Тейлър Суифт и Травис Келси започнаха подготовката за сватбата си

Тейлър Суифт и Травис Келси са сгодени от само месец, но вече обсъждат кога и къде ще се състои сватбата им, пише US magazine.

„Все още сме в много ранна фаза на планиране. Няма избрана локация или място,“ споделя източник пред Us Weekly, добавяйки, че големият ден вероятно ще бъде в началото на следващата година.

Суифт, на 35 години, е заета с подготовката за излизането на своя 12-ти студиен албум The Life of a Showgirl, който ще се появи на 3 октомври, но намира време и да се занимава с планирането на сватбата. „Тя се забавлява, докато проучва различни места и локации,“ казва източникът. „В момента е в етап на идеи и се наслаждава на процеса, защото е много креативна.“

Голямата тема - какво ще облече Суифт, все още не е решена, но тя има изобилие от възможности. „Почти всеки водещ дизайнер се свърза с нея, за да предложи да създаде сватбената ѝ рокля,“ споделя източникът. „Тя е удивена, развълнувана и поласкана, но все още не е взела решение.“

Въпреки че роклята не е избрана, Суифт и Келси имат ясна визия за събитието си. Двойката не иска голяма и показна сватба с много хора. „Ще бъде интимно, с приятели и семейство, без множество знаменитости или непознати,“ казва източникът. „Иска името да е смислено и да са заобиколени от хора, които са важни за тях.“

„Въпреки известността си, те са земни и нормални хора,“ допълва източникът. „Не търсят разкошна сватба за милиони. Тейлър не иска помпозност и церемонии. Ще бъде по-интимно събитие.“

Суифт и Келси обявиха годежа си през август след две години връзка. „Вашият учител по английски и вашият учител по фитнес се женят,“ написаха те в общ пост в Instagram, показвайки снимки от предложението на Келси в дома му в Мисури.

Травис Келси предложи с класически диамант от Kindred Lubeck, а източник разкри, че той „има ясна визия“ за пръстена. „Избра го почти изцяло сам. Познава Тейлър толкова добре и знае какво харесва - вечна, класическа и винтидж визия,“ обяснява източникът.

Преди дни Келси пошегува се, че планирането на сватбата е по-лесно от печеленето на футболни мачове, след като отбора му започна сезона на NFL 2025 с два поражения. „Това е следващата стъпка,“ каза Травис в подкаста си с брат си Джейсън. „Тя ще е лесна – първо трябва да се справя с футбола.“