Зак Ефрон и Нина Добрев се сближават на яхта след раздялата на актрисата с годеника ѝ (СНИМКИ)

Нина Добрев и Зак Ефрон бяха заснети в близки и приятелски отношения по време на почивка с приятели край италианския остров Сардиния, само дни след новината за раздялата на актрисата с годеника ѝ Шон Уайт.

Снимки, разпространени от световните агенции, показват как бившата звезда на Disney почти се навежда над Добрев, докато тя използва телефона си на борда на яхта. Двамата видимо се забавляват и разменят закачливи коментари, като Ефрон не крие усмивката си, докато говори с Добрев. Приятелите им са наоколо, но не е ясно дали участват в разговора между двамата актьори.

📸 Nina Dobrev and Zac Efron in Italy pic.twitter.com/uDb5LtI1WA — Daily Nina Dobrev (@iamdobrevnews) September 20, 2025

В един от моментите Нина Добрев и Зак Ефрон продължават да се смеят, обръщайки се един от друг, като демонстрират непринуденост и добро настроение по време на плаването.

Zac Efron and Nina Dobrev in Italy. pic.twitter.com/lTHcCx01vL — 📸 (@metgalacrave) September 18, 2025

Близостта между актьорите идва скоро след като на 11 септември стана ясно, че Нина Добрев и Шон Уайт са сложили край на петгодишната си връзка и почти едногодишен годеж. Източници, цитирани от американски медии, твърдят, че раздялата е била по взаимно съгласие. Един от тях посочва, че спортистът е искал да създаде семейство, докато Добрев е решила да се фокусира върху професионалното си развитие.

Актрисата бързо замина на почивка след новината, като изглеждаше в отлично настроение сред компанията на Зак Ефрон, Майлс и Келий Телър, както и Чейс Крауфорд, познат от сериала „Клюкарката“. Добрев позира в няколко бански в снимки с Келий, публикувани в Instagram. Групова снимка показва цялата компания на яхтата, преди да продължат вечерта с разходка из града.

Nina Dobrev, Chace Crawford, Zac Efron, Miles and Keleigh Teller vacationing on a yacht in Italy. 🛥️ pic.twitter.com/TTmyPCGpdS — Buzzing Pop (@BuzzingPop) September 19, 2025