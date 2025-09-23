Най-бързият влак в Русия ще стига от Москва до Санкт Петербург за два часа с 400 км/ч

Високоскоростната железопътна линия Москва-Санкт Петербург е включена в картата за развитие на железопътния транспорт на руската столицата за периода 2026-2030 г., съобщи ТАСС.
Включването на високоскоростната железопътна линия в бъдещия план за московското метро подчертава стратегическото значение на проекта, според информационния център. На картата тя е свързана с Ленинградско-Казанския диаметър.
Проектът за високоскоростна железопътна линия Москва-Санкт Петербург е планиран да бъде завършен през 2028 г. Маршрутът ще свързва Централния и Северозападния федерален окръг. Реализацията му е първата стъпка в изграждането на високоскоростна железопътна мрежа, която ще обхване 80% от Русия, съобщи информационният център.
Скоростната линията между Москва и Санкт Петербург ще бъде дълга приблизително 700 км. Специален влак ще може да достига скорост до 400 км/ч. Пътуването между градовете ще отнема малко повече от два часа.
Маршрутът ще включва 14 спирки.
Пътуването до Твер ще отнеме 39 минути, а до Зеленоград - 14 минути.
На 31 юли руският президент Владимир Путин разпореди на правителството и Руските железници да предприемат мерки за завършване на проектирането на всички етапи на високоскоростната железопътна линия Москва-Санкт Петербург. Тези мерки се основават на необходимостта от получаване на положително заключение от Главното управление на държавната експертиза относно проектната документация и оценка на надеждността на прогнозните разходи за всички етапи от изграждането на високоскоростната железопътна линия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 така е
08:03 23.09.2025
2 Ще, ще...
Коментиран от #3, #7, #9, #27, #65
08:08 23.09.2025
3 глупости
До коментар #2 от "Ще, ще...":ще използват задвижване от Искандер-М
08:09 23.09.2025
4 Как
Коментиран от #32
08:10 23.09.2025
5 бързите влакове
Коментиран от #19
08:10 23.09.2025
6 Европееца
Коментиран от #14
08:10 23.09.2025
7 Да ти го напиша
До коментар #2 от "Ще, ще...":Той Сименс избяга от Русия. Китай не иска да си занимава със блатни Ванка.
08:11 23.09.2025
8 "скоро" и у нас
Коментиран от #12
08:11 23.09.2025
9 Госあ
До коментар #2 от "Ще, ще...":а защо сименс ве баце ? Най зле са. Не мое ли китайците с най бързите влакове или Кавазаки Хеви или французите ? Къде па тоо сименс го слагаш в А група ? М ?
Коментиран от #47
08:12 23.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Сзо
08:12 23.09.2025
12 на нас
До коментар #8 от ""скоро" и у нас":за какво ни е? Ние блата нямаме. Имаме планини.
08:12 23.09.2025
13 покруса
Коментиран от #17
08:13 23.09.2025
14 евгъzuец
До коментар #6 от "Европееца":седни на нея катж бротушките си
08:13 23.09.2025
15 2024
08:13 23.09.2025
16 ЩЕ - това казва всичко
08:14 23.09.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ще ще ще
08:14 23.09.2025
19 разбира се
До коментар #5 от "бързите влакове":Ако имаш 2000км тепсия. И ако нямаш 35 милиона украинци готови всякак си да ти отмъстят, за добрините които им направи последните 5 години. В този ред на мисли, как се дерайлира с 400км/ч и кой ще оцелее?
Коментиран от #31, #34
08:17 23.09.2025
20 Генерал мопс
Коментиран от #22
08:17 23.09.2025
21 стих
Коментиран от #24
08:18 23.09.2025
22 сигурен ли си
До коментар #20 от "Генерал мопс":Губернатора на България се казва Леонид Решетников и управлява задунайската чрез наместника си Румен Радев. Не ли? Я пак.
