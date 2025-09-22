Новини
Крал Чарлз III нанесе тежък удар върху принц Хари въпреки опитите за примирие

22 Септември, 2025

  • принц хари-
  • крал чарлз трети-
  • удар-
  • кралско семейство

Бащата на херцогът няма да прости с лека ръка причиненото от сина му

Крал Чарлз III нанесе тежък удар върху принц Хари въпреки опитите за примирие - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Принц Хари няма да получи възможност да бъде частично ангажиран с кралските си задължения, въпреки неотдавнашната си среща с крал Чарлз III във Великобритания. Това съобщават източници, близки до двореца, цитирани от британския печат.

Крал Чарлз, според източници от обкръжението му, остава твърд по въпроса и продължава да следва принципа, въведен от покойната кралица Елизабет II, че не може да има членове на кралското семейство, които да съчетават официални ангажименти с независим живот извън институцията.

Наскоро в медийното пространство се появиха твърдения, че четиридневното посещение на принц Хари във Великобритания може да постави началото на нов модел за участие на херцога на Съсекс в кралските дела, като съчетава периодични ангажименти във Великобритания с постоянно пребиваване в САЩ, където живее със съпругата си Меган Маркъл и двете им деца. Източници, запознати със ситуацията, отхвърлиха тези спекулации, определяйки ги като „силно преувеличени“ и посочиха, че е неправилно едно кратко семейно събиране да се тълкува като промяна на официалната политика на двореца.

Друг представител на кралското семейство коментира, че подобни публикации от името на близки до Съсексите „само затрудняват процеса на евентуално сближаване“, тъй като всяко публично обсъждане на възможността за възстановяване на отношенията води до обратен ефект и засилва резервите на краля и останалите работещи членове на семейството.

Според източници, посещението на президента Доналд Тръмп във Великобритания през миналата седмица е било ясен сигнал за силната връзка между крал Чарлз и престолонаследника принц Уилям, както и за значението на обединеното кралско семейство, подкрепено от активните членове на институцията.

Говорител на принц Хари заяви, че херцогът на Съсекс поставя на първо място отношенията с баща си и няма да коментира други въпроси, свързани с кралското семейство.

По време на престоя си в Лондон принц Хари е изразил интерес към възможността един ден да се завърне във Великобритания със семейството си, разкри певицата Джос Стоун, с която той разговарял на церемонията WellChild Awards. Според Стоун, принцът е акцентирал върху качеството на образованието и значението на общността за децата.

Представител на Хари допълни, че херцогът е бил доволен от възможността да се срещне с приятели и да подкрепи каузите, които са важни за него, по време на последното си посещение във Великобритания.

По информация на британските медии, срещата между принц Хари и крал Чарлз е била лична и е продължила близо един час, като двамата са разговаряли насаме, а Хари е показал на баща си снимки и видеоклипове на децата си.

Припомня се, че през януари 2020 г. принц Хари и Меган Маркъл обявиха, че се оттеглят от ангажиментите си като старши членове на кралското семейство и оттогава живеят в Съединените щати.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 20 гласа.
  • 1 Цвете

    5 3 Отговор
    СТАРЧЕСКИ ПРДРАСЪДАЦИ. КАКВО МУ БИЛА. КАЗАЛА МАЙКА МУ???? МИНАЛО СВЪРШЕНО ЧАРЛЗ, ЖИВОТА ТИ ПРЕМИНА ОТ КАЛЯСКА НА СУПЕР АВТОМОБИЛИ??? МЛАДОТО ПОКОЛЕНИЕ Е НА ХОД, СТИГА ИЗМИВАНЕ НА РЪЦЕТЕ ОТ ТОВА, КОЕТО Е БИЛО НЯКОГА. СВЕТА ВЪРВИ С ОГРОМНИ КРАЧКИ НАПРЕД И НАГОРЕ. ОПОМНИ СЕ, САМО ДВЕ ДЕЦА ИМАШ. ТОВА Е.

