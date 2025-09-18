Новини
Любопитно »
Китаец превръща щраусите в коне, язди ги по улиците (ВИДЕО)

18 Септември, 2025 20:13 605 5

Този необичаен начин на транспорт е направил 32-годишния А Хуа известен

Китаец превръща щраусите в коне, язди ги по улиците (ВИДЕО) - 1
Снимката е илюстративна. Източник: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Мъж, яздещ щраус, е бил забелязан по улиците на провинция Юнан, пише вестник „Син Чу“.

Този необичаен начин на транспорт е направил 32-годишния А Хуа известен. Той каза, че притежава ферма за щрауси и язди птиците от 10 години. Китаецът обясни, че язди само щрауси, които лично е дресирал преди това. Той учи птиците да следват командите му със свирка.

Според А Хуа, щраус с ездач може да тича от един до два часа без почивка и да достига скорост до 100 километра в час. Той отбеляза, че настоящият му „кон“ може да седне, така че ездачът да скочи на гърба му, а след това да се изправи с ездача.

А Хуа призна, че язденето на щраус е незаконно, но подчертава, че винаги взема предвид безопасността.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лумпен

    2 0 Отговор
    Много яко !
    Куките в храстите ще снимат човката на щрауса ми !

    20:18 18.09.2025

  • 2 си дзън

    1 0 Отговор
    Руснаците са сформирали вече Първа щраусова дивизия от 72 000 души яздещи щрауси.

    Коментиран от #4

    20:34 18.09.2025

  • 3 Георги Стефанов

    0 0 Отговор
    На това му казваме китайска работа.

    20:38 18.09.2025

  • 4 Георги Стефанов

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Ами да!... То и руските танкове са най-добрите защото ги карат пияни и врагът не може да ги уцели. Така ми кво!

    20:41 18.09.2025

  • 5 Вальо шпионина

    0 0 Отговор
    Ааааа...то и Коцито язди една кифла ,ама не е тръгнал да са фали

    20:42 18.09.2025