Присила Пресли разкри интимни детайли за връзката на Лиса Мари и Майкъл Джексън

Присила Пресли разкрива подробности около брака на дъщеря си Лиса Мари Пресли с Майкъл Джексън в предстоящата си автобиография „Softly, As I Leave You: Life After Elvis“. В откъс, публикуван от британския вестник „Сън“, Присила споделя, че лично е попитала Лиса Мари дали е имала физическа връзка с поп идола, на което дъщеря ѝ е отговорила положително.

Бившата съпруга на Елвис Пресли открито признава, че бракът между Лиса Мари и Джексън през 1994 г. я е смутил. Според нея, Джексън не се е интересувал толкова от Лиса Мари, колкото от фамилията Пресли. Присила твърди, че по онова време музикалната звезда е търсел положителен публичен образ на фона на обвиненията в сексуални посегателства срещу деца, които категорично отричаше. По думите ѝ, Лиса Мари е вярвала в невинността на Джексън, като самият той я потърсил за подкрепа по време на скандала.

Присила описва Джексън като манипулативен и изразява убеждението си, че той е имал интерес към дъщеря ѝ много преди тя самата да го осъзнае. Тя коментира, че невинността, която Джексън демонстрира публично, е била част от неговата маска. Присила допълва, че изпълнителят на „Beat It“ е избягвал срещи с нея и е нарекла връзката между двамата „странна“, тъй като на семейни събирания той предпочитал компанията на деца, а не на възрастни.

В мемоарите се споменава още, че Майкъл Джексън е настоявал за дете, но Присила е убеждавала дъщеря си да не бърза със създаването на семейство. След развода през 1996 г., тя споделя, че почти е чула въздишката на облекчение на Елвис Пресли.

В откъс от собствените мемоари на Лиса Мари, „From Here to the Great Unknown“, подготвени въз основа на записи, събрани от дъщеря ѝ Райли Кио, се твърди, че Майкъл Джексън ѝ е признал, че е девствен, когато са започнали връзка. Тя пише, че макар Джексън да е имал връзки с Тейтъм О'Нийл и Брук Шийлдс, отношенията им не са били физически. По думите ѝ, певицата Мадона също е проявила интерес към Джако, но между тях не се е случило нищо.

Лиса Мари признава, че е изпитвала несигурност и притеснения при началото на физическите отношения с Джексън, но той е бил инициаторът. След развода си с Лиса Мари, Майкъл Джексън има три деца — син Принс и дъщеря Парис от брака си с Деби Роу, както и син Биги, роден от сурогатна майка. Джексън почина през 2009 г. на 50 години.

Лиса Мари, от своя страна, има дъщеря Райли и син Бенджамин от брака си с Дани Кио. След развод с него, тя сключва брак с Майкъл Джексън. По-късно се омъжва за Никълъс Кейдж и след това за Майкъл Локууд, с когото има близначки Харпър и Финли. Развежда се с Локууд през 2021 г., а през 2023 г. умира от сърдечен арест на 54-годишна възраст.

Присила Пресли включва в мемоарите си и нови детайли около смъртта на дъщеря си, както и лични спомени за връзката си с Робърт Кардашиян. Книгата излиза на 23 септември.