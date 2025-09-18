Новини
18 Септември, 2025 16:35

Спирачките на ATV-то са отказали по време на спускане

Петима геолози се удавиха в езеро с ATV (ВИДЕО)
Снимка: Интернет
Венелина Маринова

Водолази заснеха видео всъдеход (ATV), лежащ на дъното на езеро в Забайкалието на Русия, който потъна на 16 септември заедно с група геолози. Кадрите бяха публикувани от отдела за гражданска защита и пожарна безопасност на Забайкалския край в неговия Telegram канал.

Кадрите показват ATV-то, лежащо на дъното на езерото. Носът му вече е покрит с пясък. Видеото завършва с водолаз, плуващ до отворения прозорец на ATV-то.

Вчера спасители извадиха телата на трима учени от ATV-то. Днес телата на още двама геолози бяха извадени от превозното средство.

Съобщава се, че спирачките на ATV-то са отказали по време на спускане, което е довело до падане в езерото с висока скорост. Вътре са били девет души, но само четирима са оцелели. След като са излезли от всъдехода, те вървели извървели 25 километра през труден терен, за да се спасят.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Като

    3 2 Отговор
    гледам, бая навътре са го закарали туй атв. Май са търсили, дълбокото.

    Коментиран от #9

    16:42 18.09.2025

  • 2 Цвете

    4 5 Отговор
    АБЕ МОМЕ НЯМА ЛИ ДА ПРЕСТАНЕШ, ДА НИ НАВИРАШ РУСКИ ИСТОРИИ. КАТО ОБИЧАШ ТОЛКОВА РУСКИЯ ЕЗИК, ИДИ ПРЕВОДАЧКА. 😂😂😂

    16:44 18.09.2025

  • 5 Пияници, БАЦЕ

    5 2 Отговор
    Монголяци

    16:48 18.09.2025

  • 6 ИМА И ПО-ЛОШО

    4 3 Отговор
    Поне си прибират телата на загиналите, за разлика от киевската хунта, която ги оставя на руснаците да ги прибират, а роднините лъже че са изчезнали за да не им плащат обезщетения и междувременно да крадат заплатите им.

    Коментиран от #8

    16:56 18.09.2025

  • 7 Ами да, те така

    3 1 Отговор
    правят геолозите в Русия...

    16:57 18.09.2025

  • 8 Има я

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "ИМА И ПО-ЛОШО":

    2 Милиона монголяк москали ЧЕРНОЗЕМ ! Подробните крематориуми изнемогват а Фашагите на педофила заплашват всеки крепостняк ,че при публикациите в НЕТА ,за уж изчезнали или в неизвестност--- НЯМА да получат пари.
    Ама то колко са 2 Милиона?!? Оня пси. хопат и пеДо-фил -- грузинеца похарчи...32 Милиона москалчета след ВСВ

    17:03 18.09.2025

  • 9 БезФакти

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Като":

    Има ли разлика между атв и вседеход? В бързината, да се радваме на такава трагедия, даже превода е неточен.

    17:50 18.09.2025