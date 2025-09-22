„Биг Брадър“ 2025 започна: ето кои са новите участници

След зрелищното си завръщане миналата есен, легендарното риалити шоу "Big Brother" започна и новия си сезон снощи – този път с обещание за още повече скандали, любовни триъгълници и драми, които ще държат зрителите на ръба на дивана.

Башар Рахал и Александра Богданска отвориха вратите на Къщата на Големия брат, където 15 души с твърде различни характери ще се борят за пари, слава и… собствената си кожа, пише Блиц.

Запознайте се с новата порция скандални и необикновени участници:

Цецо - демисексуален, чувствителен и открит. Въпросът е дали ще намери любов… или ще стане удобната жертва.

- демисексуален, чувствителен и открит. Въпросът е дали ще намери любов… или ще стане удобната жертва. Мина – може да изрецитира Менделеевата таблица, докато те „засипва“ с сарказъм. Красив ум, остър език и нулева толерантност към глупостта.

– може да изрецитира Менделеевата таблица, докато те „засипва“ с сарказъм. Красив ум, остър език и нулева толерантност към глупостта. Калин –повелителят на тираджиите

–повелителят на тираджиите Михаела – на село цепи дърва като дърводелец, в града цепи нерви като кифла.

– на село цепи дърва като дърводелец, в града цепи нерви като кифла. Иван – свободолюбив ловец на любов. Тук обаче ще трябва да се подчини на един-единствен властелин – Big Brother.

– свободолюбив ловец на любов. Тук обаче ще трябва да се подчини на един-единствен властелин – Big Brother. Сияна – от грозното пате до лебед с вкус към богатите мъже. Казва, че може да ги улови винаги, когато поиска.

– от грозното пате до лебед с вкус към богатите мъже. Казва, че може да ги улови винаги, когато поиска. Цветелина – доказателство, че възрастта е просто цифра… особено, ако имаш 70-годишен приятел и 60-годишен любовник.

– доказателство, че възрастта е просто цифра… особено, ако имаш 70-годишен приятел и 60-годишен любовник. Стефан Стоянов – красив, амбициозен и убеден, че е вдъхновение. Въпросът е за кого?

– красив, амбициозен и убеден, че е вдъхновение. Въпросът е за кого? Стефани – най-татуираната атракция на своето село. Скуката е врагът, градът е мечтата.

– най-татуираната атракция на своето село. Скуката е врагът, градът е мечтата. Давид – философията му е проста: малко мускули, много пари. И точка.

– философията му е проста: малко мускули, много пари. И точка. Ебру – чар и слабост към мъже с коремчета. Да видим дали и зрителите ще ѝ простят този вкус.

– чар и слабост към мъже с коремчета. Да видим дали и зрителите ще ѝ простят този вкус. Елена – Кралицата на Люлин. Влиза с амбицията да тества емоционалната си интелигентност – ще издържи ли?

– Кралицата на Люлин. Влиза с амбицията да тества емоционалната си интелигентност – ще издържи ли? Лена – вярва, че само Бог е над нея. А ретро автомобилите са нейната религия.

– вярва, че само Бог е над нея. А ретро автомобилите са нейната религия. Стефан (ловецът на духове) – програмист по професия, паранормален ентусиаст по душа. С лаптоп и уреди за призраци влиза в най-призрачната Къща.

– програмист по професия, паранормален ентусиаст по душа. С лаптоп и уреди за призраци влиза в най-призрачната Къща. Мути - мюсюлманин и човек, който обича личното си пространство

В следващите седмици зрителите ще гледат как тези 15 души ще се обичат, мразят, предават и прегръщат, докато „Биг Брадър“ безмилостно дърпа конците.

Междувременно новият старт на Биг Брадър бе определен от зрителите за "най-бруталния досега". Причината: строги забрани.

Съквартирантите трябваше да избират между Мина и Цецо, които да последват в първата вечер от престоя си. Мина събра цели 10 човека в своя отбор, докато Цветан се сдоби с двама последователи. Е, тук Биг Брадър поднесе първия обрат: Мина и нейните 10 последователи, пременени с бални рокли, пайети и голи гърбове, бяха изведени навън. От този момент нататък те трябва да живеят само на двора, без право да влизат в Къщата дори за най-елементарни нужди.

"Оцеляването ви зависи от емпатията на съквартирантите вътре", заяви гласът на "Биг Брадър", поздравявайки ги иронично за "страхотния избор на тоалети".

Храна, дрехи и вода ще получават единствено ако вътрешните играчи решат да споделят.

Зрителите вече се питат: дали ще издържат принудените да живеят на открито или още в първата седмица ще станем свидетели на драми, скандали и… отказали се.