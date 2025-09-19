Новини
66-годишна баба на трима внуци достигна до финалите на „Мис Вселена Япония“

19 Септември, 2025 03:00, обновена 18 Септември, 2025 20:17 612 3

Джунко Сакай от Токио бе отличена с наградата „Мис Конгениалност“

66-годишна баба на трима внуци достигна до финалите на „Мис Вселена Япония“ - 1
Снимка: @junkosakai8
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Баба на трима внуци достигна до финалите на престижния конкурс за красота „Мис Вселена Япония“, съобщи Mothership.

66-годишната Джунко Сакай от Токио беше сред 42-те водещи красавици на страната. Тя е домакиня повече от 30 години и е отгледала три деца. През 2023 г. Сакай научила, че конкурсът „Мис Вселена“ е премахнал възрастовата си граница за участничките и решила да опита силите си в състезанието.

Тя се притеснявала, че другите участнички може да се отнесат към нея снизходително или враждебно. Според Сакай обаче момичетата се отнасяли към нея като към равна, което много я зарадвало.

Възрастната участничка призна, че понякога е забравяла някои от танцовите си движения и текстовете на песните. Освен това организаторите на „Мис Вселена Япония“ направили някои отстъпки, като ѝ позволили да се състезава по цял бански костюм вместо по горна и долна част.

В крайна сметка 21-годишната Каори Хашимото спечели конкурса, но Сакай получи наградата „Мис Конгениалност“, която се връчва на най-милата и състрадателна участничка, гласувана от нейните конкурентки. Сакай също така заяви, че е доволна да представлява по-възрастните японци на „Мис Вселена“, които, според нея, често остават зад борда на живота.


Япония
Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сухо

    3 1 Отговор
    Дърво знаете ли как се цепи? С клин от желязо!
    А сега сериозно - това е поредното извращение !

    22:26 18.09.2025

  • 2 Мъж

    1 5 Отговор
    Делян Пеевски е номер едно политик, чухте ли какво му каза на Асен Василев , че го оправят по пеноар 💯🤭🤣🤭💯🤭🤣🤣🤣

    Коментиран от #3

    22:26 18.09.2025

  • 3 Трол

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мъж":

    Трол на престъпници

    22:32 18.09.2025