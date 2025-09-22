Крал Чарлз III нанесе тежък удар върху принц Хари въпреки опитите за примирие

Принц Хари няма да получи възможност да бъде частично ангажиран с кралските си задължения, въпреки неотдавнашната си среща с крал Чарлз III във Великобритания. Това съобщават източници, близки до двореца, цитирани от британския печат.

Крал Чарлз, според източници от обкръжението му, остава твърд по въпроса и продължава да следва принципа, въведен от покойната кралица Елизабет II, че не може да има членове на кралското семейство, които да съчетават официални ангажименти с независим живот извън институцията.

Наскоро в медийното пространство се появиха твърдения, че четиридневното посещение на принц Хари във Великобритания може да постави началото на нов модел за участие на херцога на Съсекс в кралските дела, като съчетава периодични ангажименти във Великобритания с постоянно пребиваване в САЩ, където живее със съпругата си Меган Маркъл и двете им деца. Източници, запознати със ситуацията, отхвърлиха тези спекулации, определяйки ги като „силно преувеличени“ и посочиха, че е неправилно едно кратко семейно събиране да се тълкува като промяна на официалната политика на двореца.

Друг представител на кралското семейство коментира, че подобни публикации от името на близки до Съсексите „само затрудняват процеса на евентуално сближаване“, тъй като всяко публично обсъждане на възможността за възстановяване на отношенията води до обратен ефект и засилва резервите на краля и останалите работещи членове на семейството.

Според източници, посещението на президента Доналд Тръмп във Великобритания през миналата седмица е било ясен сигнал за силната връзка между крал Чарлз и престолонаследника принц Уилям, както и за значението на обединеното кралско семейство, подкрепено от активните членове на институцията.

Говорител на принц Хари заяви, че херцогът на Съсекс поставя на първо място отношенията с баща си и няма да коментира други въпроси, свързани с кралското семейство.

По време на престоя си в Лондон принц Хари е изразил интерес към възможността един ден да се завърне във Великобритания със семейството си, разкри певицата Джос Стоун, с която той разговарял на церемонията WellChild Awards. Според Стоун, принцът е акцентирал върху качеството на образованието и значението на общността за децата.

Представител на Хари допълни, че херцогът е бил доволен от възможността да се срещне с приятели и да подкрепи каузите, които са важни за него, по време на последното си посещение във Великобритания.

По информация на британските медии, срещата между принц Хари и крал Чарлз е била лична и е продължила близо един час, като двамата са разговаряли насаме, а Хари е показал на баща си снимки и видеоклипове на децата си.

Припомня се, че през януари 2020 г. принц Хари и Меган Маркъл обявиха, че се оттеглят от ангажиментите си като старши членове на кралското семейство и оттогава живеят в Съединените щати.