Световноизвестният музикален продуцент и рапър Шон „Диди“ Комбс вече знае кога ще напусне затвора – датата е 8 май 2028 година. След продължителен и драматичен съдебен процес, белязан от шокиращи разкрития и бурни емоции, съдът постанови Комбс да излежи 50 месеца зад решетките.

Пи Диди бе осъден по две обвинения, свързани с транспортиране с цел проституция. Въпреки че прокуратурата настояваше за по-тежки обвинения – сексуален трафик и рекет, които можеха да го оставят в затвора до края на живота му, съдебните заседатели не намериха достатъчно доказателства за тях. Така Комбс избегна най-строгите наказания, но присъдата му все пак остава сериозна.

По време на процеса обществеността бе разтърсена от видео, на което се вижда как Диди упражнява физическо насилие над бившата си приятелка Каси Вентура в хотел в Лос Анджелис. Каси, която бе основен свидетел на обвинението, разказа пред съда за години на контрол, заплахи и злоупотреба, включително употреба на наркотици и психологически тормоз. Съдията не спести критики към Комбс, заявявайки: „Това не беше просто живот на ръба – това беше системна злоупотреба и подчинение.“

В опит да намали присъдата си, Пи Диди се обърна към бившия президент Доналд Тръмп с молба за помилване. Въпреки това, Тръмп публично заяви, че подобен ход е „малко вероятен“, оставяйки рапъра без надежда за ранно освобождаване. Дори и след излизането си от затвора през пролетта на 2028 г., Комбс ще се изправи пред редица граждански дела, заведени от бивши партньори и служители. Репутацията му е сериозно накърнена, а бъдещето му в музикалната индустрия остава неясно.

Случаят с Диди предизвика вълна от реакции в социалните мрежи и медии по цял свят. Много фенове изразиха разочарование, докато други настояват за още по-строги мерки срещу насилието в шоубизнеса. Според последни данни на *Rolling Stone* и *Billboard*, няколко големи музикални платформи вече обмислят да ограничат разпространението на творчеството на Комбс.

Ако обжалването на присъдата не бъде уважено, Шон „Диди“ Комбс ще излезе на свобода през май 2028 г. , но сянката на скандалите и съдебните битки ще го следва още дълго време, а името му ще остане завинаги свързано с един от най-големите скандали в историята на музикалната индустрия.