Най-бързият влак в Русия ще стига от Москва до Санкт Петербург за два часа с 400 км/ч

Най-бързият влак в Русия ще стига от Москва до Санкт Петербург за два часа с 400 км/ч

23 Септември, 2025 07:48, обновена 23 Септември, 2025 08:00 1 662 70

Линията между двата града ще бъде дълга около 700 километра

Най-бързият влак в Русия ще стига от Москва до Санкт Петербург за два часа с 400 км/ч - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Високоскоростната железопътна линия Москва-Санкт Петербург е включена в картата за развитие на железопътния транспорт на руската столицата за периода 2026-2030 г., съобщи ТАСС.

Включването на високоскоростната железопътна линия в бъдещия план за московското метро подчертава стратегическото значение на проекта, според информационния център. На картата тя е свързана с Ленинградско-Казанския диаметър.

Проектът за високоскоростна железопътна линия Москва-Санкт Петербург е планиран да бъде завършен през 2028 г. Маршрутът ще свързва Централния и Северозападния федерален окръг. Реализацията му е първата стъпка в изграждането на високоскоростна железопътна мрежа, която ще обхване 80% от Русия, съобщи информационният център.

Скоростната линията между Москва и Санкт Петербург ще бъде дълга приблизително 700 км. Специален влак ще може да достига скорост до 400 км/ч. Пътуването между градовете ще отнема малко повече от два часа.

Най-бързият влак в Русия ще стига от Москва до Санкт Петербург за два часа с 400 км/ч
Снимка: Телеграм

Маршрутът ще включва 14 спирки.

Пътуването до Твер ще отнеме 39 минути, а до Зеленоград - 14 минути.

На 31 юли руският президент Владимир Путин разпореди на правителството и Руските железници да предприемат мерки за завършване на проектирането на всички етапи на високоскоростната железопътна линия Москва-Санкт Петербург. Тези мерки се основават на необходимостта от получаване на положително заключение от Главното управление на държавната експертиза относно проектната документация и оценка на надеждността на прогнозните разходи за всички етапи от изграждането на високоскоростната железопътна линия.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 така е

    21 34 Отговор
    2076 година ще направят и изцяло отечествен .... чушкопек.

    08:03 23.09.2025

  • 2 Ще, ще...

    17 29 Отговор
    Ама първо Сименс трябва да им даде задвижването.

    Коментиран от #3, #7, #9, #27, #65

    08:08 23.09.2025

  • 3 глупости

    14 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ще, ще...":

    ще използват задвижване от Искандер-М

    08:09 23.09.2025

  • 4 Как

    14 20 Отговор
    Трасето го Строят китайците . Влаковете ще са китайски. Диспечерите на линията китайци.

    Коментиран от #32

    08:10 23.09.2025

  • 5 бързите влакове

    11 2 Отговор
    са истината за разстояния 1000-2000км

    Коментиран от #19

    08:10 23.09.2025

  • 6 Европееца

    42 10 Отговор
    Хората карат влакове с 400 а ние направихме капачката да стои на шишето и всеки път като пия вода, капачката да ми запушва носа.

    Коментиран от #14

    08:10 23.09.2025

  • 7 Да ти го напиша

    8 29 Отговор

    До коментар #2 от "Ще, ще...":

    Той Сименс избяга от Русия. Китай не иска да си занимава със блатни Ванка.

    08:11 23.09.2025

  • 8 "скоро" и у нас

    19 4 Отговор
    Демек - никога.

    Коментиран от #12

    08:11 23.09.2025

  • 9 Госあ

    20 5 Отговор

    До коментар #2 от "Ще, ще...":

    а защо сименс ве баце ? Най зле са. Не мое ли китайците с най бързите влакове или Кавазаки Хеви или французите ? Къде па тоо сименс го слагаш в А група ? М ?

    Коментиран от #47

    08:12 23.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Сзо

    14 13 Отговор
    Ше, ще , ще. Пак нещо в бъдеще неосъществимо време. А ако все пак стане, то със сигурност ще е китайско. Както москвичоте и волгите.

    08:12 23.09.2025

  • 12 на нас

    5 8 Отговор

    До коментар #8 от ""скоро" и у нас":

    за какво ни е? Ние блата нямаме. Имаме планини.

    08:12 23.09.2025

  • 13 покруса

    23 9 Отговор
    Хората там си имат бързи влакове. България си има стари релси и стар превозен състав. Локомотиви и вагони от времето на бай Тошо.И пътищата ни са такива,и малките улички край блокчетата от 60-те години. Панелки неосъвременени,начупен асфалт,дупки по него,несменени капаци на шахти и още,и още несъвременни неща.

