70-годишен мъж се скара с жена си и обра банка, за да влезе в затвора, но...

Куриозен случай от Канзас Сити се превърна в пример за това как личните проблеми могат да доведат до необичайни престъпления.

Лорънс Джон Рипъл, тогава на 70 години, влязъл в местна банка с бележка, в която пишело, че е въоръжен и иска пари. След като получил близо 3000 долара, той не избягал, а спокойно седнал във фоайето и изчакал полицията. На охраната заявил единствено: „Аз съм човекът, когото търсите“.

Историята му придобила национална известност заради мотивацията зад деянието. По думите на самия Рипъл той се скарал с жена си по повод счупена сушилня и в пристъп на отчаяние заявил, че предпочита да отиде в затвора, вместо да остане вкъщи. Последвалото разследване разкрива, че мъжът е страдал от депресия след прекарана сърдечна операция — фактор, който според психиатрични експерти е оказал силно влияние върху поведението му.

В съдебната зала прокурорите настоявали, че действията на Рипъл представляват сериозно престъпление, но същевременно посочили, че той не е представлявал опасност за обществото и не е проявил агресия. Съдията взел предвид възрастта му, здравословното състояние и обстоятелството, че мъжът е признал вината си веднага, без да оспорва фактите. Вместо ефективна присъда, която би могла да достигне няколко години затвор, Рипъл получил домашен арест, пробация, общественополезен труд и парична глоба.

Случаят предизвика широк отзвук в американските медии и отвори дебат за психичното здраве при възрастни пациенти след тежки медицински операции. Експерти по право и психология отбелязаха, че макар действията на Рипъл да изглеждат абсурдни, те са показателни за недооценяваните последици от депресията и липсата на навременна помощ. Историята му се превърна и в своеобразно предупреждение за необходимостта от по-голяма грижа за психичното състояние на хората в напреднала възраст, особено след сериозни здравословни кризи.