Най-бързият влак в Русия ще стига от Москва до Санкт Петербург за два часа с 400 км/ч

Високоскоростната железопътна линия Москва-Санкт Петербург е включена в картата за развитие на железопътния транспорт на руската столицата за периода 2026-2030 г., съобщи ТАСС.

Включването на високоскоростната железопътна линия в бъдещия план за московското метро подчертава стратегическото значение на проекта, според информационния център. На картата тя е свързана с Ленинградско-Казанския диаметър.

Проектът за високоскоростна железопътна линия Москва-Санкт Петербург е планиран да бъде завършен през 2028 г. Маршрутът ще свързва Централния и Северозападния федерален окръг. Реализацията му е първата стъпка в изграждането на високоскоростна железопътна мрежа, която ще обхване 80% от Русия, съобщи информационният център.

Скоростната линията между Москва и Санкт Петербург ще бъде дълга приблизително 700 км. Специален влак ще може да достига скорост до 400 км/ч. Пътуването между градовете ще отнема малко повече от два часа.

Снимка: Телеграм

Маршрутът ще включва 14 спирки.

Пътуването до Твер ще отнеме 39 минути, а до Зеленоград - 14 минути.

На 31 юли руският президент Владимир Путин разпореди на правителството и Руските железници да предприемат мерки за завършване на проектирането на всички етапи на високоскоростната железопътна линия Москва-Санкт Петербург. Тези мерки се основават на необходимостта от получаване на положително заключение от Главното управление на държавната експертиза относно проектната документация и оценка на надеждността на прогнозните разходи за всички етапи от изграждането на високоскоростната железопътна линия.