    Коментиран от #17

    08:13 23.09.2025

  • 14 евгъzuец

    3 9 Отговор

    До коментар #6 от "Европееца":

    седни на нея катж бротушките си

    08:13 23.09.2025

  • 15 2024

    10 9 Отговор
    русийката бе обещала че до 2024 ще направи обитаема база на Луната.

    08:13 23.09.2025

  • 16 ЩЕ - това казва всичко

    9 8 Отговор
    ЩЕ - това казва всичко

    08:14 23.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ще ще ще

    7 8 Отговор
    Ако Улан Батор позволи.

    08:14 23.09.2025

  • 19 разбира се

    10 13 Отговор

    До коментар #5 от "бързите влакове":

    Ако имаш 2000км тепсия. И ако нямаш 35 милиона украинци готови всякак си да ти отмъстят, за добрините които им направи последните 5 години. В този ред на мисли, как се дерайлира с 400км/ч и кой ще оцелее?

    Коментиран от #31, #34

    08:17 23.09.2025

  • 20 Генерал мопс

    4 3 Отговор
    Тук не е Москва

    Коментиран от #22

    08:17 23.09.2025

  • 21 стих

    3 8 Отговор
    И до България ще дойде за 2(два)часа този влак. Дано да е пълен с красиви,нежни и сладички рускини по и без монокини!

    Коментиран от #24

    08:18 23.09.2025

  • 22 сигурен ли си

    5 8 Отговор

    До коментар #20 от "Генерал мопс":

    Губернатора на България се казва Леонид Решетников и управлява задунайската чрез наместника си Румен Радев. Не ли? Я пак.

    08:19 23.09.2025

  • 23 Руските црвли

    9 5 Отговор
    ще започнат проектиране някога на нещо, И това в бг сайтчетата им е фундаментална новина. А, с автомагистралата пак там какво стана. Май вече е заметена под килима.

    Коментиран от #30

    08:20 23.09.2025

  • 24 за тебе

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "стих":

    загорели овцелюби

    08:20 23.09.2025

  • 25 факуса

    6 6 Отговор
    боже кога ще ги стигнем руснаците,сигур ся кат влезем в клуба и ни вземат всичките пари и намалят заплатите,и русийката така откак фалира все по развита става

    08:21 23.09.2025

  • 26 ТТТ

    6 4 Отговор
    Едно време в ссср, всичко и кумунизЪма дори бяха в бъдеще неслучващо се време, та така и в разсипия.

    08:21 23.09.2025

  • 27 факуса

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ще, ще...":

    ха ха сигур те са го дали на китайците

    08:22 23.09.2025

  • 28 Милен

    2 2 Отговор
    Дали ще стигне 🤪

    08:22 23.09.2025

  • 29 Гориил

    9 3 Отговор
    Струва си да се помни, че границите на Москва и Санкт Петербург се приближават със скорост от пет километра годишно и след сто и четиридесет години те ще се превърнат в непрекъсната градска агломерация, над която ракетни влакове ще преминават на всеки петнадесет минути по стоманени и стоманобетонни надлези. Освен това ще бъдат построени високоскоростни железопътни линии към Сочи, Минск, Казан, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск и Владивосток, пресичайки монголската и китайската граница до Улан Батор, Пекин, Тиендзин, Шанхай, Ханджоу и Хошимин. И всичко това в рамките на двадесет години.

    Коментиран от #52

    08:23 23.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Абе ти,

    4 4 Отговор

    До коментар #19 от "разбира се":

    четеш ли написаното. Жужи е възложил проучване и проектиране. Някога строителство я има, я няма.

    Коментиран от #35

    08:25 23.09.2025

  • 32 факуса

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Как":

    ама строят а великите длъжници какв скоростна връзка имат, никаква,един париж брюксел и лондон и париж страсбург с много чакане

    08:26 23.09.2025

  • 33 Браво на Русия

    8 5 Отговор
    Хората вървят напред ние назад.

    08:27 23.09.2025

  • 34 зелен пън

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "разбира се":

    оцелели осранци няма да оставя

    Коментиран от #37

    08:28 23.09.2025

  • 35 типично

    2 2 Отговор

    До коментар #31 от "Абе ти,":

    И това проучване ще изхрани и изучи 4-5 поколения проучватели, докато 2093 година заключат че не е подходящо за останалите стотина хиляди живи руснаци.

