

    2 0 Отговор
    Отидох за шамара, но не ми се чака три дена на опашка ...

    Коментиран от #13

    17:16 17.09.2025

  • 12 Бай онзи

    1 0 Отговор
    Пълна боза!Бих ти ударил два шамар,но съм далече.

    17:18 17.09.2025

  • 13 И къде

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "прокопи":

    Викаш да се наредим?

    17:20 17.09.2025