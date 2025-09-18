Китаец превръща щраусите в коне, язди ги по улиците (ВИДЕО)

Мъж, яздещ щраус, е бил забелязан по улиците на провинция Юнан, пише вестник „Син Чу“.
Този необичаен начин на транспорт е направил 32-годишния А Хуа известен. Той каза, че притежава ферма за щрауси и язди птиците от 10 години. Китаецът обясни, че язди само щрауси, които лично е дресирал преди това. Той учи птиците да следват командите му със свирка.
Според А Хуа, щраус с ездач може да тича от един до два часа без почивка и да достига скорост до 100 километра в час. Той отбеляза, че настоящият му „кон“ може да седне, така че ездачът да скочи на гърба му, а след това да се изправи с ездача.
А Хуа призна, че язденето на щраус е незаконно, но подчертава, че винаги взема предвид безопасността.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лумпен
Куките в храстите ще снимат човката на щрауса ми !
20:18 18.09.2025
2 си дзън
Коментиран от #4
20:34 18.09.2025
3 Георги Стефанов
20:38 18.09.2025
4 Георги Стефанов
До коментар #2 от "си дзън":Ами да!... То и руските танкове са най-добрите защото ги карат пияни и врагът не може да ги уцели. Така ми кво!
20:41 18.09.2025
5 Вальо шпионина
20:42 18.09.2025