    08:28 23.09.2025

  • 36 Не четеш

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "кой ти каза":

    явно си писател.

    08:28 23.09.2025

  • 37 ам че хубаво

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "зелен пън":

    успех

    08:29 23.09.2025

  • 38 явер

    2 4 Отговор
    Руснаците нито могат да проектират, нито да построят, нито да експлоатират, такова съоръжение. Просто може да го изградят на макет или някоя анимация за влака и трасето. Виж , ако китайци, японци, германци, французи им е възложено ще го направят, но експлоатацията пияният руснак как да я извърши.

    08:29 23.09.2025

  • 39 В В.П.

    4 1 Отговор
    В България има ,специални ,,влакове от 1960 год .Антики..Красота ..Вземат София Бургас за 1 денонощие ..

    08:29 23.09.2025

  • 40 Чакаме първо...

    1 1 Отговор
    Да отменят крепостничеството и тунела под Шипка

    08:30 23.09.2025

  • 41 Пътник

    2 3 Отговор
    Като чета написаното, разбирам, че никой не е пътувал с влак между Санкт Петербург и Москва.

    08:32 23.09.2025

  • 42 Гориил

    6 1 Отговор
    Тези влакове ще се движат от 5:00 до 1:00 часа сутринта, с четиричасова почивка в движението. Всяка гара ще разполага с 24-часов паркинг, бензиностанции, хотели, ресторанти, кина, концертни зали, кафенета, барове и дори нощни клубове.Мащабно, луксозно жилищно строителство ще процъфтява в красивата руска провинция с чистия ѝ въздух и девствените ѝ реки. Ще се отворят първокласни курорти, както и велосипедни и ски писти.

    Коментиран от #46

    08:38 23.09.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 az СВО Победа80

    3 3 Отговор
    Имат!
    Могат!
    Правят!

    А ние "европейците", къде сме???

    Коментиран от #50, #51

    08:44 23.09.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Аз съм

    4 2 Отговор

    До коментар #42 от "Гориил":

    Испания разполага с 3000 км. високоскоростен железопътен транспорт от който 85% двулентов.Първата линия е Мадрид Севиля и пусната в експлоатация 1992 година.

    Коментиран от #48, #53

    08:45 23.09.2025

  • 47 Ще, ще, ще

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Госあ":

    Не мое. И китайските се задвижват със Сименс. Френско е управлението - Арева.

    Коментиран от #57, #58

    08:47 23.09.2025

  • 48 ти па

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Аз съм":

    много ти разбира главата от комбайни с вертикално излитане :)

    08:48 23.09.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Какво?

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "az СВО Победа80":

    Защо?
    Къде?
    Кога?

    08:49 23.09.2025

  • 51 кое точно

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "az СВО Победа80":

    са направили и има Акт 16?

    08:50 23.09.2025

  • 52 Чети внимателно

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Гориил":

    Средна скорост на товар от китайската граница до Москва - 4.3 км/ч. Това е пропускателната способност на Транссибирското руско ЖП. Но пък Русия не произвежда лагери за ЖП състави.

    Коментиран от #56

    08:51 23.09.2025

  • 53 Гориил

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Аз съм":

    Това прави Испания лидер в Европа и втори в света след Китай по дължина на високоскоростните железници. САЩ и Канада, например, нямат нито една миля високоскоростна железница. Нека ви напомня, че разстоянието от Москва до Владимир е десет хиляди километра.

    08:53 23.09.2025

  • 54 Гого Мого

    2 2 Отговор
    Всичко в статията за влака е "ще" и "ще".
    Единственият начин да го направят е китайците да им го построят.
    Останалото като новат "Волга" -китайска но с емблема на "Волга".

    Коментиран от #61

    08:53 23.09.2025

  • 55 Голем смех

    2 0 Отговор
    Ще, ще..... :) хахахахахахахахахаха

    08:55 23.09.2025

  • 56 Зеления

    2 2 Отговор

    До коментар #52 от "Чети внимателно":

    Всичко си произвежда. Просто тук не ти го казват. Даже от месец насам отново си правят самолетите чисто самички - без грам чужди компоненти. Твоите вагони къде са? Локомотивите? Телевизорите? Тонколони поне правим ли? Усилватели? Крушки? Българино, вземи учи поне китайски. С новата европолитика спрямо хората, които са имали цивилизация тогава, когато прадедите ти са скачали още по дърветата, английският няма да върви. Повярвай ми.

