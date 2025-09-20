Новини
Любопитно »
Kой е бащата на четвъртото дете на Карди Би?

Kой е бащата на четвъртото дете на Карди Би?

20 Септември, 2025 13:40, обновена 20 Септември, 2025 14:00 635 2

  • карди би-
  • дете-
  • бременна-
  • баща

Звездата от NFL и рапърката потвърдиха щастливата новина с обща снимка

Kой е бащата на четвъртото дете на Карди Би? - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Звездата от New England Patriots на NFL Стефон Дигс за първи път коментира публично новината, че с половинката му рапърката Cardi B, очакват дете. Преди тренировка журналисти попитаха звездата за предстоящото бащинство, но той запази дискретност: "Личният ми живот? Казах ви вече за това не говоря много. Но, да, чух за това", усмихнато каза той, пише Lifestyle.bg.

Макар да не пожела да сподели подробности пред медиите, Дигс не пропусна да реагира в социалните мрежи. Под публикация на Cardi в Instagram, свързана с подготовката ѝ за турнето Little Miss Drama, той написа: "Гордея се с теб, че оставаш фокусирана", "100% отбор момче" и "Вече мисля за испански имена...".

Карди Би потвърди новината за бременността в интервю за CBS Mornings, където призна, че чака четвъртото си дете, което ще се роди преди началото на турнето ѝ през февруари. "Щастлива съм, в силен период съм и се чувствам мощна, правя всичко това, докато създавам нов живот", сподели рап звездата.

Малко по-късно двамата публикуваха и обща снимка в X, където позират усмихнати и прегърнати. Карди добави само едно сърце в описанието.

Карди Би вече е майка на три деца от предишната си връзка с Offset - дъщеря Кълчър (7 г.), син Уейв (4 г.) и малката Блосъм, родена през септември 2024 г., припомня Yahoo Life. Дигс също има 8-годишна дъщеря Нова, а според съдебни документи тази година е станал баща и на още едно момиченце.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Още една ли? Че и сутринта четох за една...😎

    13:45 20.09.2025

  • 2 Кардито има нужда

    0 0 Отговор
    да я работят 20 потни работници по потници.
    Дано миряса.

    14:04 20.09.2025