08:19 23.09.2025
23 Руските црвли
Коментиран от #30
08:20 23.09.2025
24 за тебе
До коментар #21 от "стих":загорели овцелюби
08:20 23.09.2025
25 факуса
08:21 23.09.2025
26 ТТТ
08:21 23.09.2025
27 факуса
До коментар #2 от "Ще, ще...":ха ха сигур те са го дали на китайците
08:22 23.09.2025
28 Милен
08:22 23.09.2025
29 Гориил
Коментиран от #52
08:23 23.09.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Абе ти,
До коментар #19 от "разбира се":четеш ли написаното. Жужи е възложил проучване и проектиране. Някога строителство я има, я няма.
Коментиран от #35
08:25 23.09.2025
32 факуса
До коментар #4 от "Как":ама строят а великите длъжници какв скоростна връзка имат, никаква,един париж брюксел и лондон и париж страсбург с много чакане
08:26 23.09.2025
33 Браво на Русия
08:27 23.09.2025
34 зелен пън
До коментар #19 от "разбира се":оцелели осранци няма да оставя
Коментиран от #37
08:28 23.09.2025
35 типично
До коментар #31 от "Абе ти,":И това проучване ще изхрани и изучи 4-5 поколения проучватели, докато 2093 година заключат че не е подходящо за останалите стотина хиляди живи руснаци.
08:28 23.09.2025
36 Не четеш
До коментар #30 от "кой ти каза":явно си писател.
08:28 23.09.2025
37 ам че хубаво
До коментар #34 от "зелен пън":успех
08:29 23.09.2025
38 явер
08:29 23.09.2025
39 В В.П.
08:29 23.09.2025
40 Чакаме първо...
08:30 23.09.2025
41 Пътник
08:32 23.09.2025
42 Гориил
Коментиран от #46
08:38 23.09.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 az СВО Победа80
Могат!
Правят!
А ние "европейците", къде сме???
Коментиран от #50, #51
08:44 23.09.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Аз съм
До коментар #42 от "Гориил":Испания разполага с 3000 км. високоскоростен железопътен транспорт от който 85% двулентов.Първата линия е Мадрид Севиля и пусната в експлоатация 1992 година.
Коментиран от #48, #53
08:45 23.09.2025
47 Ще, ще, ще
До коментар #9 от "Госあ":Не мое. И китайските се задвижват със Сименс. Френско е управлението - Арева.
Коментиран от #57, #58
08:47 23.09.2025
48 ти па
До коментар #46 от "Аз съм":много ти разбира главата от комбайни с вертикално излитане :)
08:48 23.09.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Какво?
До коментар #44 от "az СВО Победа80":Защо?
Къде?
Кога?
08:49 23.09.2025
51 кое точно
До коментар #44 от "az СВО Победа80":са направили и има Акт 16?
08:50 23.09.2025
52 Чети внимателно
До коментар #29 от "Гориил":Средна скорост на товар от китайската граница до Москва - 4.3 км/ч. Това е пропускателната способност на Транссибирското руско ЖП. Но пък Русия не произвежда лагери за ЖП състави.
Коментиран от #56
08:51 23.09.2025
53 Гориил
До коментар #46 от "Аз съм":Това прави Испания лидер в Европа и втори в света след Китай по дължина на високоскоростните железници. САЩ и Канада, например, нямат нито една миля високоскоростна железница. Нека ви напомня, че разстоянието от Москва до Владимир е десет хиляди километра.
08:53 23.09.2025
54 Гого Мого
Единственият начин да го направят е китайците да им го построят.
Останалото като новат "Волга" -китайска но с емблема на "Волга".
Коментиран от #61
08:53 23.09.2025
55 Голем смех
08:55 23.09.2025
56 Зеления
До коментар #52 от "Чети внимателно":Всичко си произвежда. Просто тук не ти го казват. Даже от месец насам отново си правят самолетите чисто самички - без грам чужди компоненти. Твоите вагони къде са? Локомотивите? Телевизорите? Тонколони поне правим ли? Усилватели? Крушки? Българино, вземи учи поне китайски. С новата европолитика спрямо хората, които са имали цивилизация тогава, когато прадедите ти са скачали още по дърветата, английският няма да върви. Повярвай ми.
