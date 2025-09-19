Новини
Алла Пугачова е заплашена с до 20 години затвор заради интервю

19 Септември, 2025 15:24

Изявленията на изпълнителката изглежда оправдават тероризма

Алла Пугачова е заплашена с до 20 години затвор заради интервю - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Виталий Бородин, ръководител на Федералния проект за сигурност и борба с корупцията (ФПСБ), поиска певицата Алла Пугачова да бъде разследвана по три члена от руския Наказателен кодекс след интервюто ѝ с проекта „Скажи Гордеева“ (създателката на канала, Катерина Гордеева, е определена за чуждестранен агент от Министерството на правосъдието). Обръщението на ръководителя на ФПСБ до председателя на Следствения комитет на Русия Александър Бастрикин беше публикувано от „Абзац“.

Според Бородин, ако бъдат повдигнати наказателни обвинения, певицата е изправена пред 15 до 20 години затвор. Той заяви, че става въпрос за следните членове от руския Наказателен кодекс: оправдаване на тероризма, дискредитиране на руските въоръжени сили и разпространение на съзнателно невярна информация.

По-рано беше съобщено, че Пугачова може да бъде изправена пред до пет години затвор за коментарите си за Джохар Дудаев, първия президент на самопровъзгласилата се Чеченска република Ичкерия. Според Шот, изявленията на изпълнителката изглежда оправдават тероризма. По-конкретно, певицата нарече Дудаев "достоен и почтен човек" и изрази съжаление, че не е успяла да направи нищо, „за да запази Джохар жив“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ахахха

    3 0 Отговор
    ахахаха еврейката "Пугачова"

    15:29 19.09.2025

  • 2 лежи се за неспазване на закона

    3 0 Отговор
    така е в!западните демокрации

    15:30 19.09.2025

  • 3 цербер

    1 0 Отговор
    Катерина Гордеева е определена за чуждестранна агентка от Министерството на правосъдието.

    15:30 19.09.2025

  • 4 арлингтън

    1 0 Отговор
    Погачева е на български.

    15:31 19.09.2025

  • 5 хъхъ

    2 1 Отговор
    Тази предаде държавата и народа, които й дадоха всичко. Предателите заслужават само едно.

    15:31 19.09.2025

  • 6 Сорос

    0 0 Отговор
    Много еврейско

    15:33 19.09.2025