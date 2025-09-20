След раздялата с Шон Уайт: Има ли нов мъж в живота на Нина Добрев?

Преди дни новината за раздялата на Нина Добрев и Шон Уайт ни изненада неприятно. Мнозина ги смятаха за стабилна и влюбена двойка, която дори се сгоди преди около година. Но изглежда това, което сме виждали, е било далеч от цялата истина за отношенията им, предава Lifestyle.bg.
Очаквано, след като разбрахме, че вече не са заедно, започнаха да се тиражират всякакви предположения за причините да се стигне дотам. Заговори се дори за изневяра от страна на сноубордиста. Но на този етап никой от двамата не е потвърдил истината или поне своята гледна точка за нея.
А докато ние продължаваме да предполагаме, Нина Добрев отново е в центъра на вниманието. И не изглежда никак тъжна и съкрушена от случилото се в любовен план. На кадри, разпространени от близка приятелка на актрисата, виждаме как двете се забавляват с голяма компания на борда на яхта.
Звездата от "Дневниците на вампира" изглежда в прекрасна форма и настроение, а на някои от снимките я виждаме в компанията на колегата ѝ Зак Ефрон. И тази близост, макар и съвсем не толкова подозрителна, веднага породи съмнения дали именно с него тя не е преодоляла мъката по разваления си годеж, пише E!Online.
Докато Нина Добрев се е отдала на забавления и явно това е нейният начин да продължи напред, бившият ѝ годеник Шон Уайт е избрал да се ангажира с работа. Няколко дни след като новината за раздялата стана публично достояние, той замина за Пекин за спортно състезание. И по всичко личи, че за двамата път назад вече няма.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #8
10:57 20.09.2025
2 Пич
10:59 20.09.2025
3 Не ме интересува
11:01 20.09.2025
4 Асан
11:05 20.09.2025
5 Тома
11:06 20.09.2025
6 жълтурски
11:14 20.09.2025
7 Коста
11:19 20.09.2025
8 Данко Харсъзина
До коментар #1 от "Mими Кучева🐕🦺":Тази е много грозновата. Скоро няма да гепи друг мъж. Освен ако не се прибере в България. Ганю не подбира много, много. Дори за Мара Отварачката се намират мъже.
11:22 20.09.2025
9 ТИГО
Коментиран от #15
11:24 20.09.2025
10 Знае се какво става
11:25 20.09.2025
11 Факт
11:32 20.09.2025
12 А бе
11:32 20.09.2025
14 нИграмотен
11:35 20.09.2025
15 Малко инфо
До коментар #9 от "ТИГО":Окончанието за женски род” -ва “ не се използва в Америка и Канада. Емигрирала на две годишна възраст в Канада и живее там през целия си живот. Да е жива и здрава.
11:47 20.09.2025