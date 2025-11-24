Новини
Наталия Симеонова отслабна с 20 килограма

Тайната зад трансформацията й се крие в инжекциите за диабетици и проблеми с инсулиновата ризестентност -„Оземпик”

Наталия Симеонова отслабна с 20 килограма - 1
Кадър: bTV
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

След години на борба с излишните килограми, бившата тв водеща Наталия Симеонова най-после успя да постигне положителна промяна във външния си вид.

Емблематичната водеща, позната на поколения българи като „феята на любовта“, е свалила цели 20 килограма и изглежда като нов човек, видя репортер на „Уикенд”.

Тайната зад трансформацията ѝ се крие в инжекциите за диабетици и проблеми с инсулиновата ризестентност -„Оземпик”. Симеонова никога не е крила борбата си с теглото, която на моменти излизаше извън здравословни граници. Никоя диета не успя да помогне на блондинката в дългосрочен аспект, а при нея килограмите ставаха все повече. Сега обаче, благодарение на съвременната медицина, тя се радва на ново самочувствие и видимо вталяване.

„Оземпик” е медикамент, създаден първоначално за диабет тип 2, но напоследък набира все по-голяма популярност като средство за отслабване, въпреки големите си странични ефекти. Инжекциите потискат сериозно апетита и регулират нивата на кръвната захар, което помага на организма да изгаря мазнини по-ефективно.

Близки до водещата споделят, че Наталия е преминала терапията под лекарски контрол и в комбинация със здравословен режим и разходки на чист въздух е успяла да постигне забележителен резултат. Въпросът е дали ще успее да задържи теглото, след като спре да се боде.

Куп известни личности, които години наред водеха битка с кантара изненадващо започнаха да отслабват след появата на „Оземпик”. Разбира се, по-голяма част от тях твърдят, че е с диета, спорт и здравословно хранене, но защо не се вталиха така преди 10-15-20 години. Галена, Мария Илиева, Антония Петрова, Мила Михова, Симона Загорова, Марта Вачкова, лидерът на „Да, България” Ивайло Мирчев и мутрата Митьо Очите отслабнаха с инжекциите, а Деси Слава, Андреа и Оля Малинова също си биеха и се вталиха, но бързо ги спряха и си върнаха свалените килограми.

Оказа се, че при „Оземпик” също има йо-йо ефект. Наскоро Деси Слава призна, че много е свалила с препарата, после го е спряла, качила е една част от сваленото тегло, направила е втори курс, но тогава не ѝ действали толкова силно и почти не смъкнала, след това се отказала и заложила на ограничения в храната – най-сигурният и разумен начин за вталяване.

С това си признание блондинката показа, че не само има глас и талант, а и акъл, решавайки да не си съсипва здравето с инжекциите за диабетици, които дори могат да доведат до смърт. Препаратът не е безобиден и трябва да се използва само по лекарско предписание и под стриктен контрол.

Възможни сериозни рискове при употреба на „Оземпик” са цял куп - панкреатит, проблеми с бъбреците, гастропареза (забавено изпразване на стомаха), рак на щитовидната жлеза, тежка хипогликемия, алергични реакции, анафилактичен шок.

Източник: www.marica.bg


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кому

    33 0 Отговор
    е важно теглото ѝ ?

    07:46 24.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Чудо голямо

    26 2 Отговор
    200-20=180 От толко много лежане и нищоправене, тъй става!

    08:03 24.11.2025

  • 4 Простьо

    20 1 Отговор
    И вече е само 100

    08:03 24.11.2025

  • 5 Стойчо Недев финтекс свиркаджията

    9 1 Отговор
    Започвам да паса овци и кози , може да ми плащате млякото чрез револют 🤣🥳😂🤭🥳🤣

    08:04 24.11.2025

  • 6 ннннннннн

    12 0 Отговор
    „феята на любовта“ тежи цели 20 килограма и е излязла от нея. Напуснала я е.

    08:05 24.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Народът го е казал

    19 2 Отговор
    Значи искат хем да си похапват вкусотии без ограничение, хем да са стройни. Е, още прадедите ни са казвали "Не може и душата в Рая, и онуй в онуй." (С думата "онуй" замених други две думи, с които се обозначават гениталии)

    08:07 24.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Новичок

    9 2 Отговор
    Източникът е важен, Марица.БГ е стожер но по-горе пише и Уикенд !? Нещо ... как да ви повярва човек ??? Пфу...

    08:14 24.11.2025

  • 12 в кратце

    10 1 Отговор
    Очакват я следващите тридесет килограма да си ходят от нея.

    08:14 24.11.2025

  • 13 Денис соросоида

    18 1 Отговор
    Нищо не е отслабнала, все същия хипопотам е

    Коментиран от #21

    08:15 24.11.2025

  • 14 Денис соросоида

    1 7 Отговор
    И Митьо Очите не е "мутра". Внимавайте кого и как обиждате и клеветите, защото ще станете на кълбета! Не аз - друг ще ви търси сметка.

    08:17 24.11.2025

  • 15 друга тема

    8 0 Отговор
    Пенсионната ни системаотслабна с 20 килограма също.

    08:19 24.11.2025

  • 16 Коня Солтуклиева

    7 4 Отговор
    Оземпик, моземпик....
    Сутрин отслабва 20кг като се... така де...
    Вечерта си е пак с20 +!

    08:33 24.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ДПС Ново начало

    4 7 Отговор
    За чиста и свята република без гайчовци гласувайте за Делян Пеевски!

    08:39 24.11.2025

  • 21 Пенчо доктора

    7 1 Отговор

    До коментар #13 от "Денис соросоида":

    Хипопотам хипопотам ама рус албинос хипопотам.По телевизия ТЛС дават за такива хипопотами как им режат сланините ,на по 300-400 килограма са.

    08:40 24.11.2025

  • 22 Добряк

    4 0 Отговор
    Дае жива и здрава! Важното е човек да е здрав, щастлив и обичан!

    08:50 24.11.2025

  • 23 Логика

    14 0 Отговор
    Някой знае ли какво работи наталия симеонова и как се препитава? Ходи насам-натам, поддържа се с фризури , кознетика, дрехи. Не мръзне зимата. И яде много, щом дебелее

    08:51 24.11.2025

  • 24 Маруся

    8 4 Отговор
    Никакви тайни няма.Каквато е майка ти,такава ще си и ти.Дебелите вечно търсят оправдание в някакви болести.Плюскат скришно като разпрани и са невероятно нахални.

    09:04 24.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 манди бранди

    3 1 Отговор
    Да не окьоравее като Роби Уилямс от Оземпик. Има и съмнения за други заболявания, ако недиабетик ги използва.

    10:51 24.11.2025

  • 27 ало мисиркиите

    4 1 Отговор
    И на кого му дреме за това?

    10:54 24.11.2025

  • 28 минус 20 кила от 180

    1 1 Отговор
    Това е все едно на тир да му падне регистрационната табелка...

    13:02 24.11.2025