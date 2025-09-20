Kой е бащата на четвъртото дете на Карди Би?

Звездата от New England Patriots на NFL Стефон Дигс за първи път коментира публично новината, че с половинката му рапърката Cardi B, очакват дете. Преди тренировка журналисти попитаха звездата за предстоящото бащинство, но той запази дискретност: "Личният ми живот? Казах ви вече за това не говоря много. Но, да, чух за това", усмихнато каза той, пише Lifestyle.bg.

Макар да не пожела да сподели подробности пред медиите, Дигс не пропусна да реагира в социалните мрежи. Под публикация на Cardi в Instagram, свързана с подготовката ѝ за турнето Little Miss Drama, той написа: "Гордея се с теб, че оставаш фокусирана", "100% отбор момче" и "Вече мисля за испански имена...".

Карди Би потвърди новината за бременността в интервю за CBS Mornings, където призна, че чака четвъртото си дете, което ще се роди преди началото на турнето ѝ през февруари. "Щастлива съм, в силен период съм и се чувствам мощна, правя всичко това, докато създавам нов живот", сподели рап звездата.

Малко по-късно двамата публикуваха и обща снимка в X, където позират усмихнати и прегърнати. Карди добави само едно сърце в описанието.

Карди Би вече е майка на три деца от предишната си връзка с Offset - дъщеря Кълчър (7 г.), син Уейв (4 г.) и малката Блосъм, родена през септември 2024 г., припомня Yahoo Life. Дигс също има 8-годишна дъщеря Нова, а според съдебни документи тази година е станал баща и на още едно момиченце.