Луната разкрива тайни: Ден за пречистване, освобождение и вътрешна сила

Луната е намаляваща, в знак Дева до 00:42ч на 22 септември. Денят акцентира върху здравето, хармонията и стремежа към ред и организираност. Подходящ е за довършване на задачи, изчистване на недоразумения и внасяне на ред, като е важно да се избягва прекалена критичност. Луната подкрепя пречистването - физическо, умствено и емоционално, освобождаване от ненужни навици, токсични мисли и тревоги. Подходящо за подреждане на дома, здравословно хранене и билколечение.

Емоциите се проявяват чрез тялото – стягане, кашлица, напрежение в корема. Уязвими са червата и стомашно-чревният тракт, затова се препоръчва щадяща диета. Луната в Дева подкрепя всичко, свързано с пречистване – от тялото (диета, билки), през дома (чистене), до духа (медитация за яснота).

Лунен календар: 29 лунен ден от 06:38ч до 22:55ч на 21 септември.

Особености на 29 лунен ден

Този ден е най-тежкият в лунния месец, известен още като „ден на Кармата“ или ден на изпитанието. Може да се появят тежки мисли и сънища, които показват какво сте готови да оставите. Насочете се към вътрешна тишина и наблюдение.

Денят действа като филтър – изважда всичко скрито и тъмно, за да се види и пусне. Енергията е сгъстена, което често води до умора, апатия, объркване, тъмни мисли и кошмари. Избягвайте конфликти и важни решения. Пийте вода, практикувайте дълбоко дишане и пазете спокойствие.

Символи: октопод, змия, черен паяк – всичко, което заплита и подвежда. Подходящ за очистване, молитва, пост и медитация, но не и за нови начинания. Могат да се правят ритуали за освобождение и прошка.

Цветове на деня: червено (заземява, дава сила и увереност), кафяво и черно (за защита и стабилност). Чакра – Муладхара.

За защита носете червен конец или черен камък (обсидиан, турмалин). Прекарайте време сами, стойте изправени и дишайте дълбоко. Представяйте си светеща сфера около вас, която не допуска тъмни енергии.

Водете дневник, записвайте чувства – това има терапевтичен ефект. Ако почувствате ограничение, приемете го като шанс за вътрешна устойчивост. Работете с коренната чакра за опора и стабилност. Вечер се измийте със солена вода (ръце, лице, крака), като визуализирате как страхът се оттича.

Практики за освобождение

Медитирайте няколко минути, дишайте дълбоко и си кажете:

„Аз се доверявам на потока на Вселената. Освобождавам старото и се отварям за новото.“

Можете да запалите бяла свещ, да поставите кристал (аметист или кварц) и да напишете на лист всичко, от което искате да се освободите. След това изгорете листа, скъсайте го на парчета или пуснете във вода.

Астрологични аспекти

Съвпадът на лунния ден с опозицията на Слънце и Сатурн го прави мощен. Опозицията носи напрежение между практичната яснота на Дева и размитите граници на Рибите – сблъсък между строгата реалност и илюзията.

Слънце в Дева: „Подреди живота си, здравето си, ежедневието си.“

Сатурн в Риби: „Не можеш да избягаш от кармата си и страха си. Погледни го в очите.“

Резултатът е усещане за тежест, умора, самокритика, чувство за изпит. Дисциплината и смирението ще донесат сила, а приемането на ограниченията – освобождава от илюзии.

Новолуние в Дева

22:54ч на 21–22 септември (1 лунен ден до 07:43ч на 22 септември).

Новолунието носи време за ново начало чрез ред, грижа и чистота, подходящо за засяване на семена за здраве, добри навици и подреденост. Колкото по-ясно и конкретно е намерението ви, толкова по-силно ще порасне.

Преди сън прошепнете три пъти или гледайте запалена бяла свещ:

„Създавам ред и хармония в живота си. Избирам здраве, яснота, ново начало.“

Новолунието е съпроводено от частично слънчево затъмнение, за което можете да прочетете отделно.