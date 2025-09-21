Джулия и Николай спечелиха втория сезон на „Диви и красиви“

Джулия и Николай грабнаха победата във втория сезон на романтичното риалити „Диви и красиви“ по волята на зрителите на NOVA, предаде dariknews.bg.

Те събраха повече гласове в изключително оспорвано гласуването в приложението NOVA PLAY. Двамата признават, че най-голямото им щастие е, че са се намерили и ще допълнят специалните мигове помежду си по време на романтично пътешествие в Бали, което спечелиха.

Финалът на любовния фомат беше изпълнен с много емоции за трите двойки финалисти - Ренета и Асен, Джулия и Николай и Ванеса и Стефан. Те се срещнаха отново с всички участници и научиха как те са видели пътя им към любовта. Престоят в Палата на любовта им донесе незабравими моменти - както щастливи, така и трудни. Пътят на финалистите премина през възходи и спадове, но те устояха заедно на всички трудности.

В края на това романтично приключение стана ясно, че “Диви и красиви” е първото любовно риалити, което успява да събере не една, а две влюбени двойки, които вече живеят заедно. След излизането им от Палата на любовта отношенията между Ренета и Асен са тръгнали в друга посока и към момента те са добри приятели. Гласовете на зрителите на NOVA ги оставиха на трето място. Чувствата на Ванеса към Стефан са накарали бизнес дамата да преосмисли живота си в Швейцария и двамата градят съвместното си бъдеще в България. В крайното класиране с много малка разлика от първите, те заеха почетното второ място. Победителите Джулия и Николай изживяват своята приказка в Перник, защото моделът е поканил своята любима да се нанесе в неговия дом. Искреността между тях им донесе симпатиите на публиката и ги превърна в нейни любимци.

Кастингът за трети сезон на романтичното приключение вече е отворен.