Наталия Симеонова отслабна с 20 килограма

След години на борба с излишните килограми, бившата тв водеща Наталия Симеонова най-после успя да постигне положителна промяна във външния си вид.
Емблематичната водеща, позната на поколения българи като „феята на любовта“, е свалила цели 20 килограма и изглежда като нов човек, видя репортер на „Уикенд”.
Тайната зад трансформацията ѝ се крие в инжекциите за диабетици и проблеми с инсулиновата ризестентност -„Оземпик”. Симеонова никога не е крила борбата си с теглото, която на моменти излизаше извън здравословни граници. Никоя диета не успя да помогне на блондинката в дългосрочен аспект, а при нея килограмите ставаха все повече. Сега обаче, благодарение на съвременната медицина, тя се радва на ново самочувствие и видимо вталяване.
„Оземпик” е медикамент, създаден първоначално за диабет тип 2, но напоследък набира все по-голяма популярност като средство за отслабване, въпреки големите си странични ефекти. Инжекциите потискат сериозно апетита и регулират нивата на кръвната захар, което помага на организма да изгаря мазнини по-ефективно.
Близки до водещата споделят, че Наталия е преминала терапията под лекарски контрол и в комбинация със здравословен режим и разходки на чист въздух е успяла да постигне забележителен резултат. Въпросът е дали ще успее да задържи теглото, след като спре да се боде.
Куп известни личности, които години наред водеха битка с кантара изненадващо започнаха да отслабват след появата на „Оземпик”. Разбира се, по-голяма част от тях твърдят, че е с диета, спорт и здравословно хранене, но защо не се вталиха така преди 10-15-20 години. Галена, Мария Илиева, Антония Петрова, Мила Михова, Симона Загорова, Марта Вачкова, лидерът на „Да, България” Ивайло Мирчев и мутрата Митьо Очите отслабнаха с инжекциите, а Деси Слава, Андреа и Оля Малинова също си биеха и се вталиха, но бързо ги спряха и си върнаха свалените килограми.
Оказа се, че при „Оземпик” също има йо-йо ефект. Наскоро Деси Слава призна, че много е свалила с препарата, после го е спряла, качила е една част от сваленото тегло, направила е втори курс, но тогава не ѝ действали толкова силно и почти не смъкнала, след това се отказала и заложила на ограничения в храната – най-сигурният и разумен начин за вталяване.
С това си признание блондинката показа, че не само има глас и талант, а и акъл, решавайки да не си съсипва здравето с инжекциите за диабетици, които дори могат да доведат до смърт. Препаратът не е безобиден и трябва да се използва само по лекарско предписание и под стриктен контрол.
Възможни сериозни рискове при употреба на „Оземпик” са цял куп - панкреатит, проблеми с бъбреците, гастропареза (забавено изпразване на стомаха), рак на щитовидната жлеза, тежка хипогликемия, алергични реакции, анафилактичен шок.
Източник: www.marica.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кому
07:46 24.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Чудо голямо
08:03 24.11.2025
4 Простьо
08:03 24.11.2025
5 Стойчо Недев финтекс свиркаджията
08:04 24.11.2025
6 ннннннннн
08:05 24.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Народът го е казал
08:07 24.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Новичок
08:14 24.11.2025
12 в кратце
08:14 24.11.2025
13 Денис соросоида
Коментиран от #21
08:15 24.11.2025
14 Денис соросоида
08:17 24.11.2025
15 друга тема
08:19 24.11.2025
16 Коня Солтуклиева
Сутрин отслабва 20кг като се... така де...
Вечерта си е пак с20 +!
08:33 24.11.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 ДПС Ново начало
08:39 24.11.2025
21 Пенчо доктора
До коментар #13 от "Денис соросоида":Хипопотам хипопотам ама рус албинос хипопотам.По телевизия ТЛС дават за такива хипопотами как им режат сланините ,на по 300-400 килограма са.
08:40 24.11.2025
22 Добряк
08:50 24.11.2025
23 Логика
08:51 24.11.2025
24 Маруся
09:04 24.11.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 манди бранди
10:51 24.11.2025
27 ало мисиркиите
10:54 24.11.2025
28 минус 20 кила от 180
13:02 24.11.2025