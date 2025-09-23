Новини
70-годишен мъж се скара с жена си и обра банка, за да влезе в затвора, но...

23 Септември, 2025 18:01 1 450 1

  • арест-
  • затвор-
  • домашен арест-
  • спор-
  • обир-
  • банка

Възрастният мъж получи присъда от домашен арест, пробация, общественополезен труд и парична глоба

70-годишен мъж се скара с жена си и обра банка, за да влезе в затвора, но... - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Куриозен случай от Канзас Сити се превърна в пример за това как личните проблеми могат да доведат до необичайни престъпления.

Лорънс Джон Рипъл, тогава на 70 години, влязъл в местна банка с бележка, в която пишело, че е въоръжен и иска пари. След като получил близо 3000 долара, той не избягал, а спокойно седнал във фоайето и изчакал полицията. На охраната заявил единствено: „Аз съм човекът, когото търсите“.

Историята му придобила национална известност заради мотивацията зад деянието. По думите на самия Рипъл той се скарал с жена си по повод счупена сушилня и в пристъп на отчаяние заявил, че предпочита да отиде в затвора, вместо да остане вкъщи. Последвалото разследване разкрива, че мъжът е страдал от депресия след прекарана сърдечна операция — фактор, който според психиатрични експерти е оказал силно влияние върху поведението му.

В съдебната зала прокурорите настоявали, че действията на Рипъл представляват сериозно престъпление, но същевременно посочили, че той не е представлявал опасност за обществото и не е проявил агресия. Съдията взел предвид възрастта му, здравословното състояние и обстоятелството, че мъжът е признал вината си веднага, без да оспорва фактите. Вместо ефективна присъда, която би могла да достигне няколко години затвор, Рипъл получил домашен арест, пробация, общественополезен труд и парична глоба.

Случаят предизвика широк отзвук в американските медии и отвори дебат за психичното здраве при възрастни пациенти след тежки медицински операции. Експерти по право и психология отбелязаха, че макар действията на Рипъл да изглеждат абсурдни, те са показателни за недооценяваните последици от депресията и липсата на навременна помощ. Историята му се превърна и в своеобразно предупреждение за необходимостта от по-голяма грижа за психичното състояние на хората в напреднала възраст, особено след сериозни здравословни кризи.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мъж под чехъл

    10 0 Отговор
    Горкият човек .Моите съболезнования !!

    18:17 23.09.2025