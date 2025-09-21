Новини
Любопитно »
Близнаци от Пловдив предизвикаха трус в „Ергенът: Любов в рая“

Близнаци от Пловдив предизвикаха трус в „Ергенът: Любов в рая“

21 Септември, 2025 13:52 828 2

  • ергенът: любов в рая-
  • близнаци-
  • пловдив-
  • атанас-
  • стефан

Атанас и Стефан разтърсиха отношенията на Родос с мъжественост и сексапил

Близнаци от Пловдив предизвикаха трус в „Ергенът: Любов в рая“ - 1
Снимкa: Instagram
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Двойна доза мъжественост и сексапил се изсипа в „Ергенът: Любов в рая“, след като атлетични и самоуверени близнаци от Пловдив - Атанас и Стефан, се появиха в горещото риалити. Появата им предизвика истински трус сред двойките на Родос: жените започнаха да флиртуват и да се смеят, а мъжете да се мусят и ревнуват, видимо притеснени от възхищението, изписано на лицата им, пише HotNews.

"Двама много красиви мъже виждам, няма да лъжа...", възкликна танцьорката Лили Естер, когато съзря близнаците. "Сладки са!", добави инфлуенсърката Габи. "Ще има гръм в рая!", предрече фризьорката Хени – и прогнозата ѝ се сбъдна секунди по-късно, когато „старите“ ергени избухнаха от ревност.

View this post on Instagram

A post shared by Ергенът: Любов в рая (@ergenat.lyubov.v.raya.btv)


"Не ми хареса, че Криси проявява интерес към други мъже в мое присъствие", каза актьорът Петър, който си пада по юристката. "Озадачен съм...", промълви предприемачът Виктор при вида на Атанас и Стефан. "Близнаците не са ми на нивото, за да представляват конкуренция, а и не са типа на Филипа", добави художникът Йовица, като загради любимата си.

Бизнесменът Красимир пък се усъмни в автентичността на часовника на единия от новодошлите, предполагайки, че е реплика от AliExpress на оригинал, който струва 30 000 долара.

Появата на близнаците разтърси и предприемача с италианска кръв Джан Микеле, който, обзет от тревога, се скара на любимата си Габи, посрещнала новите участници с обичайното „Приятно ми е!“. "Какво ги поздравяваш? Габриела, престани да ме излагаш!", изсъска той, настоявайки тя да използва множествено число – „На нас ни е приятно!“. "Плашиш ме, по-скоро ме е срам. Знаеш ли как изглежда това отстрани?", отвърна възмутено Габи, цитирана от Lupa.bg.



Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Доктор

    1 0 Отговор
    Занимавате хората с утайката на обществото.

    14:29 21.09.2025

  • 2 За размисъл

    0 0 Отговор
    Айляк, майна! Пловдивчани винаги са били чаровни и умни. Иии... харесва им, че другите се дразнят от това. Иначе пловдивчани са топли и готини, никога не се спичат да се съревновават за кой е по-по-най.

    14:32 21.09.2025