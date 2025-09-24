Измама с изкуствен интелект „самоуби" диетоложката д-р Емилова

В социалните мрежи се разпространи шокиращо видео, което уж съобщава за самоубийството на известната диетоложка д-р Людмила Емилова. Видеото, с участието на познатата телевизионна водеща Даниела Тренчева, твърди, че трагичният инцидент е станал „преди броени минути“.

Бърза проверка показа, че информацията е фалшива. Вирусното съдържание е пример за опасни онлайн слухове, които могат да предизвикат паника сред последователите на публични личности. Експерти съветват потребителите да проверяват информацията преди да я споделят и да се доверяват само на официални източници.

"Тя се е хвърлила от прозореца на собственият си офис. Причините се изясняват, но според първоначалната информация д-р Емилова е посегнала на себе си, защото пациентите ѝ я мразят“, „казва фалшивата Тренчева с мимика и глас, изключително близки до истинските. При по-внимателно вглеждане във видеото обаче става ясно, че устните на новинарката се движат някак странно и звукът се разминава с картината, пише Хотарена.

Така по-опитните очи на младите зрители почти веднага разконспирираха грозната измама, но, за съжаление, по-възрастни интернет потребители останаха шокирани.

Въпросното видео обиколи социалните мрежи като пожар. За броени часове новината за фиктивната кончина на д-р Емилова се разпространи сред нейни пациенти и почитатели, които с ужас започнаха да се питат дали е възможно тази енергична жена, която от десетилетия проповядва здравословен живот, без цигари, алкохол и килограми в повече, внезапно да посегне на себе си.

За щастие, истината бързо излезе наяве - докторката е жива, здрава и продължава да работи, а Даниела Тренчева няма нищо общо с този мрачен фарс. Видеото се оказа продукт на изкуствен интелект, при това използван по възможно най-пошлия начин - за фабрикуване на сензации, които да донесат няколко хиляди споделяния и лайкове на анонимния си автор.

Целта на въпросната измама е ясна — ако успее да пробута фарса си за истина, ще бъде търсен оттук насетне за подобни задачи, защото създаването на фалшиви новини с изкуствен интелект е доходоносен бизнес за лов на шарани. Чрез генерирането на фалшиво съдържание с лицата на обичани български знаменитости аудиторията става лесно манипулируема. По този начин вече нееднократно хора са били подвеждани да си купуват съмнителни хранителни добавки от изкуствено създадени образи на Слави Трифонов, Гала и Мира Добрева, а фалшивият облик на Димитър Бербатов месеци наред „промотираше“ нелегално мобилно приложение за онлайн хазарт.