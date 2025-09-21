Близнаци от Пловдив предизвикаха трус в „Ергенът: Любов в рая“

Двойна доза мъжественост и сексапил се изсипа в „Ергенът: Любов в рая“, след като атлетични и самоуверени близнаци от Пловдив - Атанас и Стефан, се появиха в горещото риалити. Появата им предизвика истински трус сред двойките на Родос: жените започнаха да флиртуват и да се смеят, а мъжете да се мусят и ревнуват, видимо притеснени от възхищението, изписано на лицата им, пише HotNews.

"Двама много красиви мъже виждам, няма да лъжа...", възкликна танцьорката Лили Естер, когато съзря близнаците. "Сладки са!", добави инфлуенсърката Габи. "Ще има гръм в рая!", предрече фризьорката Хени – и прогнозата ѝ се сбъдна секунди по-късно, когато „старите“ ергени избухнаха от ревност.

"Не ми хареса, че Криси проявява интерес към други мъже в мое присъствие", каза актьорът Петър, който си пада по юристката. "Озадачен съм...", промълви предприемачът Виктор при вида на Атанас и Стефан. "Близнаците не са ми на нивото, за да представляват конкуренция, а и не са типа на Филипа", добави художникът Йовица, като загради любимата си.

Бизнесменът Красимир пък се усъмни в автентичността на часовника на единия от новодошлите, предполагайки, че е реплика от AliExpress на оригинал, който струва 30 000 долара.

Появата на близнаците разтърси и предприемача с италианска кръв Джан Микеле, който, обзет от тревога, се скара на любимата си Габи, посрещнала новите участници с обичайното „Приятно ми е!“. "Какво ги поздравяваш? Габриела, престани да ме излагаш!", изсъска той, настоявайки тя да използва множествено число – „На нас ни е приятно!“. "Плашиш ме, по-скоро ме е срам. Знаеш ли как изглежда това отстрани?", отвърна възмутено Габи, цитирана от Lupa.bg.