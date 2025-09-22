Новини
Любопитно »
Стотици хора заснеха масова гола фотосесия в Испания (СНИМКИ+ВИДЕО)

Стотици хора заснеха масова гола фотосесия в Испания (СНИМКИ+ВИДЕО)

22 Септември, 2025 12:47 1 432 18

  • фотосесия-
  • голи-
  • голи снимки-
  • спенсър туник

1700 души се съблякоха и бяха боядисани в зелено за нестандартната фотосесия

Стотици хора заснеха масова гола фотосесия в Испания (СНИМКИ+ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

В маслинова горичка край Гранада стотици доброволци се съблякоха голи и боядисаха телата си в тъмнозелено, за да се включат в новата арт инсталация на американския фотограф Спенсър Туник. Проектът, озаглавен „Портрет Алхамбра 1925“, отбелязва първата работа на артиста в Андалусия и бе заснет в събота сутринта при засилено медийно внимание.

Туник, роден в Ню Йорк през 1967 г., е световно известен със своите мащабни композиции с голи тела. Той е организирал подобни акции в различни градове – от Мюнхен, където през 2012 г. пред обектива му застанаха около 1700 души, до Мексико Сити, където през 2007 г. участниците достигнаха рекордните 20 000. Испания не му е чужда: през 2010 г. засне близо 600 голи доброволци в Барселона, а по-късно и във Валенсия.

Фотографът открил маслиновата горичка по време на проучвателно пътуване из региона. „Видях красиви планини, покрити с маслинови дървета, подредени в редици като маршируваща група. В тази гледка се съдържа нещо дълбоко човешко“, сподели той пред местни медии. В проекта участниците са обагрени в зелено, така че телата им да се слеят с пейзажа – визуален ефект, който Туник определя като „симфония между природа и хора“.

Художникът подчертава, че никога не работи с професионални модели. Според него именно аматьорите придават автентичност на инсталациите му. „Ако имах парите на Безос или Мъск, можех да наема професионалисти, но те често позират твърде изкуствено. Аз търся простота и естественост“, казва той с усмивка.

Заглавието „Портрет Алхамбра 1925“ препраща към стогодишнината на местната марка бира „Алхамбра“, която носи името на прочутата мавританска крепост в града. И докато снимките вече обикалят световните агенции, за Гранада остава престижът да бъде домакин на нова, символична глава в творчеството на Спенсър Туник – артист, който превръща уязвимостта на голотата в колективно изкуство с глобален отзвук.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дух

    21 5 Отговор
    Малоумщина Деградация слабоумие, комплексари на всеки километър така е по цял свят ограничени елементарни простаци и мега Арогантни злобни тъпанари навсякъде по света,или както казват Сърбите на отишли сте на ,......всички

    Коментиран от #17

    12:51 22.09.2025

  • 3 Ей,кво нещо!

    23 1 Отговор
    Тия си търсят повод да си направят групова оргия легално :)

    12:52 22.09.2025

  • 4 Въй

    16 0 Отговор
    Шашава история!

    12:53 22.09.2025

  • 5 Аз съм

    2 0 Отговор
    А бирата ми е от любимите, ама тая буква "Х" е няма.

    12:54 22.09.2025

  • 6 СЗО

    18 1 Отговор
    И с какво е полезна тази дейност??

    12:55 22.09.2025

  • 7 Мъж от злато направен

    2 4 Отговор
    На Николай ачов децата са направени да бъдат джендъри. Неговите деца за нищо на света не трябва да са нормални и правилни. Той трябва да страда и фалира. Това ще ни донесе здраве и късмет на нас евреите. 🎊💯🎉

    12:55 22.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Звънземен

    12 1 Отговор
    В маслинова градина са,ама ще друсат сливите

    12:58 22.09.2025

  • 10 Нова демокрация

    11 0 Отговор
    Адрес 4000 в нов вариант

    12:59 22.09.2025

  • 11 хмм

    9 0 Отговор
    Не ставя ясно с какво са ги намазали, но да се надяваме, че са използвали безвреден зелен пигмент.

    Коментиран от #12

    13:00 22.09.2025

  • 12 От ръководството на Практикер:

    10 0 Отговор

    До коментар #11 от "хмм":

    Блажна боя от еФтината, e 6a гu

    13:03 22.09.2025

  • 13 Това е Европа -

    1 17 Отговор
    пъстра, разнолика, многопластова, където култът към голото тяло датира от древни времена и не е СРАМЕН, а повод за вдъхновение за артистите.

    На който не му харесва- към голите сибирски полета!

    Коментиран от #16

    13:05 22.09.2025

  • 14 уфолог

    9 0 Отговор
    Марсиспанците идат.

    13:17 22.09.2025

  • 15 Сталин

    8 1 Отговор
    Поредните извращения на талмудистите

    13:25 22.09.2025

  • 16 Ти да видиш

    9 1 Отговор

    До коментар #13 от "Това е Европа -":

    Култ към голото тяло е едно, но това с различието което споменаваш, си е neдepacтия за така наречените " артисти"

    13:28 22.09.2025

  • 17 Ха ха ха

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Дух":

    Пълна деградация и малоумщина. Прав сте.

    13:29 22.09.2025

  • 18 Кит

    1 0 Отговор
    В коментара на добре облечената възхитена репортерка хората в тази "инсталация" бяха определени като 1000, в текста под коментара на облечената съблечените боядисани са вече 1200, а в българския превод достигат 1700.
    Ако след седмица някой аналлизатор се изяви аналлизационно върху събитието, числото със сигурност ще е поне 17 000, като аналлизаторът вероятно също ще е добре облечен.
    Другото сигурно в събитието бе това, че при толкова голи арт-инсталатори на терен не бе регистрирана нито една ерекция.
    Факт, който ни кара да си мислим, че арт-събитието е било проведено в рамките на ежегодния фестивал на еректилната дисфункция в Гранада.

    13:48 22.09.2025