Облеклото на Мелания Тръмп при визитата ѝ във Великобритания обърка обществеността

Американският модел, дизайнер и съпруга на американския президент Доналд Тръмп, Мелания Тръмп, пристигна на официално посещение във Великобритания и предизвика спорове. Снимки и коментари за пристигането ѝ се появиха на уебсайта Page Six.
55-годишната съпруга на американския лидер се появи пред камерите с черни високи ботуши Dior и бежово палто Burberry, чиято вътрешност беше украсена с характерния за марката каре модел. Черни слънчеви очила и ниска опашка допълваха визията ѝ.
Читателите на портала бяха разделени относно външния вид на Първата дама и започнаха да го обсъждат в секцията за коментари.
„Тя е величествена и красива жена, но трябва да се отърве от този топ“
„Някой известен дизайнер ли не иска да проектира дрехи за нея?“
„Това е ужасно палто. Не разбирам защо го е носила“
„Рядък моден провал за Мелания. Палтото е твърде дълго и не изглежда много удобно“
„Хастарът на това палто изглежда като циркова шатра“, коментираха те.
1 Фен
Коментиран от #9, #13
07:27 18.09.2025
3 Моделка
07:32 18.09.2025
4 Ако не друго...
Всичко друго му е в ...дефицит!
07:35 18.09.2025
5 Никой
Защо трябва да се занимаваме с всякакви "модели", че и "дизайнер" била - една водеща по Телевзията е също приятна. Приятни момичета има дори по магазините - продавачки.
07:38 18.09.2025
6 Решила
07:42 18.09.2025
7 Механик
п.п.
Кой разбрал, разбрал.
Коментиран от #12
07:46 18.09.2025
8 Хмм
Коментиран от #21
07:46 18.09.2025
9 Ами
До коментар #1 от "Фен":ами в Турция точно така се обличат мюсюлманките с дълъг до земята шлифер, но имат и забрадка
07:48 18.09.2025
10 Старцов
07:51 18.09.2025
11 Дедов
07:54 18.09.2025
12 Никой
До коментар #7 от "Механик":Доналд Тръмп донесе мир на Света - кой-разбрал - разбрал. Никаква кланица и други мисли - човекът е семеен - ето - демонстрира го нагледно.
Уравновесен. Къде е съпругата на Вожда - Бойко Борисов - или на другото пале - Делян Пеевски.
Самият факт - че не могат да се грижат за семейство - да проявят малко състрадание - любезност, да изслушват - това е показателно - че не могат да са лидери.
08:02 18.09.2025
13 Проникновена мисъл
До коментар #1 от "Фен":Ти знаеш ли, че си много умно момче? Мелания е взела предвид това, че в Лондон през последните години най-често даваното име на новородените е Мохамед. И е решила да се съобрази с дрескода на тамошните млади майки.
08:09 18.09.2025
14 Оги
08:11 18.09.2025
15 Естет
Коментиран от #17, #19, #22
08:13 18.09.2025
16 В училище преди 1989
08:17 18.09.2025
17 Оооо , да
До коментар #15 от "Естет":Тя зер е парижанка ? От Ново Место , Словения .
08:18 18.09.2025
18 Умната блондинка
08:20 18.09.2025
19 Никой
До коментар #15 от "Естет":Има на някоя малка дори уличка, поне 20 хубави момичета в момента - които сега отиват на работа - за да изкарват парите си с труд - но ние обсъждаме точно нея.
Момичетата карат и нощни смени по киоски за цигари и всякакви дейности извършват. Както и да е - била аристократка - едва ли и тя има прочетена книга.
08:21 18.09.2025
20 По дрехите те посрещат
Българска народна мъдрост
08:21 18.09.2025
21 РЕАЛИСТ
До коментар #8 от "Хмм":Хич не е топло тези дни около Уиндзор. Вали и духа. Баш си е за шлифер, ама англичаните са свикнали и се присмиват на нормалните хора.
Коментиран от #25
08:24 18.09.2025
22 Да бе
До коментар #15 от "Естет":майка ѝ на Мелания е селянка
08:25 18.09.2025
23 Перо
08:31 18.09.2025
24 Перо
08:33 18.09.2025
25 Хмм
До коментар #21 от "РЕАЛИСТ":има нещо такова, през юли 16 градуса, ние с якета, английските момичета с летни рокли с презрамки
08:46 18.09.2025