Наталия Орейро свалила 30 килограма с...кърмене

Наталия Орейро свалила 30 килограма с...кърмене

29 Ноември, 2025 07:15 543 7

„Успях да кърмя сина си почти три години.", каза звездата

Наталия Орейро свалила 30 килограма с...кърмене - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Уругвайската актриса и певица Наталия Орейро разкри как е свалила близо 30 килограма след раждането.

48-годишната звезда от „Дивият ангел“ призна, че е успяла да се отърве излишното тегло благодарение на продължително кърмене и упражнения. Тя каза, че загубата на тегло не се е случила за една нощ и целият процес е отнел около година.

„Успях да кърмя сина си почти три години. И мисля, че това ми помогна да се върна към нормалното си тегло. И, разбира се, върнах се към упражненията и карах колело“, каза звездата, уточнявайки, че не е спазвала диети, докато е кърмила.


  • 1 танкист

    2 2 Отговор
    Ох,и аз искам да съм,като това дете и тази красавица да ми подава да суча!

    Коментиран от #4

    07:20 29.11.2025

  • 2 Факт

    0 0 Отговор
    Нищо не й пречи!

    07:21 29.11.2025

  • 3 Венке

    3 0 Отговор
    Много ти е рано за първо питие?
    Кой е отлабнал с кърмене?
    Отслабнала си само умствено!

    07:22 29.11.2025

  • 4 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "танкист":

    За вас има нещо специално!

    07:23 29.11.2025

  • 5 ПиПи

    0 0 Отговор
    И мъжете трябва да сучат. Лично занимание им е. Жените трябва да им доставят сучене.И те така.

    07:28 29.11.2025

  • 6 Опааа

    2 0 Отговор
    Венелино мисирко,нормална ли си? Как може да публикуваш такава глупост? А тая “звезда” защо не го кърми до 18?

    07:30 29.11.2025

  • 7 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 0 Отговор
    Мога да ѝ помогна и сега да отслабне по същия метод...

    07:31 29.11.2025