08:56 23.09.2025
57 Госあ
До коментар #47 от "Ще, ще, ще":😂 ха ха ха ха
08:57 23.09.2025
58 Ще, ще, ще
До коментар #47 от "Ще, ще, ще":Сори, управлението не е на Арева, а на Sagem.
Помните ли какво стана с монорелсовата въздушна железница в Москва между ВДНХ и МС Тимирязевская? През 2010 се повреди и не можаха да я ремонтират. Закриха я. Толкова могат.
08:58 23.09.2025
59 az СВО Победа80
В "развитата" евроатлантическа България, която от 2026г. вече щяла да влезе в "клуба на богатите" от София до Варна с влак най-бързо се пътува за 7часа и 43 минути, при това с едно прекачване, а разстоянието е само 378 км.
Почувствахте ли разликата???
🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #63
08:59 23.09.2025
60 Весел Патиланец
Има няма 94г и ЩЕ намерят залежи, в Сибир, на най-безаналогови влакове - така разпореди великото джудже!
Веднага след като намерят залежи на Москвичи, Волги и друга безаналогова техника!
Самолетите вече почнаха да ги копаят - великия джуджак беше разпоредил за 2024 по 120бр на година, за 2025 ги редуцура до 15бр. на година, а до сега са издали вече един брой, от старата серия, който са успели да довършат, като вземат части от другите, които вече не могат да летят!
ВЕНСЕРЕМОС, другари!
Треперете западняци!
09:01 23.09.2025
61 Гориил
До коментар #54 от "Гого Мого":В този мегапроект няма нито един китайски компонент. Всичко е руско, включително софтуерните пакети за всички нива на управление на високоскоростната железница. В сътрудничеството участват над шест хиляди руски компании, като само две са чуждестранни (една южнокорейска, една малайзийска и нито една японска, европейска или американска компания).
Коментиран от #70
09:02 23.09.2025
62 ой ой ой
09:04 23.09.2025
63 България е планинска страна
До коментар #59 от "az СВО Победа80":Цяло чудо е че има железница.
Коментиран от #64
09:05 23.09.2025
64 az СВО Победа80
До коментар #63 от "България е планинска страна":🤣🤣🤣
Само с лъжи не се живее!
Коментиран от #66, #67, #68
09:08 23.09.2025
65 Хахахаха
До коментар #2 от "Ще, ще...":Нещо не си разбрал! Не раша ще строи, а Китай ще построи на раша! Рашите освен танкове от СССР друго не могат да измислят и направят.
09:14 23.09.2025
66 Зеления
До коментар #64 от "az СВО Победа80":Напротив! Живее се. Едните ми изтриват мненията, защото са истина, а не защото са лъжа. И живеят от това. Другите 250 също лъжат. Надуват балона, надуват. Рано или късно се пука и всичко е във фекалии от този взрив. Другите се фантазират по форумите. Даже не съм сигурен, че това не са ботове. Все не ми се иска да повярвам, че това може да бъде човек. Не че опростачването не е се случило отдавна и вече дава своите плодове. Просто така ми се иска - да живея сред мислещи и обективни хора. Уви.
Коментиран от #69
09:14 23.09.2025
67 тогава
До коментар #64 от "az СВО Победа80":защо си губиш времето да лъжеш българите денонощно?
09:14 23.09.2025
68 Засега ти се получава
До коментар #64 от "az СВО Победа80":Почти успешно.
09:14 23.09.2025
69 az СВО Победа80
До коментар #66 от "Зеления":Както сам си написал, балонът рано или късно се пука и се показва кафявата и миризлива реалност....
09:17 23.09.2025
70 Мега проект ???
До коментар #61 от "Гориил":Едва 700 километра разстояние !? А кога ще направят гига или тера проекта - транссибирската железница Москва - Владивосток високоскоростна ?
09:21 23.09.2025