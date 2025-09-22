Новини
Зак Ефрон и Нина Добрев се сближават на яхта след раздялата на актрисата с годеника ѝ (СНИМКИ)

22 Септември, 2025 16:56 701 7

Актьорите бяха заснети край бреговете на Сардиния през изминалия уикенд

Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Нина Добрев и Зак Ефрон бяха заснети в близки и приятелски отношения по време на почивка с приятели край италианския остров Сардиния, само дни след новината за раздялата на актрисата с годеника ѝ Шон Уайт.

Снимки, разпространени от световните агенции, показват как бившата звезда на Disney почти се навежда над Добрев, докато тя използва телефона си на борда на яхта. Двамата видимо се забавляват и разменят закачливи коментари, като Ефрон не крие усмивката си, докато говори с Добрев. Приятелите им са наоколо, но не е ясно дали участват в разговора между двамата актьори.

В един от моментите Нина Добрев и Зак Ефрон продължават да се смеят, обръщайки се един от друг, като демонстрират непринуденост и добро настроение по време на плаването.

Близостта между актьорите идва скоро след като на 11 септември стана ясно, че Нина Добрев и Шон Уайт са сложили край на петгодишната си връзка и почти едногодишен годеж. Източници, цитирани от американски медии, твърдят, че раздялата е била по взаимно съгласие. Един от тях посочва, че спортистът е искал да създаде семейство, докато Добрев е решила да се фокусира върху професионалното си развитие.

Актрисата бързо замина на почивка след новината, като изглеждаше в отлично настроение сред компанията на Зак Ефрон, Майлс и Келий Телър, както и Чейс Крауфорд, познат от сериала „Клюкарката“. Добрев позира в няколко бански в снимки с Келий, публикувани в Instagram. Групова снимка показва цялата компания на яхтата, преди да продължат вечерта с разходка из града.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гост

    0 0 Отговор
    Нина Добрева.

    17:05 22.09.2025

  • 2 Тома

    1 0 Отговор
    Аз си мислех че ще дойде в зайчарника където има един който ги утешава с къща и магазин в Барселона.

    17:10 22.09.2025

  • 3 Името

    0 0 Отговор
    му е Захари Давид Александър Ефрон , но известен като Зак Ефрон .

    17:11 22.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Никой

    0 0 Отговор
    Всички са хубави, да е жива и здрава. Има стлахотно излъчване и темперамент. Успех в нататъшната кариера.

    17:16 22.09.2025

  • 6 Сталин

    2 0 Отговор
    Абе стига ни занимавахте с тая грозна талмудистка змия

    17:18 22.09.2025

  • 7 Пенчо доктора

    1 0 Отговор
    Закари Дейвид Алегзандър Ефрон е роден на 18 октомври 1987 г. в Сан Луис Обиспо, Калифорния, САЩ.

    Баща му Дейвид е инженер, а майка му Старла е секретарка. Има по-малък брат Дилън. С еврейско потекло е, но никога не е бил религиозен.Празно няма и още малко ще мине през целия Холивуд.

    17:19 22.09.2025