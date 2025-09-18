Китаец превръща щраусите в коне, язди ги по улиците (ВИДЕО)

Мъж, яздещ щраус, е бил забелязан по улиците на провинция Юнан, пише вестник „Син Чу“.

Този необичаен начин на транспорт е направил 32-годишния А Хуа известен. Той каза, че притежава ферма за щрауси и язди птиците от 10 години. Китаецът обясни, че язди само щрауси, които лично е дресирал преди това. Той учи птиците да следват командите му със свирка.

Според А Хуа, щраус с ездач може да тича от един до два часа без почивка и да достига скорост до 100 километра в час. Той отбеляза, че настоящият му „кон“ може да седне, така че ездачът да скочи на гърба му, а след това да се изправи с ездача.

А Хуа призна, че язденето на щраус е незаконно, но подчертава, че винаги взема предвид безопасността.