Наталия Орейро свалила 30 килограма с...кърмене

Уругвайската актриса и певица Наталия Орейро разкри как е свалила близо 30 килограма след раждането.
48-годишната звезда от „Дивият ангел“ призна, че е успяла да се отърве излишното тегло благодарение на продължително кърмене и упражнения. Тя каза, че загубата на тегло не се е случила за една нощ и целият процес е отнел около година.
„Успях да кърмя сина си почти три години. И мисля, че това ми помогна да се върна към нормалното си тегло. И, разбира се, върнах се към упражненията и карах колело“, каза звездата, уточнявайки, че не е спазвала диети, докато е кърмила.
Кой е отлабнал с кърмене?
Отслабнала си само умствено!
До коментар #1 от "танкист":За вас има нещо специално!
