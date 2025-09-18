Домакиня дрогира и изнасили 13-годишен приятел на децата й

Жена от Ню Мексико е съдена в Съединените щати за упояване и сексуално малтретиране на 13-годишно момче, съобщава Tri-City Record.
36-годишната Кристъл Лопес от Фармингтън е арестувана на 21 март. Според разследващите, тя е изнасилила няколко пъти приятеля на децата си. През февруари жертвата е казала на разследващите, че често е идвал в дома на жената, за да се вижда с приятелите си.
Между декември 2024 г. и януари 2025 г. Лопес е давала на тийнейджъра леки наркотици и е правила секс с него в леглото си няколко пъти. Полицията е открила голи снимки на жената в телефона на жертвата.
След ареста си Лопес заявила, че тийнейджърът се държал насилнически с нея, но по-късно призна, че е започнала сексуална връзка с него. Прокуратурата очаква жената скоро да сключи сделка с разследването и да признае вината си в замяна на намаляване на присъдата. Следващото заседание по нейното дело е насрочено за 22 декември.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #4
13:23 18.09.2025
2 Европеец
13:23 18.09.2025
3 123456
13:23 18.09.2025
4 Жена
До коментар #1 от "Пич":Нещо си недоволен ли?
Коментиран от #7, #11
13:25 18.09.2025
5 Нищо не става ясно
Коментиран от #16
13:28 18.09.2025
6 Дедо
13:28 18.09.2025
7 Пич
До коментар #4 от "Жена":Не съм казал такова нещо ! Много съм доволен от женските сърбежи ! И не ги оставям да страдат , като стоя безучастно ! Чеша , чеша...облекчавам...
13:29 18.09.2025
8 Серафим
Коментиран от #12
13:29 18.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Мими Кучева🐕
13:29 18.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Тоя па
До коментар #8 от "Серафим":Мисленето си е много по сложно от четенето ! Това че го дрогира какво е според тебе ?
Коментиран от #18
13:32 18.09.2025
13 Може и така , но ...
13:32 18.09.2025
14 Пич
До коментар #11 от "Пич":Знаеш къде да ме оближеш !
13:33 18.09.2025
15 Антон
13:34 18.09.2025
16 Бамбос
До коментар #5 от "Нищо не става ясно":А де? Леките наркотици там са разрешени, вероятно за голите снимки, ама те са на неговия телефон. Пълна мистерия!
13:34 18.09.2025
17 Браво
13:35 18.09.2025
18 Серафим
До коментар #12 от "Тоя па":Означава, че липсва негово съгласие. Дрогирането не е израз на такова. Мисленето не е за теб, опитай поне да се образоваш малко.
Коментиран от #19
13:36 18.09.2025
19 Бамбос
До коментар #18 от "Серафим":Леките наркотици са разрешени в САЩ ако не знаеш. Затова тръмб ги събира с булдозери дрогите.
Коментиран от #20
13:38 18.09.2025
20 Серафим
До коментар #19 от "Бамбос":Добре. Е,и? Момчето не ги е взимало само.
13:40 18.09.2025
21 Лоша работа
13:42 18.09.2025
22 Охххаааааа
13:50 18.09.2025
23 Видях я в интернет
13:52 18.09.2025
24 Тук
13:52 18.09.2025
25 Анджо
13:53 18.09.2025
26 Тийнейджър
13:57 18.09.2025
27 Неясно
14:12 18.09.2025
28 Ейййй
14:24 18.09.2025
29 Няма избор жената
14:25 18.09.2025