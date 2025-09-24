Рецепта на деня: Гръцка мусака

Необходими продукти:
За основата:
- Патладжан – 800 г;
- Картофи – 600 г;
- Лук – 2 броя;
- Чесън – 2 скилидки;
- Говежда кайма – 600 г;
- Доматен сос – 200 г;
- Сол и черен пипер – на вкус;
- Олио.
За сос бешамел:
- Масло – 50 г;
- Брашно – 50 г;
- Прясно мляко – 500 мл;
- Яйца – 3 броя;
- Индийско орехче – щипка;
- Сол – на вкус.
Начин на приготвяне:
Подготовка на патладжана: Нарежете го на филийки с дебелина около 1 см, посолете и оставете за 15 минути, за да се отдели горчивината. Подсушете, намажете с малко олио и запечете на 200°C за 12–15 минути.
Картофи: Обелете, нарежете на тънки филийки и сварете в подсолена вода за около 5 минути.
Плънка: Запържете лука и чесъна до златисто, добавете каймата, овкусете със сол и пипер. Прибавете доматения сос и оставете да къкри, докато течността се редуцира.
Сос бешамел: Разтопете маслото, прибавете брашното и разбъркайте до ядков аромат. На тънка струя добавете млякото, бъркайте до гладка и гъста консистенция. Подправете със сол и индийско орехче. След като се охлади леко, добавете яйцата едно по едно при непрекъснато бъркане.
Подреждане: В намазнена тава редете пластове – картофи, патладжан, месна смес, пак патладжан. Завършете с обилно количество сос бешамел.
Печете ястието до образуването на апетитна златиста коричка, пише flagman.bg.
