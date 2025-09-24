Новини
Любопитно »
Рецепта на деня: Гръцка мусака
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Гръцка мусака

24 Септември, 2025 10:05 476 2

  • мусака-
  • гръцка кухня-
  • патладжан-
  • картофи-
  • кайма-
  • какво да сготвя

Мусаката е едно от най-емблематичните ястия на гръцката кухня

Рецепта на деня: Гръцка мусака - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

За основата:

  • Патладжан – 800 г;
  • Картофи – 600 г;
  • Лук – 2 броя;
  • Чесън – 2 скилидки;
  • Говежда кайма – 600 г;
  • Доматен сос – 200 г;
  • Сол и черен пипер – на вкус;
  • Олио.

За сос бешамел:

  • Масло – 50 г;
  • Брашно – 50 г;
  • Прясно мляко – 500 мл;
  • Яйца – 3 броя;
  • Индийско орехче – щипка;
  • Сол – на вкус.

Начин на приготвяне:

Подготовка на патладжана: Нарежете го на филийки с дебелина около 1 см, посолете и оставете за 15 минути, за да се отдели горчивината. Подсушете, намажете с малко олио и запечете на 200°C за 12–15 минути.

Картофи: Обелете, нарежете на тънки филийки и сварете в подсолена вода за около 5 минути.

Плънка: Запържете лука и чесъна до златисто, добавете каймата, овкусете със сол и пипер. Прибавете доматения сос и оставете да къкри, докато течността се редуцира.

Сос бешамел: Разтопете маслото, прибавете брашното и разбъркайте до ядков аромат. На тънка струя добавете млякото, бъркайте до гладка и гъста консистенция. Подправете със сол и индийско орехче. След като се охлади леко, добавете яйцата едно по едно при непрекъснато бъркане.

Подреждане: В намазнена тава редете пластове – картофи, патладжан, месна смес, пак патладжан. Завършете с обилно количество сос бешамел.

Печете ястието до образуването на апетитна златиста коричка, пише flagman.bg.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 QR Виза

    0 1 Отговор
    Гръцката мусака се готви със зехтин, липсвaт и 3 ключови подправки! Тази рецепта горе е някаква мусака, но не и гръцка😉

    10:23 24.09.2025

  • 2 добре де,

    0 1 Отговор
    Защо гръцка, а не просто мусака или българска мусака? Гръцката по специална ли е или се правят намеци за произхода? Произхода е много спорен и е почти невъзможно да се твърди със сигурност, защото имат претенции различни нации, като гърци, турци, българи, македонци, но най вероятния произход е древна Сирия, Анатолия или най вече Балканите.

    10:26 24.09.2025