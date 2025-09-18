Петима геолози се удавиха в езеро с ATV (ВИДЕО)

Водолази заснеха видео всъдеход (ATV), лежащ на дъното на езеро в Забайкалието на Русия, който потъна на 16 септември заедно с група геолози. Кадрите бяха публикувани от отдела за гражданска защита и пожарна безопасност на Забайкалския край в неговия Telegram канал.

Кадрите показват ATV-то, лежащо на дъното на езерото. Носът му вече е покрит с пясък. Видеото завършва с водолаз, плуващ до отворения прозорец на ATV-то.

Вчера спасители извадиха телата на трима учени от ATV-то. Днес телата на още двама геолози бяха извадени от превозното средство.

Съобщава се, че спирачките на ATV-то са отказали по време на спускане, което е довело до падане в езерото с висока скорост. Вътре са били девет души, но само четирима са оцелели. След като са излезли от всъдехода, те вървели извървели 25 километра през труден терен, за да се спасят.