    14:43 22.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Стенли

    11 2 Отговор
    Абе ний краля и принца да ги оставим те ще се оправят ама да видим нашите работи днес чух една обнадеждаваща новина че една достойна българка адвокат Ченалова ще направи проследен опит да запази българския лев като внесе в Брюксел сигнал, да всички знаем че царят е гол и че това което поднесе като информация българската стъкмистика опс статистика е лъжа но силно се съмнявам че брюкселските чиновници ще се вслушат за съжаление решението е взето отдавна

    Коментиран от #8, #17

    14:44 22.09.2025

  • 4 Плевел си

    3 5 Отговор
    Троскот - жена му на Хари - онаа църна вещица му е наляла акъл да си ползва КОЛОНИАЛНИТЕ права, защото Великобритания е НАЙ-ГОЛЯМАТА ИМПЕРИЯ, КОЯТО Е СЪЩЕСТВУВАЛА, НЯКОГА НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ! Никога е нямало по-голяма империя в човешката история от Великобритания! Та Меган Маркъл - ци ган ка та с аф ри кан ски корени под влияние на вуду кралицата - майка и за пореден път показаха, колко е важно да си правиш защита от уроки, плъхове, хлебарки и т.н. - Хари ще им бъде говорител!

    14:52 22.09.2025

  • 5 Крал

    6 2 Отговор
    Крал Карл и кралица Клара крали кларинети от кралската кларинетаджийница

    14:55 22.09.2025

  • 6 Хмм

    3 3 Отговор
    същият като майка си, трябва да имат само по едно дете, другите са излишни

    15:00 22.09.2025

  • 7 Сатана Z

    7 3 Отговор
    След посещението в Украйна се Лансира версията Хари да стане цар на Украйна ако Зеления нацист промени конституцията.

    15:02 22.09.2025

  • 8 Ами

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "Стенли":

    нищо не може да направи, те са хвърлили око на нашия валутен резерв, с него спасяват и лайен, щото нямало пари за заплати, поне тя така казва и ЕЦБ, която е на загуба от 8 млрд. за 2024 година, болен здрав носи

    15:04 22.09.2025

  • 9 Последния Софиянец

    1 3 Отговор
    Краля каза, че благния агресор трябва да бъде унищожен, това е най важнато, даже оранжавия сутеньор го разбра!

    15:12 22.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Сталин

    1 3 Отговор
    Блатара и копейките му разбират само от загрузка с 200, това каза краля оня ден.

    15:16 22.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Читател

    2 0 Отговор
    Колко напарфюмирана статия само.

    15:26 22.09.2025

  • 15 Maнчо

    1 1 Отговор
    Мирише на нафталин,пфууу!

    15:29 22.09.2025

  • 16 Всъщност

    0 1 Отговор
    Хари не е син на Чарлз. Затова замина Даяна и затова го натириха от Англия.

    15:29 22.09.2025

  • 17 койдазнай

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Стенли":

    Кой да знай, достойна българка адвокат Ченалова дали има нещо общо със с достойния български съдия Ченалова, дето пусна убиеца от Соло?

    15:33 22.09.2025

  • 18 Мек и увехнал

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Граматика":

    Колко злобно куче, трябва да си, за да се хапеш за тоя ЧЛЕН?!
    Ако някога учителите по Български език и Литература се сетят, колко е важно да има подход към учениците, може и да се "оправим" с члена (или членЪТ)! Завършил съм БЕЗ матура по български, защото оценката ми беше над 5,50, обаче слабото ми място е било ЧЛЕНуването!
    Михова ми преподаваше по БЕЛ - мразехме я от дъното на душата си!
    Рядък гнусор с нотки на къна в косите! Център на ненавист и омраза, граничеща със саморазправа!
    Помня, че беше подчинена на комунистическата гилдия - то по него време всички бяха комунисти!
    Долното и подмазваческо поведение ми останаха за пример, заедно БЕЛ!

    15:39 22.09.2025