Том Круз не иска Ана де Армас да поддържа връзка с бившия си Бен Афлек

Таблоидни източници твърдят, че Том Круз е инструктирал настоящата си партньорка Ана де Армас да държи бившия ѝ Бен Афлек на дистанция, мотивирайки се с липса на доверие към него. Според публикация на Radar Online актьорът бил „много териториален“ и не одобрявал идеята Афлек да „души наоколо“.

По данни на същия източник, Ана и Бен поддържали контакт и някой пъти се опитвали да се срещнат, когато се намирали в един и същи град. Въпреки това Круз, според вътрешни източници, не се притеснявал от изневяра — тъй като смятал, че Ана е „лудо влюбена“ във него. Близък източник е цитиран да казва: „Том вярва на Ана, но не се доверява на Бен.“

Ана де Армас и Бен Афлек имат романтична история — те бяха двойка между 2019 и началото на 2021 г. След тяхната раздяла, слуховете за връзка между Ана и Том Круз започнаха да циркулират от 2025 г., когато двамата започнаха да се появяват публично заедно.

Докато таблоидите усилват спекулациите, представители на Круз и де Армас не са направили официален коментар по темата.