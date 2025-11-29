Наталия Орейро свалила 30 килограма с...кърмене

Уругвайската актриса и певица Наталия Орейро разкри как е свалила близо 30 килограма след раждането.

48-годишната звезда от „Дивият ангел“ призна, че е успяла да се отърве излишното тегло благодарение на продължително кърмене и упражнения. Тя каза, че загубата на тегло не се е случила за една нощ и целият процес е отнел около година.

„Успях да кърмя сина си почти три години. И мисля, че това ми помогна да се върна към нормалното си тегло. И, разбира се, върнах се към упражненията и карах колело“, каза звездата, уточнявайки, че не е спазвала диети, докато е кърмила.