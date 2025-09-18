Петима геолози се удавиха в езеро с ATV (ВИДЕО)

Водолази заснеха видео всъдеход (ATV), лежащ на дъното на езеро в Забайкалието на Русия, който потъна на 16 септември заедно с група геолози. Кадрите бяха публикувани от отдела за гражданска защита и пожарна безопасност на Забайкалския край в неговия Telegram канал.
Кадрите показват ATV-то, лежащо на дъното на езерото. Носът му вече е покрит с пясък. Видеото завършва с водолаз, плуващ до отворения прозорец на ATV-то.
Вчера спасители извадиха телата на трима учени от ATV-то. Днес телата на още двама геолози бяха извадени от превозното средство.
Съобщава се, че спирачките на ATV-то са отказали по време на спускане, което е довело до падане в езерото с висока скорост. Вътре са били девет души, но само четирима са оцелели. След като са излезли от всъдехода, те вървели извървели 25 километра през труден терен, за да се спасят.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Като
Коментиран от #9
16:42 18.09.2025
2 Цвете
16:44 18.09.2025
3 Цвете
16:45 18.09.2025
4 Цвете
16:45 18.09.2025
5 Пияници, БАЦЕ
16:48 18.09.2025
6 ИМА И ПО-ЛОШО
Коментиран от #8
16:56 18.09.2025
7 Ами да, те така
16:57 18.09.2025
8 Има я
До коментар #6 от "ИМА И ПО-ЛОШО":2 Милиона монголяк москали ЧЕРНОЗЕМ ! Подробните крематориуми изнемогват а Фашагите на педофила заплашват всеки крепостняк ,че при публикациите в НЕТА ,за уж изчезнали или в неизвестност--- НЯМА да получат пари.
Ама то колко са 2 Милиона?!? Оня пси. хопат и пеДо-фил -- грузинеца похарчи...32 Милиона москалчета след ВСВ
17:03 18.09.2025
9 БезФакти
До коментар #1 от "Като":Има ли разлика между атв и вседеход? В бързината, да се радваме на такава трагедия, даже превода е неточен.
17:50 18.09.2025