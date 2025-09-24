Новини
Том Круз не иска Ана де Армас да поддържа връзка с бившия си Бен Афлек

24 Септември, 2025 19:01 882 8

Бен и Ана се срещаха точно преди актьорът да се завърне при Джей Ло, но се разделиха като приятели

Том Круз не иска Ана де Армас да поддържа връзка с бившия си Бен Афлек - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Таблоидни източници твърдят, че Том Круз е инструктирал настоящата си партньорка Ана де Армас да държи бившия ѝ Бен Афлек на дистанция, мотивирайки се с липса на доверие към него. Според публикация на Radar Online актьорът бил „много териториален“ и не одобрявал идеята Афлек да „души наоколо“.

По данни на същия източник, Ана и Бен поддържали контакт и някой пъти се опитвали да се срещнат, когато се намирали в един и същи град. Въпреки това Круз, според вътрешни източници, не се притеснявал от изневяра — тъй като смятал, че Ана е „лудо влюбена“ във него. Близък източник е цитиран да казва: „Том вярва на Ана, но не се доверява на Бен.“

Ана де Армас и Бен Афлек имат романтична история — те бяха двойка между 2019 и началото на 2021 г. След тяхната раздяла, слуховете за връзка между Ана и Том Круз започнаха да циркулират от 2025 г., когато двамата започнаха да се появяват публично заедно.

Докато таблоидите усилват спекулациите, представители на Круз и де Армас не са направили официален коментар по темата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Читател

    2 2 Отговор
    Прекрасна жена попаднала на този човек подвластен на тъмните сили дано Господ я пази

    Коментиран от #4

    19:11 24.09.2025

  • 2 Нещо не е наред

    2 0 Отговор
    Щом няма здрави семейства без да се рзвеждат с по няколко деца
    Не е читава работата

    19:13 24.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 6123

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Читател":

    За човека не знам, ама тая си е чиста кифла.

    19:24 24.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хихи

    4 2 Отговор
    Без значение, колко е богат и известен Томчо си остава дребно, комплексирано джyдже😅

    19:28 24.09.2025

  • 7 Спецназ

    4 3 Отговор
    Най-тъпия актьор заедно с Брус Уилис е Том Круз!

    Един влажен поглед на Говедо и като му говорят стои като статуя!

    Искубани вежди 5 ботокса по лицето + 5 операции. 100 д.пето също му е епилирано.

    Дрът Пръч!

    19:32 24.09.2025

  • 8 Урко

    3 2 Отговор
    Ами Том вече си е дърт чипак, да не кажа дедо... Да не мисли, че младото гадже ще стои до него завинаги

    19:34 24.09.2025