Анджелина Джоли не може да разпознае страната си повече

22 Септември, 2025 19:22 1 193 8

  • анджелина джоли-
  • актриса-
  • свобода на словото-
  • америка-
  • сащ

Актрисата говори на събитие за свободата на словото

Анджелина Джоли не може да разпознае страната си повече - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Анджелина Джоли отправи остри критики към състоянието на свободата на изразяване в Съединените щати, заявявайки, че не разпознава страната си в настоящия ѝ вид. Актрисата направи изявлението си по време на пресконференция на филмовия фестивал в Сан Себастиан, където представи новия си филм „Couture“.

В отговор на журналистически въпроси, Джоли подчерта, че винаги се е определяла като човек с международен мироглед и че се противопоставя на всичко, което ограничава личните свободи. „Обичам страната си, но в момента не я признавам. Живеем в изключително тежки времена и трябва да сме внимателни с думите си. Моето семейство, приятелите и животът ми са международни, вярвам в равенството и единството. Всичко, което разделя хората или ограничава свободата на изразяване, е опасно“, каза Джоли пред медиите.

Изказването на актрисата дойде на фона на напрежението в американското общество след убийството на консервативния активист Чарли Кърк, което предизвика остри политически реакции и вълна от обвинения в цензура. В резултат на спорни коментари за смъртта на Кърк, вечерното токшоу на водещия Джими Кимъл „Jimmy Kimmel Live!“ беше временно свалено от ефира на ABC, което отприщи вълна от критики към телевизията и дискусия за границите на публичното слово. Решението на ABC беше публично оспорено от редица известни личности, сред които Бен Стилър и Джейми Лий Къртис.

Убийството на Кърк, близък съюзник на Доналд Тръмп, беше последвано от твърди изявления от страна на бившия президент, който обвини „радикалната левица“ за случилото се и отправи предупреждения към либерални организации и медии.

Анджелина Джоли, която от години е известна със своята гражданска позиция и ангажираност към различни социални каузи, бе в Испания, за да представи „Couture“. Новият филм разказва историята на три жени, сред които и персонажът на Джоли – Максин, режисьор на модно събитие в Париж, която се изправя пред сериозно заболяване.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Квото

    5 4 Отговор
    и да се каже за тая ще са само обиди.

    19:34 22.09.2025

  • 3 Спецназ

    4 3 Отговор
    Какво разбира АКТриса от политика??

    Има си тънкости и пинизи, Лара Крофт!

    Още ставаш като за мен макар че малко ти изпуснаха еърбеците, ма нищо!

    19:36 22.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Яшар

    3 4 Отговор
    Анджелина (Ангелина по балкански и руски )..красива , елегантна и смела ..евала , говориш вярно

    19:43 22.09.2025

  • 6 Колко

    5 2 Отговор
    Демократично е погрозняла! И още по демонокаратично затъпяла!

    19:59 22.09.2025

  • 7 Хмм

    2 1 Отговор
    две години е по-възрастна от нашата киселова

    20:02 22.09.2025

  • 8 Жоро

    0 0 Отговор
    Кво ни интересува мнението на тая овца?Отново пропаганда. Каде бяхте като баннаха от интернет тръмп и Алекс Джоунс?

    20:25 22.09.2025