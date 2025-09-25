Новини
Рецепта на деня: Пандишпанов кекс със сладко и сметана

25 Септември, 2025 10:05 452 3

По идея на Мери Бери

Рецепта на деня: Пандишпанов кекс със сладко и сметана - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • 4 яйца;
  • 225 г захар;
  • 225 г брашно;
  • една чаена лъжичка бакпулвер;
  • 225 г масло за печене.

За декорация:

  • сладко от ягоди или малини;
  • бита сметана.

Начин на приготвяне:

Първо, загрейте фурната на 180 °C или 160 °C, след което намажете и покрийте формите за кекс с хартия за печене.

Счупете яйцата в голяма купа, добавете захарта, брашното, бакпулвера и маслото, разбъркайте добре до гладкост.

Разпределете сместа равномерно между формите, ако желаете, можете да претеглите напълнените форми, за да се уверите, че са еднородни.

„Внимателно загладете повърхността на тестото, преди да печете на средната решетка на фурната за 25 минути. Кексовете ще станат златистокафяви и ще се отлепят от краищата на формите.

Оставете ги да се охладят във формите за пет минути, след което прокарайте нож по вътрешния ръб на формите и ги обърнете върху решетка за охлаждане“, уточнява Мери Бери.

За да сглобите кекса, поставете единия кекс с главата надолу върху чиния и го намажете обилно със сладко. Можете също да го намажете с бита сметана, но трябва да се уверите, че достига твърда консистенция, за да се запази структурата.

След това поставете втория кекс отгоре и го поръсете с пудра захар преди сервиране, пише jenata.blitz.bg.


