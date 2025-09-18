Новини
Любопитно »
Диетолог опроверга популярен мит за пиенето на вода по време на хранене

Диетолог опроверга популярен мит за пиенето на вода по време на хранене

18 Септември, 2025 18:32 745 0

  • мария агире-
  • диетолог-
  • опроверга-
  • популярен мит-
  • пиене на вода-
  • по време на хранене-
  • стомашен сок

Мария Агире обясни, че водата не разрежда стомашния сок, както е общоприето

Диетолог опроверга популярен мит за пиенето на вода по време на хранене - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Съществува често срещано погрешно схващане, че пиенето на вода с храна може да причини храносмилателни проблеми. Диетологът Мария Агире обаче развенча този популярен мит в интервю за Hola.

Агире обясни, че водата не разрежда стомашния сок, както е общоприето.

„Стомахът регулира производството си в зависимост от обема и вида на консумираната храна. Дори ако пием вода, тялото автоматично регулира секрецията си, за да осигури ефективно храносмилане“, отбеляза тя.

Лекарката обаче подчерта, че една категория хора все пак може да изпита отрицателен ефект от водата. „За хората с чувствителни стомаси това може да причини известен дискомфорт, но това не е реален ефект, а само субективно възприятие“, добави тя.

Специалистът също така допълни, че човек не трябва да пие повече от две чаши вода по време на хранене, в противен случай може да си тръгне от масата с чувство на преяждане.


