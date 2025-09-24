Том Круз не иска Ана де Армас да поддържа връзка с бившия си Бен Афлек

Таблоидни източници твърдят, че Том Круз е инструктирал настоящата си партньорка Ана де Армас да държи бившия ѝ Бен Афлек на дистанция, мотивирайки се с липса на доверие към него. Според публикация на Radar Online актьорът бил „много териториален“ и не одобрявал идеята Афлек да „души наоколо“.
По данни на същия източник, Ана и Бен поддържали контакт и някой пъти се опитвали да се срещнат, когато се намирали в един и същи град. Въпреки това Круз, според вътрешни източници, не се притеснявал от изневяра — тъй като смятал, че Ана е „лудо влюбена“ във него. Близък източник е цитиран да казва: „Том вярва на Ана, но не се доверява на Бен.“
Ана де Армас и Бен Афлек имат романтична история — те бяха двойка между 2019 и началото на 2021 г. След тяхната раздяла, слуховете за връзка между Ана и Том Круз започнаха да циркулират от 2025 г., когато двамата започнаха да се появяват публично заедно.
Докато таблоидите усилват спекулациите, представители на Круз и де Армас не са направили официален коментар по темата.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Читател
Коментиран от #4
19:11 24.09.2025
2 Нещо не е наред
Не е читава работата
19:13 24.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 6123
До коментар #1 от "Читател":За човека не знам, ама тая си е чиста кифла.
19:24 24.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Хихи
19:28 24.09.2025
7 Спецназ
Един влажен поглед на Говедо и като му говорят стои като статуя!
Искубани вежди 5 ботокса по лицето + 5 операции. 100 д.пето също му е епилирано.
Дрът Пръч!
19:32 24.09.2025
8 Урко
19:34 24.09.2025