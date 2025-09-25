Риана стана майка на трето дете - момиченце (СНИМКИ)

Риана сподели щастлива новина с милионите си последователи онлайн - тя стана майка за трети път! Певицата роди първото си момиченце, кръстено Роки Айриш Мейърс. Новината беше съобщена лично от певицата, която публикува снимка на бебето в официалния си профил в Instagram.

Тя и дългогодишният ѝ партньор, рапърът и предприемач A$AP Rocky, вече са родители на две момчета – Риза, роден през 2022 г., и Райт, който се появи на бял свят през 2023 г.

Певицата продължи традицията си да съчетава мода и лични моменти, като обяви бременността си през май по време на бала на Met Gala. Още през 2020 г. в интервю за британското издание на Vogue тя заяви, че в десетгодишния ѝ план са включени три или четири деца. „Единственото, което има значение, е щастието. Това е единствената здрава връзка между родител и дете. Единственото, което може истински да отгледа едно дете, е любовта“, каза тогава Риана.

37-годишната изпълнителка и 36-годишният A$AP Rocky са близки приятели от години, а през 2021 г. официално обявиха връзката си. В интервю за GQ рапърът я нарече „любовта на живота ми“ и допълни, че бащинството е „част от съдбата му“. През април в разговор за Vogue той определи любовта си към Риана като „вътрешна, външна, безкрайна – минало и бъдеще“.