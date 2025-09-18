Домакиня дрогира и изнасили 13-годишен приятел на децата й

Жена от Ню Мексико е съдена в Съединените щати за упояване и сексуално малтретиране на 13-годишно момче, съобщава Tri-City Record.

36-годишната Кристъл Лопес от Фармингтън е арестувана на 21 март. Според разследващите, тя е изнасилила няколко пъти приятеля на децата си. През февруари жертвата е казала на разследващите, че често е идвал в дома на жената, за да се вижда с приятелите си.

Между декември 2024 г. и януари 2025 г. Лопес е давала на тийнейджъра леки наркотици и е правила секс с него в леглото си няколко пъти. Полицията е открила голи снимки на жената в телефона на жертвата.

След ареста си Лопес заявила, че тийнейджърът се държал насилнически с нея, но по-късно призна, че е започнала сексуална връзка с него. Прокуратурата очаква жената скоро да сключи сделка с разследването и да признае вината си в замяна на намаляване на присъдата. Следващото заседание по нейното дело е насрочено за 22 декември.