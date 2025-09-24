Рецепта на деня: Гръцка мусака

Необходими продукти:

За основата:

Патладжан – 800 г;

Картофи – 600 г;

Лук – 2 броя;

Чесън – 2 скилидки;

Говежда кайма – 600 г;

Доматен сос – 200 г;

Сол и черен пипер – на вкус;

Олио.

За сос бешамел:

Масло – 50 г;

Брашно – 50 г;

Прясно мляко – 500 мл;

Яйца – 3 броя;

Индийско орехче – щипка;

Сол – на вкус.

Начин на приготвяне:

Подготовка на патладжана: Нарежете го на филийки с дебелина около 1 см, посолете и оставете за 15 минути, за да се отдели горчивината. Подсушете, намажете с малко олио и запечете на 200°C за 12–15 минути.

Картофи: Обелете, нарежете на тънки филийки и сварете в подсолена вода за около 5 минути.

Плънка: Запържете лука и чесъна до златисто, добавете каймата, овкусете със сол и пипер. Прибавете доматения сос и оставете да къкри, докато течността се редуцира.

Сос бешамел: Разтопете маслото, прибавете брашното и разбъркайте до ядков аромат. На тънка струя добавете млякото, бъркайте до гладка и гъста консистенция. Подправете със сол и индийско орехче. След като се охлади леко, добавете яйцата едно по едно при непрекъснато бъркане.

Подреждане: В намазнена тава редете пластове – картофи, патладжан, месна смес, пак патладжан. Завършете с обилно количество сос бешамел.

Печете ястието до образуването на апетитна златиста коричка, пише flagman.bg.