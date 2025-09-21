Новини
Любопитно »
Кортни Кардашиян обмисля да се оттегли от семейния бизнес

Кортни Кардашиян обмисля да се оттегли от семейния бизнес

21 Септември, 2025 10:52 396 1

  • кортни кардашиян-
  • оттегли-
  • семеен бизнес-
  • травис баркър-
  • ким кардашиян-
  • кардашиян

Според слухове тя и Травис Баркър искат да се дистанцират от публичния хаос на „Keeping Up With The Kardashians“

Кортни Кардашиян обмисля да се оттегли от семейния бизнес - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Кланът Кардашиян/Дженър е свикнал да живее под светлините на прожекторите, но зад кулисите често кипят конфликти. Най-новият слух, разпространен от RadarOnline, гласи, че Кортни Кардашиян сериозно обмисля да напусне семейния бизнес и да се отдръпне от риалити формата Keeping Up With The Kardashians, пише dir.bg.

Според източник, близък до семейството, тя дори предупредила майка си Крис Дженър, че заедно със съпруга си Травис Баркър ще се дистанцират напълно от публичния хаос, в който живеят останалите.

„Кортни става все по-дистанцирана от семейството си и е много по-щастлива така. Смята, че всичко излиза извън контрол. Те са твърде популярни, но тя вече отказва да бъде част от този цирк“, казва източникът.

Официално Ким Кардашиян отрича да има разрив между сестрите, но близки до Кортни твърдят друго:

„Ким смята Кортни за лицемерна снобка.“

Според тях Кортни би направила „правилното нещо“, ако се посвети изцяло на собствената си линия дрехи – бизнес, който „така или иначе ѝ носи повече пари“.

Конфликтите между сестрите често се изострят заради пари и признание.

„Ким постоянно ѝ напомня, че ако не беше семейният бизнес, Кортни щеше да е никоя. Тя вярва, че благодарение на нея всички в семейството са известни и богати“, разказва източникът.



Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лост

    1 0 Отговор
    Семейният бизнес от високо платени компаньонки.

    10:55 21.09.2025