    08:56 23.09.2025

  • 57 Госあ

    0 1 Отговор

    До коментар #47 от "Ще, ще, ще":

    😂 ха ха ха ха

    08:57 23.09.2025

  • 58 Ще, ще, ще

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "Ще, ще, ще":

    Сори, управлението не е на Арева, а на Sagem.

    Помните ли какво стана с монорелсовата въздушна железница в Москва между ВДНХ и МС Тимирязевская? През 2010 се повреди и не можаха да я ремонтират. Закриха я. Толкова могат.

    08:58 23.09.2025

  • 59 az СВО Победа80

    2 2 Отговор
    Накратко:

    В "развитата" евроатлантическа България, която от 2026г. вече щяла да влезе в "клуба на богатите" от София до Варна с влак най-бързо се пътува за 7часа и 43 минути, при това с едно прекачване, а разстоянието е само 378 км.

    Почувствахте ли разликата???

    🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #63

    08:59 23.09.2025

  • 60 Весел Патиланец

    1 1 Отговор
    Още ЩЕ-технологии! За путину, за подебду! ;-))))))
    Има няма 94г и ЩЕ намерят залежи, в Сибир, на най-безаналогови влакове - така разпореди великото джудже!
    Веднага след като намерят залежи на Москвичи, Волги и друга безаналогова техника!
    Самолетите вече почнаха да ги копаят - великия джуджак беше разпоредил за 2024 по 120бр на година, за 2025 ги редуцура до 15бр. на година, а до сега са издали вече един брой, от старата серия, който са успели да довършат, като вземат части от другите, които вече не могат да летят!
    ВЕНСЕРЕМОС, другари!
    Треперете западняци!

    09:01 23.09.2025

  • 61 Гориил

    2 2 Отговор

    До коментар #54 от "Гого Мого":

    В този мегапроект няма нито един китайски компонент. Всичко е руско, включително софтуерните пакети за всички нива на управление на високоскоростната железница. В сътрудничеството участват над шест хиляди руски компании, като само две са чуждестранни (една южнокорейска, една малайзийска и нито една японска, европейска или американска компания).

    Коментиран от #70

    09:02 23.09.2025

  • 62 ой ой ой

    0 1 Отговор
    Ай как хочется. Ай ай ай. Ииииих!

    09:04 23.09.2025

  • 63 България е планинска страна

    0 2 Отговор

    До коментар #59 от "az СВО Победа80":

    Цяло чудо е че има железница.

    Коментиран от #64

    09:05 23.09.2025

  • 64 az СВО Победа80

    3 2 Отговор

    До коментар #63 от "България е планинска страна":

    🤣🤣🤣

    Само с лъжи не се живее!

    Коментиран от #66, #67, #68

    09:08 23.09.2025

  • 65 Хахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ще, ще...":

    Нещо не си разбрал! Не раша ще строи, а Китай ще построи на раша! Рашите освен танкове от СССР друго не могат да измислят и направят.

    09:14 23.09.2025

  • 66 Зеления

    3 0 Отговор

    До коментар #64 от "az СВО Победа80":

    Напротив! Живее се. Едните ми изтриват мненията, защото са истина, а не защото са лъжа. И живеят от това. Другите 250 също лъжат. Надуват балона, надуват. Рано или късно се пука и всичко е във фекалии от този взрив. Другите се фантазират по форумите. Даже не съм сигурен, че това не са ботове. Все не ми се иска да повярвам, че това може да бъде човек. Не че опростачването не е се случило отдавна и вече дава своите плодове. Просто така ми се иска - да живея сред мислещи и обективни хора. Уви.

    Коментиран от #69

    09:14 23.09.2025

  • 67 тогава

    0 1 Отговор

    До коментар #64 от "az СВО Победа80":

    защо си губиш времето да лъжеш българите денонощно?

    09:14 23.09.2025

  • 68 Засега ти се получава

    1 1 Отговор

    До коментар #64 от "az СВО Победа80":

    Почти успешно.

    09:14 23.09.2025

  • 69 az СВО Победа80

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "Зеления":

    Както сам си написал, балонът рано или късно се пука и се показва кафявата и миризлива реалност....

    09:17 23.09.2025

  • 70 Мега проект ???

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Гориил":

    Едва 700 километра разстояние !? А кога ще направят гига или тера проекта - транссибирската железница Москва - Владивосток високоскоростна ?

    09:21 23.09.2025