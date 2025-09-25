Подариха кола на Свилен от "Остава" за юбилея му (ВИДЕО)

Свилен Ноев от "Остава" пусна видео от купона за своя 50-и юбилей, пише marica.bg. Един от най-яките гласове на българската музика за последните 30 години не пропусна да похвали специално и съпругата Невена за изненадата. И любовта..
"В това видео ще видите каква изненада ми направи @nevenaspasova, заедно с приятелите ми, на партито - 50 години Сисо Фалцета!
Толкова бях шокиран, че чак ѝ казах МА, което обикновено не правя!
Едва ли се разбира колко се вълнувам последните дни от всичките пожелания, прегръдки и усмивки!
Безкрайно благодаря за любовта и за невероятния подарък!!!
P.S. Колата не съм я карал вечерта, само я запалих!", написа Свилен, който пише страхотни текстове, освен че пее и свири.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вужъст
Коментиран от #2
09:17 25.09.2025
2 Фужъс
До коментар #1 от "Вужъст":И Евра в рубля
09:26 25.09.2025
3 Ах Ох
09:28 25.09.2025
4 Абе
Коментиран от #6
09:28 25.09.2025
5 Много
Коментиран от #9
09:30 25.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Гергина ,
Коментиран от #12
09:34 25.09.2025
8 Лигльо
09:55 25.09.2025
9 хъхъ
До коментар #5 от "Много":Мини Купър Евро 4.
Старичка е.
10:01 25.09.2025
10 Някой
10:43 25.09.2025
11 Абе
Коментиран от #14
10:44 25.09.2025
12 Ах Ох
До коментар #7 от "Гергина ,":Шоколааад, ахахахахахаааа 🤣🌈🖕
10:46 25.09.2025
13 ООрана държава
11:03 25.09.2025
14 хехехех
До коментар #11 от "Абе":Не, на Сисо Фалцета жена му е Сиси Ми-ета.
11:08 25.09.2025
15 Оставям Остава на иддиотите да ги слушат
11:09 25.09.2025