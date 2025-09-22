Новини
Камелия стана майка и на дъщеря! Роди се Касия

22 Септември, 2025 20:04, обновена 22 Септември, 2025 20:10 1 270 6

Поп фолк певицата сама зарадва почитателите си с трогателната новина

Милен Ганев

Поп фолк звездата Камелия зарадва почитателите си с трогателна новина. В социалните мрежи певицата обяви, че семейството ѝ се е увеличило с още един член, предаде glasnews.bg.

„Днес, на този хубав празник, искам да ви споделя, че вече сме четирима. Добре дошла, Касия! Бъди здрава и щастлива. Обичаме те!“, написа тя и публикува снимка, на която нежно гушка новороденото. До нея е партньорът ѝ Цветин, който държи първородния им син Баян - той пък протяга ръчичка към малката Касия.

Под публикацията веднага заваляха честитки и поздравления от приятели, колеги и хиляди фенове, които от години следят личната история на певицата.

„Разплаках се, Камелия! Ти си чудо, жена!“, трогнато сподели Глория.

„Честита радост, семейство!“, коментира фоклорната изпълнителка Ивелина Колева.

А Поли Генова с усмивка добави: „Честита да ви е Касия! Бъдете здрави и ви пожелавам гигантско търпение във веселбата която предстои!“.



  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Р.Н

    6 1 Отговор
    Да им е здрава и невероятна, като родителите си!

    20:14 22.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    6 6 Отговор
    Възможно ли е жена на 54 години да роди?

    20:18 22.09.2025

  • 4 гост

    0 0 Отговор
    КАйСИЯ

    20:27 22.09.2025

  • 5 ПО ТЪПО ИМЕ

    2 0 Отговор
    ДА БЕХТЕ ИЗМИСЛИЛИ. КАЙСИЙКА БЕШЕ ПО ДОБРЕ.БЪЛГАРИН С ПАРИ КАТО СЕ ВИДИ ПОЩРЪКЛЯВА.

    20:33 22.09.2025

  • 6 Никой

    0 0 Отговор
    Това са най- прекрасните мигова в живота - нормално е като си известен - да те снимат и в тези моменти.

    Но защо не снимат някой учен от БАН или истински певец, художник, архитект.

    20:39 22.09.2025