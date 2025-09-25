Експерти: Недостатъчният сън срива имунитета

Психологът и експерт по съня Сю Пийкок и специалистът по съня Катарина Ледерле предупредиха за последствията от спането по-малко от шест часа, предаде metro.co.uk.
Пийкок отбеляза, че по време на сън имунната система произвежда цитокини - вещества, които защитават организма от вируси и бактерии. След безсънна нощ производството им намалява, което нарушава устойчивостта към инфекции. Ефектът е особено силен при хора на възраст от 18 до 60 години, отбеляза Пийкок.
Експертът добави, че лишаването от сън може също да причини тревожност и емоционални смущения.
„Тревожността пречи на съня, а липсата на сън увеличава тревожността, като по този начин създава порочен кръг“, каза тя.
Ледерле посочи хормоналния дисбаланс, който води до нередовен цикъл, повишен апетит и наддаване на тегло, като други последици от лишаването от сън. Лекарите подчертаха, че добрата нощна почивка е от съществено значение за поддържане на здравето, психическата стабилност и продуктивността в ежедневието.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А кажи А
10:51 25.09.2025
2 имунитета не знам
10:57 25.09.2025
3 Някой
А тези дето почти не спим, какво правим? ;)
Коментиран от #4, #5
10:58 25.09.2025
4 Правете
До коментар #3 от "Някой":Секс, това успокоява всички цитокини и други.
11:05 25.09.2025
5 Георги
До коментар #3 от "Някой":тея дето почти не спим пием хапчета за кръвно
11:10 25.09.2025