Новини
Любопитно »
След раздялата с Шон Уайт: Има ли нов мъж в живота на Нина Добрев?

20 Септември, 2025 10:54 851 15

  • нина добрев-
  • раздяла-
  • нов мъж

Актрисата се забавлява на яхта с приятели

След раздялата с Шон Уайт: Има ли нов мъж в живота на Нина Добрев? - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Преди дни новината за раздялата на Нина Добрев и Шон Уайт ни изненада неприятно. Мнозина ги смятаха за стабилна и влюбена двойка, която дори се сгоди преди около година. Но изглежда това, което сме виждали, е било далеч от цялата истина за отношенията им, предава Lifestyle.bg.

Очаквано, след като разбрахме, че вече не са заедно, започнаха да се тиражират всякакви предположения за причините да се стигне дотам. Заговори се дори за изневяра от страна на сноубордиста. Но на този етап никой от двамата не е потвърдил истината или поне своята гледна точка за нея.

А докато ние продължаваме да предполагаме, Нина Добрев отново е в центъра на вниманието. И не изглежда никак тъжна и съкрушена от случилото се в любовен план. На кадри, разпространени от близка приятелка на актрисата, виждаме как двете се забавляват с голяма компания на борда на яхта.

Звездата от "Дневниците на вампира" изглежда в прекрасна форма и настроение, а на някои от снимките я виждаме в компанията на колегата ѝ Зак Ефрон. И тази близост, макар и съвсем не толкова подозрителна, веднага породи съмнения дали именно с него тя не е преодоляла мъката по разваления си годеж, пише E!Online.

Докато Нина Добрев се е отдала на забавления и явно това е нейният начин да продължи напред, бившият ѝ годеник Шон Уайт е избрал да се ангажира с работа. Няколко дни след като новината за раздялата стана публично достояние, той замина за Пекин за спортно състезание. И по всичко личи, че за двамата път назад вече няма.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    7 1 Отговор
    Няма нов мъж,хванала е паяжина отдолу.🦧😪👩🌈🛴🥳🤣🖕

    Коментиран от #8

    10:57 20.09.2025

  • 2 Пич

    4 3 Отговор
    Пожелавам и да е жива и здрава , и успехи в работата , но никога не ми е харесвала като жена ! А една жена като я видиш , не си ли помислиш - Ех , как мощно бих и го .......

    10:59 20.09.2025

  • 3 Не ме интересува

    4 3 Отговор
    кой бръмчим козата.

    11:01 20.09.2025

  • 4 Асан

    5 3 Отговор
    не ми дреме с кой са плющи

    11:05 20.09.2025

  • 5 Тома

    6 4 Отговор
    При тези капо няма.Само се менкат

    11:06 20.09.2025

  • 6 жълтурски

    5 1 Отговор
    сЛободни съчинения....

    11:14 20.09.2025

  • 7 Коста

    0 1 Отговор
    Сега е с Азис. 2 големи таланти са събрали. Таз година булка догодина

    11:19 20.09.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Тази е много грозновата. Скоро няма да гепи друг мъж. Освен ако не се прибере в България. Ганю не подбира много, много. Дори за Мара Отварачката се намират мъже.

    11:22 20.09.2025

  • 9 ТИГО

    4 1 Отговор
    Царе сме да се правим на Англо говорещи ! Нина ДобреВ ,Николо Коцев все хубави БГ имена

    Коментиран от #15

    11:24 20.09.2025

  • 10 Знае се какво става

    0 0 Отговор
    Предрусват здраво, и после се заливат с бебешко олио, за да се пързаля.

    11:25 20.09.2025

  • 11 Факт

    1 0 Отговор
    Хубаво е човек да знае, че с някого се обичат!

    11:32 20.09.2025

  • 12 А бе

    1 0 Отговор
    Ще има,ще има

    11:32 20.09.2025

  • 14 нИграмотен

    1 1 Отговор
    Нинче, и я моа ти го турвам, ма пари ни даам

    11:35 20.09.2025

  • 15 Малко инфо

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "ТИГО":

    Окончанието за женски род” -ва “ не се използва в Америка и Канада. Емигрирала на две годишна възраст в Канада и живее там през целия си живот. Да е жива и здрава.

    11:47 20.09.2025