Новини
Любопитно »
Домакиня дрогира и изнасили 13-годишен приятел на децата й

Домакиня дрогира и изнасили 13-годишен приятел на децата й

18 Септември, 2025 13:18 2 025 29

  • домакиня-
  • изнасили-
  • тийнейджър-
  • наркотици-
  • кристъл лопес-
  • сащ

Полицията е открила голи снимки на жената в телефона на жертвата

Домакиня дрогира и изнасили 13-годишен приятел на децата й - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Жена от Ню Мексико е съдена в Съединените щати за упояване и сексуално малтретиране на 13-годишно момче, съобщава Tri-City Record.

36-годишната Кристъл Лопес от Фармингтън е арестувана на 21 март. Според разследващите, тя е изнасилила няколко пъти приятеля на децата си. През февруари жертвата е казала на разследващите, че често е идвал в дома на жената, за да се вижда с приятелите си.

Между декември 2024 г. и януари 2025 г. Лопес е давала на тийнейджъра леки наркотици и е правила секс с него в леглото си няколко пъти. Полицията е открила голи снимки на жената в телефона на жертвата.

След ареста си Лопес заявила, че тийнейджърът се държал насилнически с нея, но по-късно призна, че е започнала сексуална връзка с него. Прокуратурата очаква жената скоро да сключи сделка с разследването и да признае вината си в замяна на намаляване на присъдата. Следващото заседание по нейното дело е насрочено за 22 декември.


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    11 4 Отговор
    Ваах ти и сърбежа...!!!??? Казах ли ви аз , че жените откачат без секс !!!

    Коментиран от #4

    13:23 18.09.2025

  • 2 Европеец

    16 0 Отговор
    Ужас! Как така с жена?!?

    13:23 18.09.2025

  • 3 123456

    20 1 Отговор
    ба ти и късмета !

    13:23 18.09.2025

  • 4 Жена

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Нещо си недоволен ли?

    Коментиран от #7, #11

    13:25 18.09.2025

  • 5 Нищо не става ясно

    19 0 Отговор
    В какво е обвинена мадамата? Нищо не се разбира. Как ще го изнасили?

    Коментиран от #16

    13:28 18.09.2025

  • 6 Дедо

    15 0 Отговор
    Ех навремето нямаше такива работи ,някоя да ти отвори очите

    13:28 18.09.2025

  • 7 Пич

    11 0 Отговор

    До коментар #4 от "Жена":

    Не съм казал такова нещо ! Много съм доволен от женските сърбежи ! И не ги оставям да страдат , като стоя безучастно ! Чеша , чеша...облекчавам...

    13:29 18.09.2025

  • 8 Серафим

    19 1 Отговор
    Жена не може да изнасили мъж. За да се осъществи полов акт, той трябва да получи ерекция, което означава,м че е проявил желание. При изнасилването липсва желание/ съгласие. Затова в НК е записано, че само мъж може да изнасили жена, но не и обратното.

    Коментиран от #12

    13:29 18.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Мими Кучева🐕

    5 0 Отговор
    Ми много мусаи/бе на жената,веее!💋🤗🤣🖕

    13:29 18.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тоя па

    2 7 Отговор

    До коментар #8 от "Серафим":

    Мисленето си е много по сложно от четенето ! Това че го дрогира какво е според тебе ?

    Коментиран от #18

    13:32 18.09.2025

  • 13 Може и така , но ...

    8 0 Отговор
    От къде знаят , че момчето не е изнасилвало майката ?

    13:32 18.09.2025

  • 14 Пич

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Пич":

    Знаеш къде да ме оближеш !

    13:33 18.09.2025

  • 15 Антон

    15 0 Отговор
    Ако това момче беше оправяно от чичак щеше да е герой. Ама понеже си осъшествило мокрите сънища за милфове е жертва, а маниачката насилница.

    13:34 18.09.2025

  • 16 Бамбос

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "Нищо не става ясно":

    А де? Леките наркотици там са разрешени, вероятно за голите снимки, ама те са на неговия телефон. Пълна мистерия!

    13:34 18.09.2025

  • 17 Браво

    21 0 Отговор
    Цяла година ходи да го изнасилват

    13:35 18.09.2025

  • 18 Серафим

    3 7 Отговор

    До коментар #12 от "Тоя па":

    Означава, че липсва негово съгласие. Дрогирането не е израз на такова. Мисленето не е за теб, опитай поне да се образоваш малко.

    Коментиран от #19

    13:36 18.09.2025

  • 19 Бамбос

    7 0 Отговор

    До коментар #18 от "Серафим":

    Леките наркотици са разрешени в САЩ ако не знаеш. Затова тръмб ги събира с булдозери дрогите.

    Коментиран от #20

    13:38 18.09.2025

  • 20 Серафим

    6 2 Отговор

    До коментар #19 от "Бамбос":

    Добре. Е,и? Момчето не ги е взимало само.

    13:40 18.09.2025

  • 21 Лоша работа

    13 0 Отговор
    13- годишния е предател, вече никоя няма да му пусне.

    13:42 18.09.2025

  • 22 Охххаааааа

    4 0 Отговор
    Ръгай чушки в боба Ангеле

    13:50 18.09.2025

  • 23 Видях я в интернет

    6 0 Отговор
    Не е лоша, надарена отвсякъде.

    13:52 18.09.2025

  • 24 Тук

    4 2 Отговор
    Четем мечтите на куп медооправени педофилки! И някой пъпчив тинейджър.

    13:52 18.09.2025

  • 25 Анджо

    7 0 Отговор
    На тоя някой му е казал ,че може да изкара някой долар. Прави се на жертва като тия кадето се оплакват след 20 години и търсят начин да изкарат някой долар, или може би, да я осъди след 20 години ,че обърнал резбата.

    13:53 18.09.2025

  • 26 Тийнейджър

    1 0 Отговор
    Ей,заради такива и моята ме разкара.

    13:57 18.09.2025

  • 27 Неясно

    1 0 Отговор
    От какъв пол са децата на Лопес? Както се пееше в една песен: Евала на туй момче.... Така и не разбрах защо е трябвало да издъни майката на приятелите си. Не на всеки се пада такъв късмет на такава възраст.

    14:12 18.09.2025

  • 28 Ейййй

    1 0 Отговор
    Венке, добре че си ти ма. Без теб, нямаше да ги има тия идиотски простотии. И ти да не си забърасала някое хлапе ма. С тоя извратен мозък всичко може да направиш.

    14:24 18.09.2025

  • 29 Няма избор жената

    0 0 Отговор
    В Сащ всички мъже са обратни. Тя се е принудила да дрогира един че да има с кой да прави секс.

    14:25 18.09.2025