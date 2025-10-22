Новини
59-годишната Синди Крофорд захвърли сутиена за СНИМКА пред огледалото

59-годишната Синди Крофорд захвърли сутиена за СНИМКА пред огледалото

22 Октомври, 2025 12:46 1 916 9

Звездата сподели и снимки, на които показва фигурата си в копринена рокля, допълнена от дантелен топ

59-годишната Синди Крофорд захвърли сутиена за СНИМКА пред огледалото - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американският супермодел, актриса и предприемач Синди Крофорд позира разсъблечена за лъскавото списание C Magazine. Публикацията се появи на нейната страница в Instagram.

59-годишният модел беше заснет пред тоалетка с огледало. Тя бе с черна пола и яке, облечени наобратно. Публикуваните снимки показаха дълбоко деколте със златни копчета. Крофорд видимо бе без сутиен.

Звездата сподели и снимки, на които показва фигурата си в копринена рокля, допълнена от дантелен топ. Тя позира, заобиколена от полуголи мъже.



  • 1 глоги

    6 0 Отговор
    АмериканскАТА супермоделКА, актриса и предприемачКА- Синди Крауфорд ...

    Коментиран от #5, #6

    12:57 22.10.2025

  • 2 кастроли

    9 0 Отговор
    И без циципас Синди си е добре,но около нея защо има тъмняги?

    Коментиран от #7

    12:59 22.10.2025

  • 3 Ивелин Михайлов

    6 1 Отговор
    Пада си по големи черни тояги тая

    Коментиран от #4

    12:59 22.10.2025

  • 4 Куку

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ивелин Михайлов":

    Тези всички са обратни! А най големите тояги винаги са били бели.

    13:02 22.10.2025

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "глоги":

    Нещо за
    АмериканскаТА държавНА секретарКА
    Райс да напишеш 🤔

    13:03 22.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "кастроли":

    Защото фотографът е бил на ЛЕВИЯ бряг.;)

    13:13 22.10.2025

  • 8 Ваня

    2 0 Отговор
    Ти кога ще се съблечеш без сутиен пред огледалото и да те видят мъжете гола? Съблазън на мъжете не е хубава черта. Мъжете си имат жени оставете ги да си гледат жените, защото на семейните жени им е писнало от такива леки съблазнителки и повярвай ми имат право да бъдат агресивни към такива съблазнителки, които са урайки на обществото заради които се рушът семейства, децата без родители също имат пълно право да агресират срещу такива изкусителки и подстекателки като теб, защото са най ощетени. Семейството трябва да се защитава, а не да се подтикват мъжете към съблазън и изневери.

    13:34 22.10.2025

  • 9 гошКо

    0 0 Отговор
    извода е, че на 59 само църни могат да и запълват празнотата

    13:46 22.10.2025