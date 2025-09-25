Подариха кола на Свилен от "Остава" за юбилея му (ВИДЕО)

Свилен Ноев от "Остава" пусна видео от купона за своя 50-и юбилей, пише marica.bg. Един от най-яките гласове на българската музика за последните 30 години не пропусна да похвали специално и съпругата Невена за изненадата. И любовта..

"В това видео ще видите каква изненада ми направи @nevenaspasova, заедно с приятелите ми, на партито - 50 години Сисо Фалцета!

Толкова бях шокиран, че чак ѝ казах МА, което обикновено не правя!

Едва ли се разбира колко се вълнувам последните дни от всичките пожелания, прегръдки и усмивки!

Безкрайно благодаря за любовта и за невероятния подарък!!!

P.S. Колата не съм я карал вечерта, само я запалих!", написа Свилен, който пише страхотни текстове, освен че пее и свири.