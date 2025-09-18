Облеклото на Мелания Тръмп при визитата ѝ във Великобритания обърка обществеността

Американският модел, дизайнер и съпруга на американския президент Доналд Тръмп, Мелания Тръмп, пристигна на официално посещение във Великобритания и предизвика спорове. Снимки и коментари за пристигането ѝ се появиха на уебсайта Page Six.

Снимка: БГНЕС

55-годишната съпруга на американския лидер се появи пред камерите с черни високи ботуши Dior и бежово палто Burberry, чиято вътрешност беше украсена с характерния за марката каре модел. Черни слънчеви очила и ниска опашка допълваха визията ѝ.

Читателите на портала бяха разделени относно външния вид на Първата дама и започнаха да го обсъждат в секцията за коментари.

„Тя е величествена и красива жена, но трябва да се отърве от този топ“

„Някой известен дизайнер ли не иска да проектира дрехи за нея?“

„Това е ужасно палто. Не разбирам защо го е носила“

„Рядък моден провал за Мелания. Палтото е твърде дълго и не изглежда много удобно“

„Хастарът на това палто изглежда като циркова шатра“, коментираха те.