Новини
Любопитно »
Риана стана майка на трето дете - момиченце (СНИМКИ)

Риана стана майка на трето дете - момиченце (СНИМКИ)

25 Септември, 2025 11:28 631 8

  • риана-
  • певица-
  • бебе-
  • дете-
  • момиче

Бебето е кръстено на баща си - Роки

Риана стана майка на трето дете - момиченце (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Риана сподели щастлива новина с милионите си последователи онлайн - тя стана майка за трети път! Певицата роди първото си момиченце, кръстено Роки Айриш Мейърс. Новината беше съобщена лично от певицата, която публикува снимка на бебето в официалния си профил в Instagram.

Тя и дългогодишният ѝ партньор, рапърът и предприемач A$AP Rocky, вече са родители на две момчета – Риза, роден през 2022 г., и Райт, който се появи на бял свят през 2023 г.

Публикация, споделена от badgalriri (@badgalriri)

Певицата продължи традицията си да съчетава мода и лични моменти, като обяви бременността си през май по време на бала на Met Gala. Още през 2020 г. в интервю за британското издание на Vogue тя заяви, че в десетгодишния ѝ план са включени три или четири деца. „Единственото, което има значение, е щастието. Това е единствената здрава връзка между родител и дете. Единственото, което може истински да отгледа едно дете, е любовта“, каза тогава Риана.

37-годишната изпълнителка и 36-годишният A$AP Rocky са близки приятели от години, а през 2021 г. официално обявиха връзката си. В интервю за GQ рапърът я нарече „любовта на живота ми“ и допълни, че бащинството е „част от съдбата му“. През април в разговор за Vogue той определи любовта си към Риана като „вътрешна, външна, безкрайна – минало и бъдеще“.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Който

    3 2 Отговор
    Я е ната ковал е от тези които не подбират. Аз още имам стандарти.

    11:31 25.09.2025

  • 3 По-скоро

    1 2 Отговор
    на чавенце.

    11:40 25.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Мими Кучева🐕

    3 1 Отговор
    Мамун🦍🤗🖕

    11:55 25.09.2025