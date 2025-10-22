59-годишната Синди Крофорд захвърли сутиена за СНИМКА пред огледалото

Американският супермодел, актриса и предприемач Синди Крофорд позира разсъблечена за лъскавото списание C Magazine. Публикацията се появи на нейната страница в Instagram.
59-годишният модел беше заснет пред тоалетка с огледало. Тя бе с черна пола и яке, облечени наобратно. Публикуваните снимки показаха дълбоко деколте със златни копчета. Крофорд видимо бе без сутиен.
Звездата сподели и снимки, на които показва фигурата си в копринена рокля, допълнена от дантелен топ. Тя позира, заобиколена от полуголи мъже.
Оценка 4.8 от 4 гласа.
1 глоги
Коментиран от #5, #6
12:57 22.10.2025
2 кастроли
Коментиран от #7
12:59 22.10.2025
3 Ивелин Михайлов
Коментиран от #4
12:59 22.10.2025
4 Куку
До коментар #3 от "Ивелин Михайлов":Тези всички са обратни! А най големите тояги винаги са били бели.
13:02 22.10.2025
5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #1 от "глоги":Нещо за
АмериканскаТА държавНА секретарКА
Райс да напишеш 🤔
13:03 22.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 хмм
До коментар #2 от "кастроли":Защото фотографът е бил на ЛЕВИЯ бряг.;)
13:13 22.10.2025
8 Ваня
13:34 22.10.2025
9 гошКо
13:46 22.10.2025