Карди Би е бременна с четвърто дете

Карди Би е бременна за четвърти път! 32-годишната рапърка ще дари с бебе приятеля си Стефон Дигс. Новината изненада много, тъй като тя и американският футболист са заедно едва от февруари тази година. На 17-и септември Карди гостува в предаването "CBS Mornings" и именно там разкри щастливата новина. Тя говори и за предстоящия си албум, както и турнето, което скоро ще направи.

"Ще имам бебе от приятеля ми Стефон Дигс", казва певицата.

На въпроса как се чувства Карди би отговори:

"Аз съм развълнувана. Аз съм щастлива. Чувствам, че съм на добро място. Чувствам се много силна, много могъща, че върша всичката тази работа, но я върша, докато създавам бебе", твърди звездата.

Карди разкри, че със Стефон много се подкрепят един друг.

Рапърката има 3 деца от бившия си съпруг Офсет - дъщеря Кълчър, която се роди през юли 2018 г., син Уейв, който се роди през септември 2021 г. и дъщеря Блосъм, която се роди през септември 2024 г.



Интересното е, че Карди Би и Офсет се разделиха през август миналата година - малко преди да се роди дъщеря им, пише teenproblem.net.