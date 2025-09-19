66-годишна баба на трима внуци достигна до финалите на „Мис Вселена Япония“

Баба на трима внуци достигна до финалите на престижния конкурс за красота „Мис Вселена Япония“, съобщи Mothership.

66-годишната Джунко Сакай от Токио беше сред 42-те водещи красавици на страната. Тя е домакиня повече от 30 години и е отгледала три деца. През 2023 г. Сакай научила, че конкурсът „Мис Вселена“ е премахнал възрастовата си граница за участничките и решила да опита силите си в състезанието.

Тя се притеснявала, че другите участнички може да се отнесат към нея снизходително или враждебно. Според Сакай обаче момичетата се отнасяли към нея като към равна, което много я зарадвало.

Възрастната участничка призна, че понякога е забравяла някои от танцовите си движения и текстовете на песните. Освен това организаторите на „Мис Вселена Япония“ направили някои отстъпки, като ѝ позволили да се състезава по цял бански костюм вместо по горна и долна част.

В крайна сметка 21-годишната Каори Хашимото спечели конкурса, но Сакай получи наградата „Мис Конгениалност“, която се връчва на най-милата и състрадателна участничка, гласувана от нейните конкурентки. Сакай също така заяви, че е доволна да представлява по-възрастните японци на „Мис Вселена“, които, според нея, често остават зад борда на живота.