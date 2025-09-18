Новини
Карди Би е бременна с четвърто дете

Карди Би е бременна с четвърто дете

18 Септември, 2025 07:48 684 3

Рапърката има 3 деца от бившия си съпруг Офсет, а това ще е първо от приятеля й Стефон Дигс

Карди Би е бременна с четвърто дете - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Карди Би е бременна за четвърти път! 32-годишната рапърка ще дари с бебе приятеля си Стефон Дигс. Новината изненада много, тъй като тя и американският футболист са заедно едва от февруари тази година. На 17-и септември Карди гостува в предаването "CBS Mornings" и именно там разкри щастливата новина. Тя говори и за предстоящия си албум, както и турнето, което скоро ще направи.

"Ще имам бебе от приятеля ми Стефон Дигс", казва певицата.

На въпроса как се чувства Карди би отговори:

"Аз съм развълнувана. Аз съм щастлива. Чувствам, че съм на добро място. Чувствам се много силна, много могъща, че върша всичката тази работа, но я върша, докато създавам бебе", твърди звездата.


Карди разкри, че със Стефон много се подкрепят един друг.

Рапърката има 3 деца от бившия си съпруг Офсет - дъщеря Кълчър, която се роди през юли 2018 г., син Уейв, който се роди през септември 2021 г. и дъщеря Блосъм, която се роди през септември 2024 г.

Интересното е, че Карди Би и Офсет се разделиха през август миналата година - малко преди да се роди дъщеря им, пише teenproblem.net.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ко речи?

    2 0 Отговор
    Дреме ми, че зайците се плодели като невидели...

    08:03 18.09.2025

  • 2 Хейт

    2 0 Отговор
    И кво от това тая не я слушам.

    08:33 18.09.2025

  • 3 Луд

    1 0 Отговор
    Още една мамуна на клона

    08:38 18.09.2025