Кортни Кардашиян обмисля да се оттегли от семейния бизнес

Кланът Кардашиян/Дженър е свикнал да живее под светлините на прожекторите, но зад кулисите често кипят конфликти. Най-новият слух, разпространен от RadarOnline, гласи, че Кортни Кардашиян сериозно обмисля да напусне семейния бизнес и да се отдръпне от риалити формата Keeping Up With The Kardashians, пише dir.bg.

Според източник, близък до семейството, тя дори предупредила майка си Крис Дженър, че заедно със съпруга си Травис Баркър ще се дистанцират напълно от публичния хаос, в който живеят останалите.

„Кортни става все по-дистанцирана от семейството си и е много по-щастлива така. Смята, че всичко излиза извън контрол. Те са твърде популярни, но тя вече отказва да бъде част от този цирк“, казва източникът.

Официално Ким Кардашиян отрича да има разрив между сестрите, но близки до Кортни твърдят друго:

„Ким смята Кортни за лицемерна снобка.“

Според тях Кортни би направила „правилното нещо“, ако се посвети изцяло на собствената си линия дрехи – бизнес, който „така или иначе ѝ носи повече пари“.

Конфликтите между сестрите често се изострят заради пари и признание.

„Ким постоянно ѝ напомня, че ако не беше семейният бизнес, Кортни щеше да е никоя. Тя вярва, че благодарение на нея всички в семейството са известни и богати“, разказва източникът.