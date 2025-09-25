Новини
Любопитно »
Експерти: Недостатъчният сън срива имунитета

Експерти: Недостатъчният сън срива имунитета

25 Септември, 2025 10:46 409 5

  • експерти-
  • сън-
  • имунитет-
  • цитокини-
  • сю пийкок

По време на сън имунната система произвежда цитокини - вещества, които защитават организма от вируси и бактерии

Експерти: Недостатъчният сън срива имунитета - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Психологът и експерт по съня Сю Пийкок и специалистът по съня Катарина Ледерле предупредиха за последствията от спането по-малко от шест часа, предаде metro.co.uk.

Пийкок отбеляза, че по време на сън имунната система произвежда цитокини - вещества, които защитават организма от вируси и бактерии. След безсънна нощ производството им намалява, което нарушава устойчивостта към инфекции. Ефектът е особено силен при хора на възраст от 18 до 60 години, отбеляза Пийкок.

Експертът добави, че лишаването от сън може също да причини тревожност и емоционални смущения.

„Тревожността пречи на съня, а липсата на сън увеличава тревожността, като по този начин създава порочен кръг“, каза тя.

Ледерле посочи хормоналния дисбаланс, който води до нередовен цикъл, повишен апетит и наддаване на тегло, като други последици от лишаването от сън. Лекарите подчертаха, че добрата нощна почивка е от съществено значение за поддържане на здравето, психическата стабилност и продуктивността в ежедневието.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А кажи А

    1 0 Отговор
    Ако до тебе има някоя експертка по сексуалните изкуства, и започне да те тръшка а по гръб а по корем докато по няколко пъти не си изплюеш джигера от зор, как се спи?!

    10:51 25.09.2025

  • 2 имунитета не знам

    1 0 Отговор
    ама @ва кръвното

    10:57 25.09.2025

  • 3 Някой

    1 0 Отговор
    Сещате ли се при ковида, как говореха за цитокиновата буря. Цялото описание едва ли не приличаше на алергична реакция, как в паника организма почва да бълва цитокини и един вид се самоубива. От самото начало предполагах, че това може да е следствие на лекарства, а не където го изкарваха от ковида. После от самият НОЩ казаха, че не ползвали 2 лекарства, защото можело да предизвикат цитокиновата буря. Нататък повече не говореха за това.
    А тези дето почти не спим, какво правим? ;)

    Коментиран от #4, #5

    10:58 25.09.2025

  • 4 Правете

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Някой":

    Секс, това успокоява всички цитокини и други.

    11:05 25.09.2025

  • 5 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Някой":

    тея дето почти не спим пием хапчета за кръвно

    11:10 25.09.2025