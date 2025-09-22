„Биг Брадър“ 2025 започна: ето кои са новите участници

След зрелищното си завръщане миналата есен, легендарното риалити шоу "Big Brother" започна и новия си сезон снощи – този път с обещание за още повече скандали, любовни триъгълници и драми, които ще държат зрителите на ръба на дивана.
Башар Рахал и Александра Богданска отвориха вратите на Къщата на Големия брат, където 15 души с твърде различни характери ще се борят за пари, слава и… собствената си кожа, пише Блиц.
Запознайте се с новата порция скандални и необикновени участници:
- Цецо - демисексуален, чувствителен и открит. Въпросът е дали ще намери любов… или ще стане удобната жертва.
- Мина – може да изрецитира Менделеевата таблица, докато те „засипва“ с сарказъм. Красив ум, остър език и нулева толерантност към глупостта.
- Калин –повелителят на тираджиите
- Михаела – на село цепи дърва като дърводелец, в града цепи нерви като кифла.
- Иван – свободолюбив ловец на любов. Тук обаче ще трябва да се подчини на един-единствен властелин – Big Brother.
- Сияна – от грозното пате до лебед с вкус към богатите мъже. Казва, че може да ги улови винаги, когато поиска.
- Цветелина – доказателство, че възрастта е просто цифра… особено, ако имаш 70-годишен приятел и 60-годишен любовник.
- Стефан Стоянов – красив, амбициозен и убеден, че е вдъхновение. Въпросът е за кого?
- Стефани – най-татуираната атракция на своето село. Скуката е врагът, градът е мечтата.
- Давид – философията му е проста: малко мускули, много пари. И точка.
- Ебру – чар и слабост към мъже с коремчета. Да видим дали и зрителите ще ѝ простят този вкус.
- Елена – Кралицата на Люлин. Влиза с амбицията да тества емоционалната си интелигентност – ще издържи ли?
- Лена – вярва, че само Бог е над нея. А ретро автомобилите са нейната религия.
- Стефан (ловецът на духове) – програмист по професия, паранормален ентусиаст по душа. С лаптоп и уреди за призраци влиза в най-призрачната Къща.
- Мути - мюсюлманин и човек, който обича личното си пространство
В следващите седмици зрителите ще гледат как тези 15 души ще се обичат, мразят, предават и прегръщат, докато „Биг Брадър“ безмилостно дърпа конците.
Междувременно новият старт на Биг Брадър бе определен от зрителите за "най-бруталния досега". Причината: строги забрани.
Съквартирантите трябваше да избират между Мина и Цецо, които да последват в първата вечер от престоя си. Мина събра цели 10 човека в своя отбор, докато Цветан се сдоби с двама последователи. Е, тук Биг Брадър поднесе първия обрат: Мина и нейните 10 последователи, пременени с бални рокли, пайети и голи гърбове, бяха изведени навън. От този момент нататък те трябва да живеят само на двора, без право да влизат в Къщата дори за най-елементарни нужди.
"Оцеляването ви зависи от емпатията на съквартирантите вътре", заяви гласът на "Биг Брадър", поздравявайки ги иронично за "страхотния избор на тоалети".
Храна, дрехи и вода ще получават единствено ако вътрешните играчи решат да споделят.
Зрителите вече се питат: дали ще издържат принудените да живеят на открито или още в първата седмица ще станем свидетели на драми, скандали и… отказали се.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
