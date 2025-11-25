Диетолог: Веганството и суровоядството при бременност водят до бебета с ниско тегло

Вегетарианството често не представлява опасност за бременната жена или нейното неродено дете. Някои стилове вегетарианство, като веганството и суровоядството, обаче могат да бъдат опасни, каза пред Gazeta.Ru диетологът Юлия Москвичева.

„Веганите са най-строгите, „100%“ вегетарианци; те изключват всички животински продукти от диетата си, докато суровоядците се въздържат от всякаква термична обработка. Това са най-трудните диети за спазване по време на бременност. Те увеличават риска от дефицит на желязо, витамин B12, омега 3-6, цинк и други хранителни вещества, важни за развитието на плода и здравето на майката“, отбеляза лекарката.

Според нея може спокойно да се каже, че стриктното веганство и суровоядството по-често водят до раждане на бебета с ниско тегло.

„Хранителната плътност на храните се увеличава след термична обработка. Това означава, че от същата храна може да се получат повече енергия и калории след термична обработка. Протеините, дори на растителна основа, се абсорбират много по-ефективно след термична обработка, както и много мастноразтворими витамини D, E, A и K. Веган или човек, който се храни сурово, може да е с поднормено тегло, което означава, че индексът му на телесна маса (ИТМ) ще бъде по-малък от 18,5, което може да доведе до здравословни проблеми. Намаляването на нивата на протеини и желязо се отразява негативно на развитието на плода, което се потвърждава от ултразвукови измервания на ръста и теглото“, обясни лекарят.

Експертите често съветват бременните жени да коригират менюто си, като изоставят веганството и суровоядството в полза на вегетарианството.

„През 90-те години на миналия век създаването на вегетарианско меню беше по-трудно, защото изборът на храни беше ограничен. Сега има голямо разнообразие от ядки, семена и вегетариански протеинови барчета, което улеснява създаването на меню с правилния калориен прием и баланс на протеини, мазнини и въглехидрати“, заключи лекарката.