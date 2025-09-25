Новини
Подариха кола на Свилен от "Остава" за юбилея му (ВИДЕО)

25 Септември, 2025 09:15 1 282 15

  • свилен ноев-
  • кола-
  • подарък-
  • юбилей

"Безкрайно благодаря за любовта и за невероятния подарък!!!", написа Свилен

Подариха кола на Свилен от "Остава" за юбилея му (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Свилен Ноев от "Остава" пусна видео от купона за своя 50-и юбилей, пише marica.bg. Един от най-яките гласове на българската музика за последните 30 години не пропусна да похвали специално и съпругата Невена за изненадата. И любовта..

"В това видео ще видите каква изненада ми направи @nevenaspasova, заедно с приятелите ми, на партито - 50 години Сисо Фалцета!

Толкова бях шокиран, че чак ѝ казах МА, което обикновено не правя!

Едва ли се разбира колко се вълнувам последните дни от всичките пожелания, прегръдки и усмивки!

Безкрайно благодаря за любовта и за невероятния подарък!!!

P.S. Колата не съм я карал вечерта, само я запалих!", написа Свилен, който пише страхотни текстове, освен че пее и свири.


Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Вужъст

    5 3 Отговор
    Козел с кола хаха

    Коментиран от #2

    09:17 25.09.2025

  • 2 Фужъс

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Вужъст":

    И Евра в рубля

    09:26 25.09.2025

  • 3 Ах Ох

    5 0 Отговор
    Сисо Фалцета, ахахахахахаааа 🤣🌈🖕

    09:28 25.09.2025

  • 4 Абе

    4 0 Отговор
    И ква е колата беее?

    Коментиран от #6

    09:28 25.09.2025

  • 5 Много

    11 0 Отговор
    неприятен тип.

    Коментиран от #9

    09:30 25.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Гергина ,

    2 0 Отговор
    Закусва ли мааааа ?

    Коментиран от #12

    09:34 25.09.2025

  • 8 Лигльо

    10 0 Отговор
    Един от най-яките гласове на българската музика за последните 30 години - това е абсолютно ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ, даже изобщо не е вярно. Лигаво гласче с някакви песнички за детската градина.

    09:55 25.09.2025

  • 9 хъхъ

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Много":

    Мини Купър Евро 4.
    Старичка е.

    10:01 25.09.2025

  • 10 Някой

    0 0 Отговор
    Само какво изказване направи за баща си.Дано след някоя и друга година не му се случи на него.

    10:43 25.09.2025

  • 11 Абе

    1 0 Отговор
    Сега ако кажете и че на Сисо Фалцета жена му е Сиси Боата,.. 🤣🤣

    Коментиран от #14

    10:44 25.09.2025

  • 12 Ах Ох

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Гергина ,":

    Шоколааад, ахахахахахаааа 🤣🌈🖕

    10:46 25.09.2025

  • 13 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Хавал?

    11:03 25.09.2025

  • 14 хехехех

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Абе":

    Не, на Сисо Фалцета жена му е Сиси Ми-ета.

    11:08 25.09.2025

  • 15 Оставям Остава на иддиотите да ги слушат

    0 0 Отговор
    Като ги чуя по радиото, сменям станцията. Толкова ще кажа.

    11:09 25.09.2025