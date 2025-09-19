Алла Пугачова е заплашена с до 20 години затвор заради интервю

Виталий Бородин, ръководител на Федералния проект за сигурност и борба с корупцията (ФПСБ), поиска певицата Алла Пугачова да бъде разследвана по три члена от руския Наказателен кодекс след интервюто ѝ с проекта „Скажи Гордеева“ (създателката на канала, Катерина Гордеева, е определена за чуждестранен агент от Министерството на правосъдието). Обръщението на ръководителя на ФПСБ до председателя на Следствения комитет на Русия Александър Бастрикин беше публикувано от „Абзац“.

Според Бородин, ако бъдат повдигнати наказателни обвинения, певицата е изправена пред 15 до 20 години затвор. Той заяви, че става въпрос за следните членове от руския Наказателен кодекс: оправдаване на тероризма, дискредитиране на руските въоръжени сили и разпространение на съзнателно невярна информация.

По-рано беше съобщено, че Пугачова може да бъде изправена пред до пет години затвор за коментарите си за Джохар Дудаев, първия президент на самопровъзгласилата се Чеченска република Ичкерия. Според Шот, изявленията на изпълнителката изглежда оправдават тероризма. По-конкретно, певицата нарече Дудаев "достоен и почтен човек" и изрази съжаление, че не е успяла да направи нищо, „за да запази Джохар жив“.