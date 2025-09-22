Камелия стана майка и на дъщеря! Роди се Касия

Поп фолк звездата Камелия зарадва почитателите си с трогателна новина. В социалните мрежи певицата обяви, че семейството ѝ се е увеличило с още един член, предаде glasnews.bg.
„Днес, на този хубав празник, искам да ви споделя, че вече сме четирима. Добре дошла, Касия! Бъди здрава и щастлива. Обичаме те!“, написа тя и публикува снимка, на която нежно гушка новороденото. До нея е партньорът ѝ Цветин, който държи първородния им син Баян - той пък протяга ръчичка към малката Касия.
Под публикацията веднага заваляха честитки и поздравления от приятели, колеги и хиляди фенове, които от години следят личната история на певицата.
„Разплаках се, Камелия! Ти си чудо, жена!“, трогнато сподели Глория.
„Честита радост, семейство!“, коментира фоклорната изпълнителка Ивелина Колева.
А Поли Генова с усмивка добави: „Честита да ви е Касия! Бъдете здрави и ви пожелавам гигантско търпение във веселбата която предстои!“.
6 Никой
Но защо не снимат някой учен от БАН или истински певец, художник, архитект.
20:39 22.09.2025