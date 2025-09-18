Новини
Любопитно »
Облеклото на Мелания Тръмп при визитата ѝ във Великобритания обърка обществеността

Облеклото на Мелания Тръмп при визитата ѝ във Великобритания обърка обществеността

18 Септември, 2025 07:23 2 523 25

  • мелания тръмп-
  • доналд тръмп-
  • великобритания-
  • облекло-
  • общественост

55-годишната съпруга на американския лидер се появи пред камерите с черни високи ботуши Dior и бежово палто Burberry

Облеклото на Мелания Тръмп при визитата ѝ във Великобритания обърка обществеността - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американският модел, дизайнер и съпруга на американския президент Доналд Тръмп, Мелания Тръмп, пристигна на официално посещение във Великобритания и предизвика спорове. Снимки и коментари за пристигането ѝ се появиха на уебсайта Page Six.

Облеклото на Мелания Тръмп при визитата ѝ във Великобритания обърка обществеността
Снимка: БГНЕС

55-годишната съпруга на американския лидер се появи пред камерите с черни високи ботуши Dior и бежово палто Burberry, чиято вътрешност беше украсена с характерния за марката каре модел. Черни слънчеви очила и ниска опашка допълваха визията ѝ.

Читателите на портала бяха разделени относно външния вид на Първата дама и започнаха да го обсъждат в секцията за коментари.


„Тя е величествена и красива жена, но трябва да се отърве от този топ“

„Някой известен дизайнер ли не иска да проектира дрехи за нея?“

„Това е ужасно палто. Не разбирам защо го е носила“

„Рядък моден провал за Мелания. Палтото е твърде дълго и не изглежда много удобно“

„Хастарът на това палто изглежда като циркова шатра“, коментираха те.


Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    48 5 Отговор
    Е да, тя британската общественост вече рядко вижда нормално облечена бяла жена. То там са бурки, забрадки, маниста, татуси ..

    Коментиран от #9, #13

    07:27 18.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Моделка

    18 3 Отговор
    от Словения , запознала се в Италия в клуб с Тръмп .

    07:32 18.09.2025

  • 4 Ако не друго...

    20 10 Отговор
    ...,поне тоя Тръмп,има хубава жена...!
    Всичко друго му е в ...дефицит!

    07:35 18.09.2025

  • 5 Никой

    18 2 Отговор
    Чак пък - моден провал. Фръцка се жената - запазена е - имам колежки - дето са рядко скапани - без да са нито пушачки - нито алкохолички. Без да се подигравам.

    Защо трябва да се занимаваме с всякакви "модели", че и "дизайнер" била - една водеща по Телевзията е също приятна. Приятни момичета има дори по магазините - продавачки.

    07:38 18.09.2025

  • 6 Решила

    21 2 Отговор
    е с шлифер на Burberry до земята , английска луксозна марка , да поласкае домакините......

    07:42 18.09.2025

  • 7 Механик

    21 5 Отговор
    Раздрънкан камион с надпис върху кабината "Кланица СВЕТЛО БЪДЕЩЕ" се движи по изровен черен път. Облаци от пепеляк се вият над пътя. А в каросерията на камиона, шилетата весело блеят и обсъждат дънките и га.лошите на шофьора.
    п.п.
    Кой разбрал, разбрал.

    Коментиран от #12

    07:46 18.09.2025

  • 8 Хмм

    7 3 Отговор
    шлиферът е спортна дреха, на мен ми хареса, само че е дълъг, най-важното не е съобразен с времето, изглежда е доста топло, защото англичанката е с рокля, при това с къс ръкав.

    Коментиран от #21

    07:46 18.09.2025

  • 9 Ами

    10 6 Отговор

    До коментар #1 от "Фен":

    ами в Турция точно така се обличат мюсюлманките с дълъг до земята шлифер, но имат и забрадка

    07:48 18.09.2025

  • 10 Старцов

    5 8 Отговор
    Неприятностите на 79-годишния старец тепърва започват. Я ,как го посрещнаха в Лондон.

