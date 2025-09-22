Стотици хора заснеха масова гола фотосесия в Испания (СНИМКИ+ВИДЕО)

В маслинова горичка край Гранада стотици доброволци се съблякоха голи и боядисаха телата си в тъмнозелено, за да се включат в новата арт инсталация на американския фотограф Спенсър Туник. Проектът, озаглавен „Портрет Алхамбра 1925“, отбелязва първата работа на артиста в Андалусия и бе заснет в събота сутринта при засилено медийно внимание.

Туник, роден в Ню Йорк през 1967 г., е световно известен със своите мащабни композиции с голи тела. Той е организирал подобни акции в различни градове – от Мюнхен, където през 2012 г. пред обектива му застанаха около 1700 души, до Мексико Сити, където през 2007 г. участниците достигнаха рекордните 20 000. Испания не му е чужда: през 2010 г. засне близо 600 голи доброволци в Барселона, а по-късно и във Валенсия.

Фотографът открил маслиновата горичка по време на проучвателно пътуване из региона. „Видях красиви планини, покрити с маслинови дървета, подредени в редици като маршируваща група. В тази гледка се съдържа нещо дълбоко човешко“, сподели той пред местни медии. В проекта участниците са обагрени в зелено, така че телата им да се слеят с пейзажа – визуален ефект, който Туник определя като „симфония между природа и хора“.

Художникът подчертава, че никога не работи с професионални модели. Според него именно аматьорите придават автентичност на инсталациите му. „Ако имах парите на Безос или Мъск, можех да наема професионалисти, но те често позират твърде изкуствено. Аз търся простота и естественост“, казва той с усмивка.

Заглавието „Портрет Алхамбра 1925“ препраща към стогодишнината на местната марка бира „Алхамбра“, която носи името на прочутата мавританска крепост в града. И докато снимките вече обикалят световните агенции, за Гранада остава престижът да бъде домакин на нова, символична глава в творчеството на Спенсър Туник – артист, който превръща уязвимостта на голотата в колективно изкуство с глобален отзвук.