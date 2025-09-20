Новини
Любопитно »
Гласът на Уитни Хюстън „оживява“ чрез AI

20 Септември, 2025 13:04 453 2

  • уитни хюстън-
  • al-
  • турне-
  • технологии

Концертно турне в САЩ ще представи легендарната певица с акомпанимент на симфоничен оркестър

Гласът на Уитни Хюстън „оживява“ чрез AI - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Музиката на Уитни Хюстън буквално получава нов живот благодарение на съвременни технологии. С подкрепата на музикалната платформа Moises гласът на легендарната певица ще звучи в концертни зали в САЩ в рамките на специално турне, предава Lifestyle.

Проектът на Moises, който получава зелена светлина от наследниците на Хюстън, Primary Wave Music и Park Avenue Artists, използва изкуствен интелект, за да извлече вокалите на певицата от оригинални записи с високо качество, без да се губи емоционалната сила на изпълнението.

Симфонични оркестри ще акомпанират нейния глас на живо, създавайки уникално музикално преживяване. Визуално концертите ще бъдат съпроводени от редки кадри и архивни видеоклипове на Уитни.

Според изпълнителния директор на Moises, Жералдо Рамос, подобен проект би бил невъзможен преди пет години. Днес обаче AI технологията е достатъчно прецизна, за да възстанови вокали от смесени записи с почти студийно качество.

Втори шанс да видим Уитни на живо

Рос Майкълс, съпрезидент на Park Avenue Artists, коментира: "Това е само началото. Изкуственият интелект може да почете наследството на артистите и да обогати преживяването на публиката по красив и уважителен начин".

Турнето "The Voice of Whitney" започва още тази седмица от Синсинати и ще продължи до 22 ноември, като концертите ще бъдат в различни американски градове, пише Variety.


  • 1 Кво?!?

    6 1 Отговор
    Що за гавра и подигравка с човешкото изкуство и талант????? Тия шбани роботи вече почнаха да минават границата на допустимото, крайно време е да им се дръпне шалтера от създателя им!

    13:07 20.09.2025

  • 2 Баце ЕООД

    0 1 Отговор
    Да канонизираме наркоманите е жалко...

    13:12 20.09.2025