    07:51 18.09.2025

  • 11 Дедов

    7 2 Отговор
    Облеклото е без значение, дядото до нея е. Но и това ще е за кратко време.

    07:54 18.09.2025

  • 12 Никой

    19 4 Отговор

    До коментар #7 от "Механик":

    Доналд Тръмп донесе мир на Света - кой-разбрал - разбрал. Никаква кланица и други мисли - човекът е семеен - ето - демонстрира го нагледно.

    Уравновесен. Къде е съпругата на Вожда - Бойко Борисов - или на другото пале - Делян Пеевски.

    Самият факт - че не могат да се грижат за семейство - да проявят малко състрадание - любезност, да изслушват - това е показателно - че не могат да са лидери.

    08:02 18.09.2025

  • 13 Проникновена мисъл

    14 2 Отговор

    До коментар #1 от "Фен":

    Ти знаеш ли, че си много умно момче? Мелания е взела предвид това, че в Лондон през последните години най-често даваното име на новородените е Мохамед. И е решила да се съобрази с дрескода на тамошните млади майки.

    08:09 18.09.2025

  • 14 Оги

    7 4 Отговор
    Студено и е на жената, как искате да ходи на тоя дъждовит и ветровит остров, където слънце грее 2 дена в годината?

    08:11 18.09.2025

  • 15 Естет

    8 5 Отговор
    Някак си е твърде самовлюбено някакви мишки да коментират Мелания! Селянките могат само да мечтаят за стила, визията и излъчването на Първата Дама!

    Коментиран от #17, #19, #22

    08:13 18.09.2025

  • 16 В училище преди 1989

    12 0 Отговор
    Всички бяхме президенти със сини костюми и вратовръзки

    08:17 18.09.2025

  • 17 Оооо , да

    10 2 Отговор

    До коментар #15 от "Естет":

    Тя зер е парижанка ? От Ново Место , Словения .

    08:18 18.09.2025

  • 18 Умната блондинка

    5 2 Отговор
    Това,което се вижда на снимката е супер шлиферче като за път

    08:20 18.09.2025

  • 19 Никой

    7 0 Отговор

    До коментар #15 от "Естет":

    Има на някоя малка дори уличка, поне 20 хубави момичета в момента - които сега отиват на работа - за да изкарват парите си с труд - но ние обсъждаме точно нея.

    Момичетата карат и нощни смени по киоски за цигари и всякакви дейности извършват. Както и да е - била аристократка - едва ли и тя има прочетена книга.

    08:21 18.09.2025

  • 20 По дрехите те посрещат

    8 0 Отговор
    По акъла те изпращат
    Българска народна мъдрост

    08:21 18.09.2025

  • 21 РЕАЛИСТ

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хмм":

    Хич не е топло тези дни около Уиндзор. Вали и духа. Баш си е за шлифер, ама англичаните са свикнали и се присмиват на нормалните хора.

    Коментиран от #25

    08:24 18.09.2025

  • 22 Да бе

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Естет":

    майка ѝ на Мелания е селянка

    08:25 18.09.2025

  • 23 Перо

    4 1 Отговор
    Само тъпи мисирки и прости джендъри дават негативни коментари! Да вземат да се образоват и да разберат, че държавните посещения не са модно ревю, а има много строг Протокол, най-вече английския и е строго регламентирано, как всички трябва да са облечени за събитието!

    08:31 18.09.2025

  • 24 Перо

    5 0 Отговор
    Джендърията е с акъла на наркоса от Киев, който посещава държавни глави по тениска!

    08:33 18.09.2025

  • 25 Хмм

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "РЕАЛИСТ":

    има нещо такова, през юли 16 градуса, ние с якета, английските момичета с летни рокли с презрамки

    08:46 18.09.2025